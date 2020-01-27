美國駐伊拉克使館遇襲 中東緊張局勢再升級

圖片版權 Reuters Image caption 一些伊拉克民眾響應宗教領袖的呼籲，把原本反政府示威目標轉移到美國。

伊拉克的緊張局勢升級，位於首都巴格達的美國駐當地大使館遭最少三枚火箭炮襲擊，至少三名大使館職員受傷，這是首次有美國駐外使館職員在類似的襲擊事件中受傷。

法新社引述消息指出，周日（1月26日）的襲擊中，其中一枚火箭炮擊中大使館的食堂，其餘兩枚墜落距離食堂不遠處。

目前尚未有組織承認對此責任，但美國早前曾經指控一些伊朗支持的伊拉克民兵組織發動類似的襲擊。伊拉克總理邁赫迪（Adel Abdul Mahdi）讉責襲擊，批評這種行為將會「把伊拉克變成戰場」。

美國國務院發言人呼籲，伊拉克政府要履行它的責任，保護美國駐當地外交機構的安全。

圖片版權 Getty Images Image caption 蘇萊曼尼作為伊朗伊斯蘭革命衛隊精銳部隊"聖城旅"的指揮官，是伊朗最有權力的人之一，獨力負責伊拉克、黎巴嫩、敘利亞、也門的區域軍事政策。

近月伊拉克發生多宗針對美國駐當地領事機構的襲擊，一些有美軍駐守的伊拉克軍事基地也成為了攻擊目標。

美國和伊朗近月關係急速惡化，連帶伊拉克的安全情況也迅速變壞。這包括美國早前擊斃伊朗頭號軍事指揮官卡西姆·蘇萊曼尼（Qassim Soleimani），伊朗革命衛隊說，遇難者當中包括伊拉克民兵組織領導人阿布·馬赫迪·穆罕迪斯（Abu Mahdi al-Muhandis）。

伊拉克在襲擊之前，經連續數個月爆發不滿當地政府施政的示威。伊斯蘭教什葉派領導人薩德爾（Moqtada Sadr）之後嘗試把示威者的矛頭轉至美國。