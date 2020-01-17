日本環境大臣小泉進次郎休陪產假計劃引熱議

圖片版權 AFP/Getty Images Image caption 小泉進次郎與法日混血兒明星瀧川（Christel Takigawa，日文名瀧川雅美）成婚。

日本環境大臣小泉進次郎（Shinjiro Koizumi）表示，他計劃在小孩出生後，申請「陪產假」（Paternity Leave）。這在日本是一個罕見的決定，同時也因為小泉是日本政壇最受矚目的年輕政治家以及媒體寵兒，此事成為日本的重要新聞並引發社會熱議。

小泉說他將在小孩出生後的第一個月休假兩周， 妻子生產期預計是一月下旬。

在日本，孩子出生時，男女都有權休一年育嬰假，但由於工作壓力，2018年日本只有6％的父親申請， 而申請的母親則有82％。

「我打算在小孩出生的3個月中休兩周的陪產假，在那期間是妻子最辛苦的時候。但我會像以前一樣，優先考慮公務和相關危機處理。」38歲的小泉周三（1月15號）對記者說。小泉說，他將使用更多的電子郵件和視頻會議辦公，並根據需要讓他的代表在工作會議期間代表他。但是小泉補充說，他不會錯過「重要的公共活動」，例如議會會議。

自去年以來，小泉幾次提到考慮申請陪產假，在日本引發熱烈討論。小泉當時稱：「只是說了句考慮就引起一陣騷動，日本真是守舊、古板。」

日本《朝日新聞網》說，據了解小泉並非請連續的育嬰假，而是結合短期休假及遠程辦公等，確保有合計2周左右的育兒時間。

圖片版權 Reuters Image caption 小泉的一舉一動都是日本政壇及媒體焦點。

陪產假

世界各地的有薪陪產假各有不同規定。在中國，主要由各省份自行規劃。北京與深圳便有15天的陪產假，上海則是10天，香港有5天（一般民眾有4/5薪水，公務員5日全薪），日本則有5天，新加坡7天，台灣有5天。

2017 年，北京工會勞動維權十大案例中，就有關於男性陪產假的勞資糾紛。

該案件是某職工回老家陪產，但因為僱主拒付陪產期間工資，他憤而辭職並要求賠償；協商無果後將僱主告上法庭，最後僱主向這名職工支付了陪產假工資1726元、解除勞動合同經濟補償金35603 元。

經濟合作與發展組織（OECD）東京中心負責人村上由美子（Yumiko Murakami，音譯）告訴《紐約時報》：「如果更多父親效仿小泉，那麼媽媽們能從生兒育女的負擔中得到些解脫，並願意生育更多的孩子。」村上又說： 「我們希望這是一個好兆頭，說明日本社會正在緩慢但堅定地開始有些變化。」

台灣《聯合報》評論員蔡佩芳稱，因為日本請假制度完善，「社會卻極度排斥男性申請育休假，社會對夫妻角色仍存有強烈刻板印象，職場有意無意地排擠請育休假的男性職員，還因而誕生『育休霸凌』一詞。」

圖片版權 Getty Images Image caption 2013年，小泉進次郎在台灣與台灣前總統、親日派李登輝見面。

日本政壇明日之星

1981年出生的小泉進次郎是日本前任首相小泉純一郎的次子，被視為日本政治中的後起之秀，他去年與法日混血兒明星瀧川·克里斯汀（Christel Takigawa，日文名瀧川雅美）成婚，後者為2020年東京奧運會的宣傳大使。

兩人的婚事之前也被媒體廣泛報道，特別是小泉支持允許已婚夫婦不需要在婚後改為對方的姓氏，雖然這是現行日本法律禁止的。他也並批評了該國的一些傳統習俗。

根據《時代》雜誌2019公布的「下世代百大人物」名單，小泉在「領導者」類別中獲選。報導表示「許多選民知道誰是首相安倍晉三的接班人：那就是38歲的小泉進次郎。」