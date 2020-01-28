圖片版權 Getty Images

世界衛生組織（WTO）在27日（周一）表示，新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度為「高」，在中國的危險程度則為「極高」。源自中國武漢的2019-nCoV病毒已造成接近3000人感染、81人死亡。

世衛還承認，其在日前發表的報告中，錯誤評估病毒的全球危險性為「中等」。

世衛雖然調整該病毒的危險程度，但仍未宣佈疫情已形成全球緊急狀態。目前，確診病例集中在中國，截止1月27日，海外確診案例37例，零星分佈在泰國、美國、澳大利亞、日本、韓國、尼泊爾、新加坡等11個國家。

上周三，世衛表示，疫情是否達到全球公共衛生緊急狀態，現階段作出評判「仍為時尚早」。當時，世衛組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）表示，中國控制疫情的動作迅速，而且病毒傳播大多發生在中國境內，仍不構成全球緊急狀態。

本周一，WHO的最新通報表示，譚德塞和其團隊已抵達北京，會見政府官員和醫學專家，了解最新的發展情況，並加強與中國應對冠狀病毒方面的合作。

哈佛大學流行病學專家丁亮（Eric Ding）對BBC表示，世界衛生組織應該盡快宣佈，疫情已形成全球緊急狀態。「這個病毒的傳染性已經達到可廣泛蔓延的危險程度。」

他表示，上周世衛表示疫情不構成全球緊急狀態時，可掌握的數據仍不夠多。「但如今我們有足夠的信息了，包括該病毒的傳染指數。」他表示，根據各方的公開信息，估計傳染指數目前介於2.6與2.9之間。這個指數意味著，每名病人平均感染2.6至2.9個人。

丁亮指出，新型冠狀病毒展現高度傳染性，在病人出現症狀之前就具有人傳人的傳染能力。根據目前的研究結果，新型冠狀病毒的潛伏期平均為7天，最長可達14天。

鑒於較長的潛伏期和隱蔽的高傳染性，丁亮認為，武漢「封城」的舉措「來得太晚、作用甚微」。 武漢市長周先旺日前證實，在封城之前，已有500萬人離開武漢。

圖片版權 Getty Images

世衛對「全球關切的公共衛生緊急狀態」的定義基於致死率、受影響人口大小及在全球的分佈，以及在全球調動資源的需要。目前，有兩種疾病被世衛認定引發了全球緊急狀態，分別是伊波拉（Ebola）病毒和俗稱小兒麻痺症的骨髓灰質炎。

批評人士指出，世衛對緊急狀態的判定通常需時過長。伊波拉病毒於2018年5月在剛果民主共和國爆發，至今有3300宗病例，並且有高於50%的致死率，但世衛直至2019年7月才就此宣佈全球緊急狀態。亦有批評指，世衛宣佈緊急狀態只是一種官僚形式主義，對抗擊疫情的實際幫助並不大。

預料世衛將在本周重新評估新型冠狀病毒疫情的危險程度。

美國總統特朗普27日則表示，美國正就病毒情況與中國保持密切聯繫，他已向中國國家主席習近平表示願意提供任何必要幫助。特朗普寫道："我們的專家很優秀！"

美國已宣佈，28日（周二）將組織包機，撤離230名美國公民，他們主要是在武漢的美國領事館工作的外交官及其家人。

目前，美國的確診病例數目前為五宗。周末確認的兩宗病例中，病患分別住在加州洛杉磯及亞利桑那州鳳凰城，都曾在近期往返武漢。另有73個疑似病例則仍有待確診。

雖然美國疫情並不嚴重，絶大部分民眾亦未因疫情而戴上口罩，美國各大城市都出現口罩供不應求的情況。

圖片版權 BBC Chinese Image caption 首都華盛頓市區多家藥店的口罩貨架空空如也。

首都華盛頓市區多家藥店的口罩自上周末起已經售罄，貨架空空如也。據報紐約、洛杉磯、西雅圖等地也出現口罩脫銷的情況。不少在美華人屯購口罩，除了部分捐往災區外，還有的留作自用，以及寄給中國的親友作為補給，許多留學生在微信群中交流快遞口罩回鄉的渠道。

美國疾控中心則在27日重申，儘管新型病毒對公共衛生構成嚴峻威脅，但目前，該病毒對美國境內民眾的威脅性依然較低。