台灣大選蔡英文連任、中美貿易戰停火、伊朗墜機和本周更多受關注故事

圖片版權 EPA Image caption 蔡英文勝選隔日在台北總統府會見美國在台協會（AIT）台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）。

2020年1月第二周，蔡英文以817萬票的得票擊敗對手韓國瑜及宋楚瑜連任台灣總統。她在當選後接受BBC專訪時提到中國須尊重台灣，並表示若中國武力犯台將付出極大代價。

此外，歷時18個月的中美貿易戰暫時休兵，雙方簽下一份有待觀察的第一階段協議，特朗普稱其將「徹底改觀」美國經濟。

中國武漢發現的肺炎(武漢肺炎)持續引發國際關注；武漢官方1月16日通報稱一名患者在前一日死亡，日本官員在16日也表示，日本已確診了該國首個感染病例。

一個跨國團隊在隕石中發現了地球上已知存在的最古老物質，他們在一個1960年代墜入澳大利亞的隕石中，發現了長達75億年前的塵粒，引起科學界重視。

伊朗承認意外擊落烏克蘭客機後，德黑蘭民眾舉行活動悼念遇難者，活動後來變成譴責早前伊朗政府撒謊的示威活動，遭到官方打壓。

剛剛過去的一周，BBC中文以下新聞內容受到讀者的關注。如果你錯過了它們，BBC中文帶你一一回顧。

1. 台灣總統選舉2020：蔡英文以破紀錄得票數獲勝連任

你的器材不支持播放多媒體材料 台灣總統蔡英文專訪：中國若入侵台灣代價將非常巨大

1月11日，台灣舉行2020年總統選舉與立法委員選舉。現任總統蔡英文以超過817萬票的成績成功連任，創下台灣總統選舉史上最高得票數。本次台灣總統選舉投票率為74.9%，蔡英文得票率超過57%。她的另外兩位對手，來自國民黨的韓國瑜與親民黨的宋楚瑜則分別獲得超過552萬票與60萬票。

中國國台辦發言人11日在結果出爐後表示，北京堅持「和平統一、一國兩制」方針，願意在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，推動和平統一進程。

「我們不需要宣告自己是一個獨立國家，」今年63歲的蔡英文接受BBC專訪時表示。

「我們已經是一個獨立的國家，我們叫自己中華民國（台灣）。」

2. 中國美國簽署「第一階段」貿易協議

圖片版權 AFP Image caption 中國副總理劉鶴與美國總統特朗普簽署了第一階段貿易協議。

美國總統特朗普與中國副總理劉鶴15日中午在華盛頓白宮的東廳簽署了美中第一階段貿易協議。這意味著，世界兩大經濟體之間歷時18個月的貿易戰暫時停火。特朗普在簽署協議前稱，這是「任何人見過的最大的協議」，將讓美國經濟「徹底改觀」。

特朗普再次稱呼中國國家主席習近平為「很好的朋友」，並稱他將在不久的將來訪問中國。中國則稱，中美貿易協議「互利共贏」，建立在平等和互相尊重的基礎上。

根據協議，中國承諾在2020-2021年兩年時間裏大量進口美國商品與服務，總額為2000億美元，其中近500億為農產品，另還包括能源、製造業產品。

3. 武漢肺炎：中國新增一人死亡，日本越南發現病例

圖片版權 Getty Images Image caption 爆發疫情的湖北武漢海鮮市場已經關閉。

在中國武漢發現的可能引發肺炎的新型冠狀病毒持續引發關注。武漢衛生健康委員會1月16日通報稱，一名患者在前一日死亡。在中國出現第二例死亡病例的前一天，日本官員說，日本已確診了該國首個感染病例，而越南則發現兩名疑似病例。

日本厚生勞動省周1月16日在一份聲明中稱，一名居住在日本神奈川的中國男子在前往武漢後回國，發現患上肺炎。

從去年年底開始在中國爆發的新型冠狀病毒目前已致中國超過40人感染。其中，已治癒出院12例，重症5例，死亡2例。這種病毒與此前爆發的沙士（即非典，SARS）和中東呼吸綜合徵（MERS）屬於同一個病毒家族。患者常見的症狀包括發燒、呼吸困難和肺炎。

4. 科學家發現地球上最古老物質 距今75億年

圖片版權 Janaína N. Ávila Image caption 太陽前顆粒的掃描電子顯微照片。

科學家們在一個隕石中發現了地球上已知存在的最古老物質。他們在一個1960年代墜入地球的隕石中，發現了長達75億年前的塵粒。這種古老的顆粒形成於太陽系誕生之前的恆星之中。

當恆星死亡時，恆星上的粒子飄入太空，之後併入新的恆星、行星、衛星或隕石中—它們被稱為「太陽前顆粒」(pre-solar grains) 。芝加哥大學副教授赫克（Philipp Heck）說：「這是真正的恆星樣本，這是恆星塵粒。」

5. 伊朗墜機：民眾示威譴責哈梅內伊，英駐伊大使被捕

圖片版權 AFP Image caption 示威口號包括「總司令下台」（指最高領導人哈梅內伊）和「處死撒謊者。」

伊朗承認意外擊落烏克蘭客機後，德黑蘭民眾舉行活動悼念遇難者，活動後來變成譴責早前伊朗政府撒謊的示威活動，現場據報有發射催淚彈。英國駐伊朗大使馬凱爾(Rob Macaire)在抗議活動後被拘留三小時。英國外交部門稱，這種行為嚴重違反國際法。

馬凱爾被捕前曾參加悼念死者的燭光活動，但紀念活動隨後變成示威。他離開紀念活動返回英國大使館的途中，本打算在一間理髮店剪頭髮，卻被伊朗方面拘捕。

你的器材不支持播放多媒體材料 伊朗政府承認錯誤擊落客機觸發反政府示威

烏克蘭國際航空公司飛往基輔的PS752航班在德黑蘭的伊瑪目霍梅尼機場附近被擊落。伊朗最初否認和此事有關。但周六（1月11日）承認自己的導彈意外擊落了該航班，原因是「人為失誤」。