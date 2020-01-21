美國國會參議院在21日正式開始審議針對總統特朗普的彈劾案。上任剛滿三週年的特朗普面臨彈劾危機與分裂民意，但外界更關注的是，一年之後，誰會宣誓就任下一任美國總統？

早前，美國眾議院以濫用職權和妨礙國會兩項罪名對特朗普提出彈劾，向參議院移送要求長達11頁的論據。文件中要求參議院罷免特朗普，以捍衛2020年美國大選和美國的憲政，消除總統對國家安全所構成的威脅。

總統特朗普一方則說，民主黨利用彈劾作為政治工具，企圖推翻2016年大選結果並干預2020年大選，「膽大妄為，且違反法律」。

Reuters 眾議院投票結果 兩項彈劾指控 230-197 濫用權力

229-198妨礙國會調查 0 支持任一項指控的共和黨人

2 反對濫用權力指控的民主黨人

3反對妨礙國會指控的民主黨人 數據來源: BBC

由於共和黨人在參議院的席位優勢較大、特朗普在共和黨內部的支持穩固，幾乎可以肯定的是，總統會被宣判無罪。但此案會如何影響特朗普今年11月的連任競選尚待觀察。

參議院審議將如何進行？

參議院將每周六天、從周一到周六進行辯論。支持和反對特朗普下台的兩方分別有24小時來說明開場觀點。

七名眾議院民主黨彈劾代表擔任類似檢察官的角色，眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）是整個彈劾團隊的負責人。

白宮律師西波隆（Pat Cipollone）和塞庫洛（Jay Sekulow）則領銜為特朗普辯護。美國最高法院首席法官羅伯茨（John Roberts）則主持審議。

在首日的辯論中，分別是律師與政治家的雙方代表風格迥異，西波隆的開場演說簡短，而民主黨國會議員希夫則談及更廣泛的話題，重申彈劾特朗普的緣由。

如果任一方需要提出新的證據，包括提請證人，需要經過參議院超過半數的支持，即51票以上。目前參議院中有53名共和黨人，45名民主黨人和2名無黨籍議員。換言之，需要有4名共和黨參議院倒戈，民主黨一方就能要求證人出庭。

民主黨有意傳喚前國家安全顧問博爾頓（John Bolton），共和黨人則可能會試圖傳喚前副總統拜登及其兒子亨特，以及美國政府內部的匿名舉報人。後者舉報特朗普威脅烏克蘭政府調查拜登父子，引發了整起彈劾調查。

目前，民主黨批評共和黨阻礙傳喚證人，有意隱瞞證據。參議院少數黨領袖舒莫（Chuck Schumer）說：「一個沒有證據的審判根本算不是審判，而是掩飾。」

參議院會如何投票？

如果超過三分之二的參議員、即超過66人投票支持彈劾案，特朗普將下台。

44名民主黨參議員預料將投票解職特朗普。

3名民主黨人仍未拿定主意，他們是西弗吉尼亞州的曼欽（Joe Manchin）、亞利桑那州的希尼瑪（Kyrsten Sinema）和阿拉巴馬州的瓊斯（Doug Jones）。他們所在的州份是共和黨支持者佔多數的「偏紅州」，在重大議題上的投票傾向也更接近共和黨。

5名共和黨人也未決定如何投票。他們都曾對特朗普偏離共和黨的根本方針表達過憂慮，但這些共和黨議員的投票意向，必將受他們謀求連任的選舉影響。

特朗普在哪？

彈劾案毋庸置疑的主角，則身在千里之外的瑞士達沃斯世界經濟論壇。

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他再次表示，彈劾案是一場「獵巫行動」、「騙局」。

特朗普當日在達沃斯的行程十分緊湊，白宮稱，總統的工作不會受"在華盛頓的病態事件"影響。特朗普自誇美國的經濟「前所未有的好」，形容中美關係「從未像現在這麼好」，同時批評要求重視氣候變化議題的活動家為「末日預言家」。

美國人怎麼看特朗普？

被彈劾顯然不會是總統政績的閃光點，但根據特朗普在國內的支持率，他似乎沒有受到打擊。

數據媒體網站FiveThirtyEight長期追蹤特朗普在美國的支持率，數據顯示，42.2%的人支持他，而53.4%不認同他，這與他在2018年4月時的支持率相當，當時還未有「烏克蘭電話門」引發的彈劾案。

如果拿特朗普與前任美國總統比較，他們的支持率也沒有很大差別。在上任三年時，奧巴馬的支持率是45.1%，僅比特朗普高3個百分點。小布什上任滿三年時，美國正處在伊拉克戰爭中，總統的支持率達55.1%。

圖片版權 Following the release of the Mueller report, some

審理何時結束？

參議院對彈劾案的審理可能持續好幾周，當年對前總統克林頓的彈劾審理就持續了幾乎一個月。

在審理之初、眾議院向參議院提交案件論據的過程中，所有參議員必須全程參與，這意味著四位正在參選總統的民主黨參議員無法繼續在外拉票，其中包括了在民調中佔先的參選人桑德斯與沃倫。

民主黨人希望審理可以盡快結束，最好趕在2月份總統大選初選開始前。誰將代表民主黨在2020年大選中對壘特朗普？當彈劾案塵埃落定，民主黨黨內初選結果陸續出爐，這個問題的答案有望越來越明晰。