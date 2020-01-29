新型冠狀病毒疫情全球擴散 各國加緊防備

  • 2020年 1月 29日
一名曼谷國際機場人員在機艙內進行消毒，泰國至今已經有八宗確診新型冠狀病毒的個案。 圖片版權 Reuters
Image caption 一名曼谷國際機場人員在機艙內進行消毒，泰國至今已經有八宗確診新型冠狀病毒的個案。

新型肺炎最初在中國大陸傳出後，疫情慢慢擴散到世界其他地區，歐美和亞太多國先後宣佈確診個案，多國也因應情況推出措施防止肺炎進一步擴散，同時計劃從中國境內一些受疫情影響的地區撤離僑民。

世界衛生組織周二（1月28日）公布的最新數字顯示，泰國有14宗確診個案，是中國以外最多個案的國家。它同時宣佈新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度為「高」，在中國的危險程度則為「極高」。

多國也先後宣佈將會把湖北省的僑民撤出，澳洲、新西蘭、加拿大和英國等地先後提高對湖北省的旅遊警示，美國的警示更包括整個中國大陸，也特別要求國民不要前往湖北省。

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Image caption 德國首都柏林一座國際機場客運大樓內，貼上以德文、英文和中文的標語，告知旅客應採取什麼措施預防新型冠狀病毒。當地日前確診當地第一宗個案。

其中一個最新確診的肺炎個案位於德國，是繼法國之後第二個出現疫情的歐洲國家。德國當局透露這名患者目前身體狀況良好，但沒有說明他有沒有曾經到訪武漢。

加拿大在周一也確診當地第一宗肺炎個案，是繼美國第二個出現個案的北美國家。加拿大衛生當局指，這名患者曾經與妻子一起到訪武漢，他的妻子同時被懷疑感染，當局已經將她隔離。

亞洲地區的疫情也在擴散。斯里蘭卡周一確診當地第一宗肺炎個案，患者是一名中國旅客，上周從湖北省飛抵當地，現正在斯里蘭卡首都可倫坡一家傳染病醫院接受治療。

至今中國大陸以外地區沒有死亡個案。

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武漢肺炎：醫療資源依然緊張，患者家屬親述 「住院難」
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Image caption 伴隨中國疫情加重，多國已對來自中國的飛機加強檢疫。

為防止疫情擴散， 一些地區對部份中國旅客實施十分嚴厲的措施。其中菲律賓當局早前將135名來自武漢的中國遊客遣返，之後暫停中國公民申請落地簽證的安排。目前菲律賓沒有新型肺炎的確診個案。

澳門早前也宣佈，會要求所有在澳門的湖北遊客離境，拒絶離開的遊客會被送到隔離營，直至他們的簽證到期。

澳門當局強調，如果有需要會要求警方協助，將相關人士送到隔離營。當地報章周二（1月28日）的數字顯示，已經有144名湖北旅客在周一的限期前離開澳門，另外有四人入住澳門政府安排的隔離營。

台灣周一也宣佈即時禁止中國大陸居民入境，但持有特區護照和香港或澳門永久性居民除外。

澳洲政府也透露，目前已知約600名澳洲公民在武漢，澳洲政府將協助他們回國，但之後會將他們隔離在距離澳洲本島約1,500公里約的聖誕島作隔離。
Image caption 中國境外的新型冠狀病毒確診病例

美國和日本之後宣佈將會派出包機，接送居住在湖北省的國民離開。其中日本的包機在周二傍晚出發到武漢，運送口罩和防護衣物到當地後，接送約200名日本公民回國。日本政府透露現時約有650名日本人在武漢希望離開，當局將安排更多包機接送他們離開。

美國周日（1月26 日）派出包機，接送美國駐武漢領事館的職員和家屬離開，包機部份座位將開放給普通美國公民，但明言如果座位不夠，就只會容許高危人士優先上機。

另外，法國和烏克蘭先後都宣佈，計劃包機將本國公民接載離開武漢。

新型冠狀病毒在中國大陸、
香港和澳門的感染病例數字

病例數目

中國

報告確診病例: 5970
死亡人數: 133

中國大陸及港澳地區共5970人感染，133人死亡

資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府

截至北京時間2020年1月29日早上9:30

截至北京時間2020年1月29日北京時間早上9:35

區域報告確診病例死亡人數
湖北3,554125
河北481
北京911
山東121
上海801
浙江2961
廣東241
四川108
雲南44
江西109
天津24
重慶147
湖南221
河南2062
廣西58
吉林9
安徽152
海南431
貴州9
寧夏11
山西27
黑龍江371
福建80
遼寧36
香港8
澳門7
江蘇99
新疆13
陝西46
甘肅24
内蒙古15
青海6
西藏0
資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府

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