圖片版權 Reuters Image caption 科比·布萊恩特多次獲選為NBA明星隊的成員。

美國籃球巨星科比·布萊恩特（又譯高比·拜仁，Kobe Bryant）和他的女兒吉安娜（Gianna）周日在美國加利福尼亞的一次直升機失事事件中遇難，該事故共造成9人死亡。

41歲的科比當時正乘坐一架私人直升機飛行，飛機在卡拉巴薩斯（Calabasas）附近墜落並起火。

洛杉磯縣警長表示，事故中沒有倖存者。早前報道稱，機上有5人。

科比曾五次獲得NBA總冠軍，被廣泛認為是籃球歷史上最偉大的球員之一。

包括美國總統特朗普在內的美國知名人士和其他體育明星紛紛發表悼念，很多人對他的突然離世表示震驚。

「求求你了上帝。這不可能是真的，」籃球運動員凱文·洛夫（Kevin Love）在推特上寫道。

NBA發表聲明，對於科比和13歲女兒吉安娜的不幸離世「感到萬分悲痛」。

「在過去的20個賽季裏，科比向我們展示了，當非凡的天賦與對勝利的絶對熱愛融合在一起時，一切皆有可能，」聲明說。

圖片版權 Getty Images Image caption 粉絲點上蠟燭悼念科比去世。

我們目前知道什麼？

洛杉磯縣警長亞歷克斯·維拉紐瓦（Alex Villanueva）說，失事直升機的名單上顯示機上有9人，這一數字比此前官方聲明中的5人有所上升。

卡拉巴薩斯市在一份聲明中說，「非常悲傷」地得知該消息。

「今天上午10點左右，飛機在拉斯維京斯（Las Virgenes）的一個偏僻地區墜毀。地面上沒有人受傷。」

附近居民加文·馬薩克（Gavin Masak）向CBS（哥倫比亞廣播公司）描述了直升機墜毀那一刻他所看到的。

「它不像爆炸聲，而像一聲巨響。聽起來像直升機，但更像噴氣式飛機的那種響聲，所以我回去告訴爸爸發生了什麼。當我出來時，看到山上有煙，但不是很濃的黑煙，而是灰色的，」他說。

BBC中文之前有關科比的報道：

其他目擊者告訴名人八卦新聞網站TMZ，他們在直升機墜毀前，聽到引擎發出的噼啪聲。

洛杉磯縣治安部門發佈了事故現場的照片，顯示了從山上冒出來的煙霧，以及一輛消防車。

美國國家運輸安全委員會確認墜毀的直升機是西科斯基S-76B，並表示正在派遣一個小組調查墜機事件。

誰是科比?

科比在洛杉磯湖人隊度過了他20年的職業生涯。他於2016年4月退休。

他的成就包括2次NBA總決賽最有價值球員和1次年度最有價值球員。他還是兩屆NBA得分王和兩屆奧運會冠軍。

他在2006年對陣多倫多猛龍隊的比賽中得到81分，這是NBA歷史上第二高的單場總得分。

他還憑借《親愛的籃球》（Dear Basketball）獲得2018年奧斯卡最佳動畫短片獎。這部五分鐘長的電影改編自他在2015年寫給這項運動的一封情書。

科比和他的妻子瓦妮莎（Vanessa）有三個女兒，娜塔莉亞（Natalia）、比安卡（Bianca）和卡普裏（Capri）。

2003年，一名在科羅拉多州度假勝地工作的19歲女子指控科比性侵。他否認了這一指控，稱兩人是自願發生性關係。原告拒絶出庭作證後，此案被撤銷。

他後來道歉說，他認識到「她過去和現在對這件事的看法都和我不一樣。」隨後的民事訴訟在庭外和解。

各方反應

圖片版權 Reuters Image caption 救援人員在墜機現場搜救。

墜機事件發生後，大量球星和球迷在社交媒體上對科比的突然離世表示哀悼。

曾在1996年至2004年與科比併肩效力於湖人隊的沙奎爾·奧尼爾（Shaquille O'Neal）說，「我無法用言語來表達我現在的痛苦」。

「我愛你，你會被想念的，」他在Instagram上寫道，配圖是一張兩人穿著湖人隊服的照片。

和科比一起贏得奧運會金牌的德隆·威廉姆斯（Deron Williams）表示，他已經難過得說不出話。他稱，科比是「我遇到過的最偉大的競爭對手」。

前籃球運動員托尼·帕克（Tony Parker）說，他感到「心碎」。

「可怕的消息，」美國總統特朗普（Donald Trump）寫道。

美國前總統奧巴馬（Barack Obama）稱科比是「球場上的一個傳奇」，並表示他「人生的第二幕才剛剛開始」。

八屆奧運會短跑冠軍博爾特（Usain Bolt）說，他無法相信這個消息。

說唱歌手坎耶·韋斯特（Kanye West）在推特上感謝科比「給予靈感」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @kanyewest Kobe, We love you brother



We’re praying for your family and appreciate the life you’ve lived and all the inspiration you gave pic.twitter.com/pxbgLOOmpY — ye (@kanyewest) 2020年1月26日

曼城前鋒拉希姆·斯特林（Raheem Sterling）在推特上說，「安息吧傳奇」，並附上這位體育明星的黑白照片。

球迷們聚集在洛杉磯的斯台普斯中心（Staples Center）體育娛樂場前，為科比舉行了一場臨時的紀念儀式，並獻上鮮花和籃球來紀念這位明星。

科比去世的消息也登陸了中國的微博熱搜榜，大量球迷表示震驚和悼念。

「我們總以為來日方長，卻偏偏世事無常。願你在天堂也有屬於自己的籃球！我的偶像科比再見！」一名微博網友寫道。