俄羅斯修憲，政府請辭，普京到底想做什麼

圖片版權 EPA Image caption 梅德韋傑夫（左）曾是普京總統（右）的左右手，現在他將退居幕後。

它毫無先兆地就發生了。看起來，事前就連俄羅斯政府內的各部長都不知道自己即將要離職。

這是莫斯科新一年度的工作氣象嗎——舊人讓位，新人上位？

但是很明顯，67歲的弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）腦子裏想的是要改變一些事情。距離他卸任還有四年，而他已經執政了20年，很明顯他是在為將來做凖備。

新政府將會由米哈伊爾·米舒斯金（Mikhail Mishustin）領導。這是一個技術官僚，曾將飽受詬病的俄羅斯稅務局扭轉成一個有效運轉的部門，並由這個從普京上任總統之後就是一直當成左右手的人統領。

由於俄羅斯憲法對總統連任的規定，德米特裏·梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）甚至充當了四年的總統。

作為統一俄羅斯黨（United Russia）不太受歡迎的黨主席，梅德韋傑夫將不會離開，只不過他作為俄羅斯聯邦安全會議副主席的新角色將更加退居幕後。

「這是個金色降落傘（意指在團隊被取代之後對部分高層採取的補償措施），意味著他是被留下來了，因為安全會議是普京最親密的內部圈子——是他自己的小政府，」莫斯科卡耐基中心（ Moscow carnegie centre）的亞歷山大·鮑諾夫（Alexander Baunov）說。

普京又到了和他第二任期結束時一樣的狀況，當時是梅德韋傑夫充當他的代理人。只不過這一次，普京不會再假裝以總理身份退居二線了。現在看起來，普京作為總統的第四個任期將會是他的最後一個。

普京到底想做什麼？

表面上，這意味著國會的權力將會更大——首先，它將擁有任命總理和通過內閣人選的權力。然而，這暫時還不會發生。普京已經選好了梅德韋傑夫的繼任人，而國會將不得不批准。

至於國會的其他權力，現在仍然不明確。BBC俄語部記者謝爾蓋·戈裏亞什科（Sergei Goryashko）報道說：「國會成員仍將是原來的那些，沒有太多的改變。」

普京總統提議的是就修憲進行一次公眾投票——這是1993年以來的第一次。

圖片版權 Getty Images Image caption 普京在周三早上向國會兩院發表講話，此時俄羅斯才剛剛意識到即將要到來的改變。

其中一項突出的提議是將國務院變成一個正式的政府部門，寫入憲法。

目前，國務院是一個由包括政黨領袖在內的85名地區首長和官員組成的顧問團體。該組織人數龐大，開會時能擠滿克里姆林宮的一個大廳。

對於這個部門的未來，普京明顯是有設計的。一種說法，他可能會成為國務院的新權力領袖。

「他開始談論國務院這件事情本身，是他可能試圖建立另一個地方來安放權力，讓他可以從那裏凌駕於總統之上，」鮑諾夫表示。

謝爾蓋·戈裏亞什科則說，普京想要繼續當權，問題是如何做到。我們現在幾乎可以肯定他不會在2024年之後繼續留在總統職位上，於是問題就在他選擇將自己放到什麼位置。甚至有可能就是他現在已經擔任的安全會議主席。

倫敦國王學院俄羅斯研究院的總管薩姆·格林（Sam Greene）認為，想要在2024年之後保障自己未來的政府精英們「如今不得不同時下三盤棋」——分別確定俄羅斯「國家杜馬」（Duma，即俄羅斯下議院）、國務院和普京本人的角色。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @kvoneggert By removing #Medvedev and proposing serious changes to the constitution #Putin started early transition. Russia's new political system - and new Putin - should be in place by 2021 latest. — Konstantin v. Eggert (@kvoneggert) 2020年1月15日

評論員康斯坦丁·埃格特（Konstantin Eggert）打了一個相似的比方，他表示這「同樣是假裝革新的一盤無意義的棋」，最終實際上是要維持現狀。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @BBCSteveR My take on why the Russian government resigned...as they say over here, “Chort yevo znayet!” (“Devil only knows!”). But it feels like the first pieces of an important jigsaw have been put into place. And when it’s complete, it’ll show Putin still in power. — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) 2020年1月15日

各方反應如何？

對於普京總統最大的政治對手阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）來說，這一步表明了一種向蘇聯式政治的回歸，而任何修憲的投票都將是虛假的。

另一名反對派活動人士柳博夫·索博爾（Lyubov Sobol）同樣憤怒：「用一群盜賊取代另一群盜賊，不是改革，也不是換代。」

圖片版權 Reuters Image caption 米哈伊爾·米舒斯金當年對稅務部門的改革受到廣泛稱讚，但是多數俄羅斯對他本人並不了解。

另一些人則認為不受歡迎的梅德韋傑夫辭職，就相當於當年普京執政早期的總理米哈伊爾·弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）下台，後者在普京第二任期結束前離職。

雖然新的人選是一個受尊重的技術官僚，曾經改革過稅務局，但是人們對他所知甚少。弗拉德科夫當年同樣被一名不為人所熟悉的人取代，就是維克托·祖布科夫（Viktor Zubkov），他最後只任職了幾個月。