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美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例。這是首例在亞洲以外的確診案例。除了中國大陸外，台灣、韓國、泰國、日本都已有確診病例，疫情日趨嚴峻。

美國疾病控制與預防中心（CDC）21日下午宣佈，確診的患者在1月15日從武漢返回華盛頓州西雅圖，隨後前往華盛頓州的一家醫院就診。有鑒於其旅行記錄及症狀，院方懷疑其感染了2019-nCov新型冠狀病毒，立即將其生理樣本送往CDC檢驗，隨即確診。該中心的團隊正在華盛頓州當地進行調查，並且監控與患者有過密切接觸之人士的健康狀況。

CDC表示，最初曾懷疑此案例屬於動物傳人，但越來越多的跡象表明，目前存在有限度的人傳人傳播，但病毒在人之間傳播的具體方式則仍未明。

據悉，朝鮮已暫停外國旅客入境，以防範疫情擴散。

目前，CDC將中國武漢新型冠狀病毒疫情的旅遊建議列為第二級，則為「警示，採取加強性的預防措施」。CDC的旅遊疫情建議共有三級，第一級為注意，採取常規的預防措施；最高級則是警告，避免非必要的旅行。

CDC補充說，雖然亞洲地區出現人傳人的病毒傳播，但對美國公眾來說，感染新型冠狀病毒的風險仍然較低。四日前，CDC曾在聲明中寫道：「對於今晚坐在飯桌前的美國家庭來說，這一新型冠狀病毒不是他們需要擔心的議題。」

然而，疫情在近日迅速惡化，確診案例倍增。截至目前，共有超過300例確診病例，6人死亡。

CDC指出，新型冠狀病毒疫情變化迅速，該中心高度關注並將及時向公眾通報。

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新型冠狀病毒肺炎病例源於中國武漢，目前已在中國大陸多個省份和香港傳播，台灣、韓國、泰國、日本和美國也出現確診病例。

本月17日起，CDC在美國舊金山、紐約、洛杉磯三大機場進行入境防疫檢查。紐約和舊金山機場每周都有三趟從武漢直飛的航班，另有乘客從武漢出發、在北京轉機抵達洛杉磯。本周起，在亞特蘭大和芝加哥機場也會增設防疫檢查。

當年SARS病毒從亞洲傳播到北美的陰影猶在。在2003年2月，一位其後被懷疑攜帶了SARS病毒的女性從香港回到加拿大，數日後死亡。而疫情迅速擴散，最後大多倫多地區257人感染SARS，33人死亡。

CDC建議，需要前往武漢的旅客應避免接觸病患、活著或死亡的動物、生鮮肉品，並避免前往動物市場。公眾應該勤洗手，用肥皂洗手至少20秒，如果沒有乾淨水源，則使用含酒精的手部消毒液。如果最近曾到武漢，並且有發燒、咳嗽、呼吸困難等症狀，需要馬上與醫護人員聯繫，避免與他人接觸，不要外出，在打噴嚏或咳嗽時，用紙巾或衣袖擋住口鼻。