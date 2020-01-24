武漢肺炎：海外華人擔憂病毒擴散及家人安全

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在美國華盛頓州西雅圖發現首例新型冠狀病毒病例後，幾個小時內，當地市區和大學附近多家藥店的口罩售罄了。

「聽說美國出現首例之後，我馬上在網上下單買了一箱口罩，」華盛頓大學的中國學生劉喆對BBC說。她說，近日在中國留學生、海外華人的微信群和朋友圈中，關於武漢新型冠狀病毒的信息「刷屏」了。美國主要電商網站亞馬遜上，多個口罩商家顯示缺貨，或交貨日期需要延後。

新型冠狀病毒從中國武漢起源，目前已有超過600宗病例、17宗死亡案例，病毒已傳播到多個亞洲國家與美國。23日，世界衛生組織（WHO）表示，新型病毒疫情是中國國內的緊急衛生事件，但目前尚不構成全球性的緊急狀態。

範德堡大學（Vanderbilt University）公共安全學者沙芬那（William Schaffner）對BBC表示，世衛的決定可能出於兩個主要原因，一是病毒人傳人的狀況目前仍不算嚴重，二是新型冠狀病毒的致死率比SARS、MERS要低。「如今的狀況並沒有我們原本設想的那麼嚴重。」

然而，新型冠狀病毒從中國湖北向外擴散的趨勢持續。美國在23日新增兩例疑似病例，一例的疑似病患是一位在得克薩斯州上學的武漢留學生。另一例是加州洛杉磯，疑似病患從墨西哥城飛抵洛杉磯機場之後出現症狀。當地公共衛生局官員表示，有鑒於中國到洛杉磯的巨大客流量，當地可能會出現多位患者。

美國疾病與防控中心（CDC）目前將疫情的旅遊警報列為第二級，即「警示，採取加強性的預防措施」，未達最高級「警告，避免非必要的旅行」。截至目前，美國只出現了一宗確診病例，病人及時就醫、隔離，CDC也正追蹤曾與他密切接觸的人士的健康狀況。

然而，這仍無法完全打消人們心頭的憂慮。中國農曆新年在即，不僅身在中國的人擔心情勢進一步惡化，身在海外的華人也焦急地關注著疫情。

有家人住在武漢的美籍華人鐘瑞對BBC說，武漢肺炎成為一家人近日來最關切的話題，在中美兩地的家人在家族微信群上分享關於新型病毒的最新信息。「很難不擔心，因為身處千里之外，可以做的並不多。」

目前住在紐約的武漢人肖小姐近期每日與武漢家人通話兩次，督促他們做好防疫措施。她叮囑父母，盡量減少外出，也不再邀請親戚朋友來家裏打麻將了。如要出門買菜，一定要戴好口罩，避免前往傳統菜市場，轉而去衛生條件更完善的超級市場。

就連中國人一年中最重視的一餐、年夜飯，她也強烈建議家人取消。「飯可以過段時間再吃，在這個時候，一家人健康是最重要的。」

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與2003年SARS爆發時相比，外出旅遊與移民外地的中國人如今大幅增加，這給防止疫情在全球擴散帶來了極大的挑戰。以疫情的中心武漢為例，它不僅是中國中部的火車、公路和航運樞紐，也有直達國際大都市紐約、倫敦和東京的飛機航班，病毒擴散的程度不容輕視。另外，2018年的統計數據顯示，有超過1000萬在中國出生的人如今生活在中國以外，僅在美國就有200萬，這類人群經常往返中國與海外。美國首宗病例的病人正是一位近日從武漢返回西雅圖的30多歲華人男子。

美國約翰霍普金斯衛生安全中心的專家阿達賈（Amesh Adalja）對BBC說，跟SARS期間相比，中國政府與國際社會針對疫情採取了「更為主動」的措施。他說，比起當年，中國政府這次的處理手法「較為公開」，及時地向國際社會通報病例數量，以及公開病毒的基因基因譜。

然而，在中國的社交媒體上，針對政府為何未能更早採取防疫措施和公開「病毒可能人傳人」等關鍵信息、「封城」是否太晚、能否確保封鎖中的武漢有充足的醫療資源與生活物資等等的質問不絶於耳。

「這次封城的規模是前所未見，」約翰霍普金斯衛生安全中心的另一位專家通納（Eric Toner）對BBC說，他對封城能否幫助武漢抗擊疫情有所保留，不能排除封鎖可能會引發更大的恐慌。