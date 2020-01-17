圖片版權 Getty Images Image caption 爆發疫情的湖北武漢海鮮市場已經關閉。

在中國武漢發現的可能引發肺炎的新型冠狀病毒持續引發關注。日本官員說，日本已確診了該國首個感染病例，而越南則發現兩名疑似病例。

中國武漢市官方17日凌成宣佈，新增新型冠狀病毒感染的肺炎死亡病例1人，至此武漢肺炎導致的死亡人數增至2人。

日本厚生勞動省周四（1月16日）在一份聲明中稱，一名居住在日本神奈川的中國男子在前往武漢後回國，發現患上肺炎。

這名30歲的男子1月6日從武漢返回後，日本國立傳染病研究所對其進行了檢測，併發現了新型冠狀病毒。

這是迄今在中國以外確診的第二例感染病例。本周一（1月13日），一名從武漢飛往泰國曼谷的61歲中國女子也在泰國被確診感染新型冠狀病毒。

據報道，這名患者目前已經康復，並在周三（1月15日）出院。日本媒體報道稱，該男子稱其沒有去過華南海鮮批發市場。

圖片版權 Getty Images Image caption 體溫掃描或許能幫助檢測出受感染的人。

此外，越南媒體《青年報》（Thanh Niên）報道稱，有兩名中國人在周二（1月14日）抵達越南峴港時，被懷疑患有此類肺炎，目前仍處於隔離看護狀態。

據悉，這兩名旅客從武漢市出發。在入境時經體溫檢測發現他們有發燒等症狀。越南衛生部接獲通報後成立了工作小組前往峴港市配合加強防疫工作。

世界衛生組織（WHO）周二對BBC說，中國在1月11日向其分享了新型冠狀病毒的基因序列信息，這使更多國家能更快診斷患者。

此前，在香港、新加坡等地，也均發現了多名肺炎可疑病例，但均未得到確診。

為何中國其他地區沒有發現病例？

從去年年底開始在中國爆發的新型冠狀病毒目前已致中國超過40人感染。其中，已治癒出院7例，重症6例，死亡1例。

這些病例的出現日期在2019年12月8日至2020年1月2日之間，他們中的很多人都是武漢一家名為華南海鮮批發市場的員工或顧客。

這種病毒與此前爆發的沙士（即「非典」，SARS）和中東呼吸綜合徵（MERS）屬於同一個病毒家族。患者常見的症狀包括發燒、呼吸困難和肺炎。

圖片版權 AFP Image caption 此次肺炎主要爆發地集中在湖北武漢。

值得注意的是，目前中國境內的確診病例均來自湖北武漢本地。其他省份和湖北省的其他城市均未有相關報告。

曾從事SARS研究的北京大學免疫學系副主任王月丹對BBC說，造成這種情況的主要原因很可能是中國其他地區沒有對該病毒進行檢測。

「無論是去香港還是去國外，出境都會有檢疫的要求，尤其是你來自武漢的話，」王月丹說。「但國內無論是醫院還是其他場所都沒有收到要求，關注來自武漢的發熱病人，一般的感冒也不會檢測冠狀病毒。」

是否人傳人？

另一個受到外界關注的問題，是此類新型冠狀病毒是否會在人際間進行傳播。世界衛生組織和中國均表示，目前未有明確證據表明會"人傳人"。

世衛組織周二（1月14日）對BBC表示，目前很難確定感染者是因暴露於相同感染源而患病，還是因為一人將病毒傳染給另一人。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前已知能感染人體的冠狀病毒有六種。

同日，武漢市衛健委說，目前尚未發現明確的人傳人證據，但不能排除有限"人傳人"的可能。

對此，王月丹認為，「人傳人」的可能性是極大的。

他表示，同為冠狀病毒的SARS、MERS都可以在人與人之間傳播。此外，包括此次日本確診者在內的多名患者也宣稱沒有前往過海鮮市場。

在中國公布的病例中，有一起為夫妻兩人髮病的案例。先發病的丈夫為華南海鮮批發市場員工，但妻子否認有華南海鮮批發市場暴露史。

未來是否會大面積爆發？

無論是2002-2003年間在中國爆發的SARS疫情，和十年後在中東地區爆發的MERS，均導致數以百計的患者死亡。但分析認為，此次新型冠狀病毒影響可能有限。

著名病毒學家、香港大學微生物學系教授管軼稱，目前來看，病患症狀並不嚴重。即使有人傳人，強度也非常有限。

圖片版權 Getty Images Image caption 到目前為止，中國報告了41例此類肺炎感染者病例。

他表示，SARS是出現「超級傳播者」後才出現大幅傳播的，但此次的病毒與SARS相比傳播性不強。

「武漢肺炎只有一例死亡，同時患者還有腹部腫瘤及慢性肝病，」他對媒體說。

王月丹對此持相似態度。他表示，由於該病毒和SARS具有很大的相似性，人群對於此類冠狀病毒應已具備一定的免疫能力。從症狀來看，此次病毒的嚴重程度甚至低於普通流感。

「但現在也不能掉以輕心，需要提防病毒在流行過程中，會不會變異產生適應人體的毒株，從而更廣泛傳播，」王月丹說。