俄羅斯修憲，政府請辭，普京到底想做什麼
它毫無先兆地就發生了。看起來，事前就連俄羅斯政府內的各部長都不知道自己即將要離職。
這是莫斯科新一年度的工作氣象嗎——舊人讓位，新人上位？
但是很明顯，67歲的弗拉基米爾·普京（Vladimir Putin）腦子裏想的是要改變一些事情。距離他卸任還有四年，而他已經執政了20年，很明顯他是在為將來做凖備。
新政府將會由米哈伊爾·米舒斯金（Mikhail Mishustin）領導。這是一個技術官僚，曾將飽受詬病的俄羅斯稅務局扭轉成一個有效運轉的部門，並由這個從普京上任總統之後就是一直當成左右手的人統領。
由於俄羅斯憲法對總統連任的規定，德米特裏·梅德韋傑夫（Dmitry Medvedev）甚至充當了四年的總統。
作為統一俄羅斯黨（United Russia）不太受歡迎的黨主席，梅德韋傑夫將不會離開，只不過他作為俄羅斯聯邦安全會議副主席的新角色將更加退居幕後。
「這是個金色降落傘（意指在團隊被取代之後對部分高層採取的補償措施），意味著他是被留下來了，因為安全會議是普京最親密的內部圈子——是他自己的小政府，」莫斯科卡耐基中心（ Moscow carnegie centre）的亞歷山大·鮑諾夫（Alexander Baunov）說。
普京又到了和他第二任期結束時一樣的狀況，當時是梅德韋傑夫充當他的代理人。只不過這一次，普京不會再假裝以總理身份退居二線了。現在看起來，普京作為總統的第四個任期將會是他的最後一個。
普京到底想做什麼？
表面上，這意味著國會的權力將會更大——首先，它將擁有任命總理和通過內閣人選的權力。然而，這暫時還不會發生。普京已經選好了梅德韋傑夫的繼任人，而國會將不得不批准。
至於國會的其他權力，現在仍然不明確。BBC俄語部記者謝爾蓋·戈裏亞什科（Sergei Goryashko）報道說：「國會成員仍將是原來的那些，沒有太多的改變。」
普京總統提議的是就修憲進行一次公眾投票——這是1993年以來的第一次。
其中一項突出的提議是將國務院變成一個正式的政府部門，寫入憲法。
目前，國務院是一個由包括政黨領袖在內的85名地區首長和官員組成的顧問團體。該組織人數龐大，開會時能擠滿克里姆林宮的一個大廳。
對於這個部門的未來，普京明顯是有設計的。一種說法，他可能會成為國務院的新權力領袖。
「他開始談論國務院這件事情本身，是他可能試圖建立另一個地方來安放權力，讓他可以從那裏凌駕於總統之上，」鮑諾夫表示。
謝爾蓋·戈裏亞什科則說，普京想要繼續當權，問題是如何做到。我們現在幾乎可以肯定他不會在2024年之後繼續留在總統職位上，於是問題就在他選擇將自己放到什麼位置。甚至有可能就是他現在已經擔任的安全會議主席。
倫敦國王學院俄羅斯研究院的總管薩姆·格林（Sam Greene）認為，想要在2024年之後保障自己未來的政府精英們「如今不得不同時下三盤棋」——分別確定俄羅斯「國家杜馬」（Duma，即俄羅斯下議院）、國務院和普京本人的角色。
評論員康斯坦丁·埃格特（Konstantin Eggert）打了一個相似的比方，他表示這「同樣是假裝革新的一盤無意義的棋」，最終實際上是要維持現狀。
各方反應如何？
對於普京總統最大的政治對手阿列克謝·納瓦爾尼（Alexei Navalny）來說，這一步表明了一種向蘇聯式政治的回歸，而任何修憲的投票都將是虛假的。
另一名反對派活動人士柳博夫·索博爾（Lyubov Sobol）同樣憤怒：「用一群盜賊取代另一群盜賊，不是改革，也不是換代。」
另一些人則認為不受歡迎的梅德韋傑夫辭職，就相當於當年普京執政早期的總理米哈伊爾·弗拉德科夫（Mikhail Fradkov）下台，後者在普京第二任期結束前離職。
雖然新的人選是一個受尊重的技術官僚，曾經改革過稅務局，但是人們對他所知甚少。弗拉德科夫當年同樣被一名不為人所熟悉的人取代，就是維克托·祖布科夫（Viktor Zubkov），他最後只任職了幾個月。