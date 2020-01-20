印度成功潛射導彈: 目標海基二次核打擊力量

圖片版權 AFP Image caption 印度在2017年部署的"卡爾瓦裏"級柴電攻擊潛艇

印度成功地試射了一枚射程為3500公里導彈的潛射導彈，這種能夠攜帶核彈頭計劃裝備在印度國產的「殲敵者」級（Arihant）的核動力潛艇上。但分析認為，印度距離擁有遠程水下核攻擊能力尚有距離。

印度媒體援引沒有透露姓名的官方人士的話說，試射導彈在水下模擬潛艇發射的條件下進行，是這款導彈第一次飛行了3000多公里的距離。

報道說，1月19日在印度東南沿海順利試射的K-4潛射彈道導彈將被裝備在印度自行製造的 「殲敵者」級（Arihant）的核動力潛艇上。

印度在2010年開始研發這種能夠攜帶2000公斤的亞千噸級核彈，也可以攜帶常規彈頭的導彈導彈。本來K-4導彈試射計劃在2019年10月進行，但由於某種原因測試被推遲。

印度的潛射導彈

2016年4月印度在"殲敵者"級核潛艇上成功發射過K-4導彈。不過當時《簡氏防務周刊》有分析說，由於K-4導彈長12米，直徑為10.4米的「殲敵者」級核潛艇船體是否能夠發射這種新型導彈。

圖片版權 Xinhua Image caption 中國的新型核潛艇：中國大力發展遠洋海軍令印度倍感壓力

《印度時報》報道說，這種先進的導彈已經完成了一系列測試，在完成試驗後，新款導彈將提升印度的核威懾能力。不過《外交家》雜誌報道說，K-4導彈後來的一系列發射都在水下浮台上進行。

印度計劃建造4-5艘「殲敵者」級核潛艇，該潛艇能夠攜帶4枚威力強大的K-4彈道導彈或12枚K-15短程導彈導彈。

二次核打擊能力

印度一直擔心所處的地緣政治挑戰。印度海軍前情報官員阿帕德哈亞博士（Shishir Upadhyaya）博士曾對《今日俄羅斯》記者說，印度同巴基斯坦和中國有領土糾紛，歷史上同他們因為領土糾紛發生過戰爭。而巴基斯坦和中國同時也是兩個擁有核武的國家。

印度的對手巴基斯坦十分重視戰術核武器發展，因此他們更有可能在常規戰爭中使用核武器，因此阿帕德哈亞博士認為「殲敵者」核潛艇對印度至關重要，為印度提供了必要的最低限度的第二次打擊能力。

不過《外交家》雜誌的編輯弗朗茨•斯蒂芬•加迪(Franz-Stefan Gady) 認為，印度第一艘「殲敵者」級核潛艇主要是展示技術性能，該型號核潛艇在2021年當第二艘「殲敵者」級核潛艇下水後才能發揮主要作用，即實現遠程和攻擊能力。