圖片版權 AFP Image caption 特朗普在演說期間多次稱讚他的政府對美國經濟增長的貢獻。

美國總統特朗普在世界經濟論壇發表講話，期間提及數項他在任期間建設美國經濟和保護環境的成就，BBC為你查證，他聲稱的這些「成就」有沒有事實根據。

「美國有全球最乾淨的空氣和飲用水之一」

特朗普之前也曾經稱讚自己政府改善美國空氣和食水品質的努力，但外界留意到他帶領美國退出《巴黎氣候協定》等做法，都不利於環境保護。

根據美國耶魯和哥倫比亞大學的研究，美國的空氣質素只排名全球第10，而飲用水的品質通常與英國、加拿大和芬蘭等國看齊，品質十分高。

圖片版權 EPA Image caption 奧巴馬在任期最後三年，美國市場創立了約780萬個新職位，而美國市場的職位在過去差不多10年都有增長。

「美國經濟正蓬勃發展，是全球從未見過的」

特朗普在任期間，美國每年的GDP增長約2%到3%，但前總統克林頓（Bill Clinton）在任期間，美國的經濟發展更快，每年超過4%。

如果以每季度計算，前總統奧巴馬在任期間，GDP增長在2014年其中一季更達到5.5%，比特朗普在任的任何時期都要高。

「我上任以後，美國經濟增加了700萬個職位」

美國政府的數字顯示特朗普2016年11月當選總統至今，美國經濟的確增加700萬個職位。

但要留意的是，奧巴馬在任期最後三年，美國市場創立了約780萬個新職位，而美國市場的職位在過去差不多10年都有增長。特朗普政府上場後，這個趨勢仍然繼續。

「美國在前兩任總統管治下失去六萬家工廠…...在我的政府管治下新開設了12,000家工廠」

特朗普經常強調他在促進製造業增長上面十分成功，也經常在演說期間跟奧巴馬和喬治·布什兩名前總統對比。

但美國勞工統計局的數字顯示，喬治·布什2001年就任美國總統時，美國工廠的數量比2016年特朗普凖備上任時要多約54,000家。

特朗普上任後至2019年第二季，美國的確多了約12,000家工廠，這些大多是小型製造商，平均僱用不多於五人，但其實這個數字在2013年奧巴馬掌政時代就已經開始增長。

「三年內1000萬人脫離社會福利網」

美國一些聯邦社會福利計劃下放給各個州份獨自管轄，而部份州更會另外提供一些福利計劃。特朗普沒有說明他是指哪些福利計劃，以下是美國各種福利計劃的相關統計：

2016至2019年期間，需要領取薪俸稅扣減的納稅人數減少了約200萬；

2017年1月至2019年10月期間，領取食物券的人數減少了約470萬；

2016月11月至2019年11月期間，領取保障輔助收入（Supplemental Security Income）的人數減少了約219,000。

我們無法查出有多少人同時領取多於一項的社會福利保障，因此無法計算出在特朗普在任期間確實有多少人脫離依靠社會福利。

特朗普過去經常提及希望扣減社會福利開支，同時提議改變「貧窮家庭」的定義，把一些原本符合資格的家庭剔除出社會保障網。

圖片版權 Getty Images Image caption 美國官方最新數字顯示，非裔社區的收入比白人社區要少26%。

「美籍非裔社區的失業率跌至新低」

美籍非裔社區的失業率在2019年9月曾經跌至5.5%，是美國勞動部1972年開始收集相關數據以來最低，但之後略為回升到5.9%。

但不同種群之間的收入仍然有一定距離。美國官方最新數字顯示，非裔社區的收入比白人社區要少26%。西班牙裔男子與白人之間的差距仍然更大。