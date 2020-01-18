南海主權：中國與印尼為何在「納土納群島」海域發生爭執

圖片版權 Reuters Image caption 印尼指控中國海警艦護衛漁船在印尼專屬經濟區捕魚。

印尼與中國因位於南海的納土納群島（Natuna Islands）護漁問題陷入緊張，印尼指控中國多次派遣海警船隻護衛漁船在印尼專屬經濟區捕魚，中國則主張其南海主權與印尼納土納海域部分重疊，中國漁民的捕魚活動「完全合法和合情合理」。

印尼稱中國主張不符《聯合國海洋法公約》，當地媒體稱中國船艦已離開該海域。

爭執從何而起？

2019年12月底，印尼社交媒體流傳一部外國漁船被指入侵納土納海域的影片。根據《外交家》雜誌報道，該影片源自名叫盧布克隆邦（Lubuk Lumbang）的漁民組織。該組織稱，去年10月底有漁民在印尼所屬專屬經濟區遭一艘中國海岸警衛隊驅離。

影片經過印尼媒體報道後成為全國焦點，印尼外交部分別在2019年12月30日及2020年1月2日對中國提出抗議，反對中國的非法捕撈活動。

圖片版權 Reuters Image caption 印尼當局派出多艘軍艦及軍機到納土納群島附近海域捍衛主權（圖為印尼空軍F-16戰機和軍艦）。

印尼政府態度強硬，指控中國漁船在中國海警船隻護衛下，12月下旬多次闖進印尼所擁有的納土納群島附近海域捕魚，並稱中國的主張並不符合《聯合國海洋法公約》，更派出多艘軍艦及軍機到該區域捍衛主權。

印尼外交部發言人費扎亞（Teuku Faizasyah）12月30日表示，印尼外交部已經召見了中國駐印尼大使肖千，表達了強烈的抗議，並提出正式抗議。

印尼外交部發表聲明強調，印尼永遠不會承認中國2009年向聯合國提交的南海所擁有的「九段線」主權，因為那已違反《聯合國海洋法公約》。

2020年1月8日，印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）在多名高級官員的陪同下前往納土納群島，並登上一艘海軍艦船。在此之前，他對媒體表示：「納土納毫無疑問是印度尼西亞領土的一部分，當涉及到主權的時候，是沒有談判空間的。」另外，在佐科·維多多視察的前一天，有四架印尼戰鬥機飛越該海域。

中國並未宣稱擁有納吐納群島主權，但根據「九段線」的南海主權主張，堅持其南海主權與印尼納土納海域部分重疊。2017年，印尼將納吐納群島北部的專屬經濟區改名為「北納吐納海」（North Natuna Sea），其中部分範圍在中國劃定的「九段線」內，被視為有意挑戰中國在南海的主權主張 。

Image caption 2016年海牙仲裁法庭的裁決為禮樂灘位於菲律賓的專屬經濟區內，否定了中國依據所謂"九段線"對南海的主權立場。

針對此次爭執，中國外交部已數度回應。1月8日，在中國外交部例行記者會上，發言人耿爽稱中國和印尼一直在通過外交渠道進行溝通，並強調「中國與印尼不存在領土主權爭議，雙方在南海部分海域存在海洋權益主張重疊」。

中國外交部在此之前的說法更為強硬。中國外交部發言人耿爽1月1日指出，中國漁民的捕魚活動「完全合法和合情合理」，並補充說：「不管印尼方面是否接受，都不會改變這一客觀事實，就是中國在相關水域是擁有權益的。」

印尼《雅加達郵報》2019年12月30日報道稱，印尼海事安全局記錄顯示，12月19日至24日，至少有63起中國漁船非法進入納吐納海域非法捕魚事件，其中數十艘是中國海警船隻護衛的漁船。

印尼對華態度

印尼總統佐科·維多多與中國關係緊密友好，中國在印尼也有多項基礎建設的投資項目。2014年佐科威剛上任的5個月內，曾兩度造訪中國並與習近平會晤。

不過，為了捍衛納土納群島海域的主權，佐科威對中國的態度強硬。有分析稱，這是因為中國在南海爭議海域主張主權的立場日益激進，使印尼不願在主權問題上讓步。

中國近年來不斷在南海島礁上擴建人工島，更在人工島上進行大規模軍事建設。

圖片版權 Reuters Image caption 印尼軍艦上士兵用望遠鏡查看不遠處的中國海警船隻。

長年研究印尼政治的香港城市大學亞洲及國際學系教授迪亞哥·佛薩提（Diego Fossati ）向BBC中文表示，印尼堅決回應可能是為了與東南亞其他國家併肩作戰，抵抗中國的威脅。

他分析，佐科·維多多不得不與東南亞盟國一起表示堅決捍衛主權，因為東南亞各國對中國的南海主權主張日趨強硬的擔憂正在加劇。

印尼專家此前批評國防部長普拉博沃·蘇比安托（Prabowo Subianto）為了與中國保持友好關係以利經濟，捍衛主權的態度太過軟弱。《外交家》雜誌分析，印尼政府也可能是為了安撫國民才對主權問題做出強烈反應，已表現出能堅定對付中國的決心。

印尼大學軍事專家康尼（Connie Rahakundini Bakrie）對媒體表示：「中國投資和捍衛主權是兩件事，中國對印尼的大量投資不代表能對我們做任何事情。」

為了阻止印尼所稱的中國入侵其海域，印尼政府呼籲在爪哇海作業的捕魚船隊遷往納土納群島海域捕魚。但有學者警告，裝備精良的爪哇島漁民不一定能阻止外國漁船進入，反而可能犧牲當地漁民的利益，而造成漁民間的衝突。

圖片版權 Getty Images Image caption 印尼納土納群島漁民。

雖然印尼因為捍衛主權與中國關係越來越緊張，但是迪亞哥強調，佐科維仍會與中國維持友好關係，以確保印尼在中國崛起中受益並依靠中國提升當地經濟，當地基礎建設仍有來自中國大規模的投資，因此與中國保持緊密關係的大方向不會因為此次爭執而改變。

另一方面，迪亞哥也認為，中國不會為了納土納群島海域主權與印尼發生更嚴重的爭執。他對BBC中文說：「中國不會為主權而犧牲兩國的外交關係，印尼是東南亞人口最多的國家，他們擔心嚴重爭執會促進印尼與東南亞國家共同反抗中國。 」

有中國學者分析，印尼向中國表示抗議有其他目的。中國社科院亞太與全球戰略研究院研究員許利平向中國媒體表示，印尼炒作中國船隻進入爭議海域，源於印尼社交媒體，背後目的之一是為「中國威脅論」搖旗吶喊，與南海周邊國家主權申索遙相呼應，背後有某大國的影子。

印尼正積極爭取日本持續增加在納土納群島的投資，也說服美國加入，皆已獲得正面回應。

印尼海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Panjaitan）1月10日透過新聞稿指出，日本計劃增加在納土納群島的投資；美國也有意研究，與日本合作，協助印尼推動納土納群島的發展。

納土納群島在哪裏？

圖片版權 Reuters Image caption 中國與印尼在"納土納群島"海域發生爭執

納土納群島是印尼的一個群島，位於馬來半島和婆羅洲島之間的南海內，由272個島嶼組成，總面積2,110平方公里，人口約9萬。2015年11月12日中國外交部在例行記者會上明確表示，納土納群島主權屬於印尼。

根據《聯合國海洋法公約》的規定，在一塊地周圍的200海里（370公里）內，只有對這塊地擁有主權的國家有權開發這一區域。