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繼華盛頓州居民確診感染新型冠狀病毒後，美國在24日出現第二例病例。同日，美國疾病預防控制中心（CDC）就中國湖北發出最高級旅遊疫情警告，建議計劃前往的旅客取消任何不必要的旅程。

美國第二名新型病毒確診病人是一名60多歲、居住在芝加哥的女性，她在去年12月曾前往武漢，在1月13日返回芝加哥，乘機時並沒有出現感染症狀。她數日之後感到不適，致電醫務人員。醫務人員隨即建議她帶上口罩，並前往能夠治療傳染性疾病的醫院接受隔離治療，其後確診感染2019-nCov新型冠狀病毒。

CDC通報稱，該名病患目前情況穩定。在返回美國之後，病患在家以外的活動很有限，近期與她有過密切接觸的人士並不多，他們目前都未出現症狀。

與出現首例病例時類似，CDC在確診病例後迅速舉行了通報會，公開病患的治療情況和潛在的傳播危險。

美國的首例新型冠狀病毒確診病例出現在21日，病患是一名從武漢返回西雅圖、30多歲的華人男子。當地官員稱，共有43人被認定為最近曾與他有過密切接觸，即曾與病患距離2米以內。

西雅圖當地醫生正通過機器人來治療這位首例病患，以減少病毒傳染的風險。機器人裝備有攝像頭、麥克風和聽診器，可測量病患的生理體徵，而醫護人員則在另一個單獨房間遠程操縱機器人。如果醫護人員需要進入病人的房間，則會帶上特殊頭盔，並全身做好嚴密防護。

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CDC國家免疫和呼吸疾病中心主任梅森尼爾（Nanyc Messonnier）表示，目前美國在22個州共有63宗疑似病例，這些疑似病患正在接受中心的檢測。其中包括一名最近曾前往武漢、正在得克薩斯州農工大學讀書的中國留學生，以及一名剛從墨西哥城返回洛杉磯的旅客。

全球範圍內已有超過800宗新型冠狀病毒確診案例、26人死亡。

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CDC表示，在接下來的數日和數周內，美國的確診案例很可能上升，但就目前而言，2019-nCov新型冠狀病毒對美國公眾的直接健康威脅較低。

但與此同時，該中心就中國湖北發出最高級的旅遊疫情警告，建議計劃前往該地的旅客取消任何不必要的旅行計劃。

目前，美國在五個主要機場設有入境防疫檢查的美國機場，分別是亞特蘭大（ATL）、芝加哥（ORD）、洛杉磯（LAX）、紐約（JFK）和舊金山（SFO）機場。CDC目前正在考慮在更多機場增設防疫檢查。

除美國外，新加坡、泰國、日本、越南等國也已確診新型病毒感染病例。