新型冠狀病毒疫情全球擴散 各國加緊防備
新型肺炎最初在中國大陸傳出後，疫情慢慢擴散到世界其他地區，歐美和亞太多國先後宣佈確診個案，多國也因應情況推出措施防止肺炎進一步擴散，同時計劃從中國境內一些受疫情影響的地區撤離僑民。
世界衛生組織周二（1月28日）公布的最新數字顯示，泰國有14宗確診個案，是中國以外最多個案的國家。它同時宣佈新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度為「高」，在中國的危險程度則為「極高」。
多國也先後宣佈將會把湖北省的僑民撤出，澳洲、新西蘭、加拿大和英國等地先後提高對湖北省的旅遊警示，美國的警示更包括整個中國大陸，也特別要求國民不要前往湖北省。
其中一個最新確診的肺炎個案位於德國，是繼法國之後第二個出現疫情的歐洲國家。德國當局透露這名患者目前身體狀況良好，但沒有說明他有沒有曾經到訪武漢。
加拿大在周一也確診當地第一宗肺炎個案，是繼美國第二個出現個案的北美國家。加拿大衛生當局指，這名患者曾經與妻子一起到訪武漢，他的妻子同時被懷疑感染，當局已經將她隔離。
亞洲地區的疫情也在擴散。斯里蘭卡周一確診當地第一宗肺炎個案，患者是一名中國旅客，上周從湖北省飛抵當地，現正在斯里蘭卡首都可倫坡一家傳染病醫院接受治療。
至今中國大陸以外地區沒有死亡個案。
為防止疫情擴散， 一些地區對部份中國旅客實施十分嚴厲的措施。其中菲律賓當局早前將135名來自武漢的中國遊客遣返，之後暫停中國公民申請落地簽證的安排。目前菲律賓沒有新型肺炎的確診個案。
澳門早前也宣佈，會要求所有在澳門的湖北遊客離境，拒絶離開的遊客會被送到隔離營，直至他們的簽證到期。
澳門當局強調，如果有需要會要求警方協助，將相關人士送到隔離營。當地報章周二（1月28日）的數字顯示，已經有144名湖北旅客在周一的限期前離開澳門，另外有四人入住澳門政府安排的隔離營。
台灣周一也宣佈即時禁止中國大陸居民入境，但持有特區護照和香港或澳門永久性居民除外。
澳洲政府也透露，目前已知約600名澳洲公民在武漢，澳洲政府將協助他們回國，但之後會將他們隔離在距離澳洲本島約1,500公里約的聖誕島作隔離。
美國和日本之後宣佈將會派出包機，接送居住在湖北省的國民離開。其中日本的包機在周二傍晚出發到武漢，運送口罩和防護衣物到當地後，接送約200名日本公民回國。日本政府透露現時約有650名日本人在武漢希望離開，當局將安排更多包機接送他們離開。
美國周日（1月26 日）派出包機，接送美國駐武漢領事館的職員和家屬離開，包機部份座位將開放給普通美國公民，但明言如果座位不夠，就只會容許高危人士優先上機。
另外，法國和烏克蘭先後都宣佈，計劃包機將本國公民接載離開武漢。
截至北京時間2020年1月29日北京時間早上9:35
|區域
|報告確診病例
|死亡人數
|湖北
|3,554
|125
|河北
|48
|1
|北京
|91
|1
|山東
|121
|上海
|80
|1
|浙江
|296
|1
|廣東
|241
|四川
|108
|雲南
|44
|江西
|109
|天津
|24
|重慶
|147
|湖南
|221
|河南
|206
|2
|廣西
|58
|吉林
|9
|安徽
|152
|海南
|43
|1
|貴州
|9
|寧夏
|11
|山西
|27
|黑龍江
|37
|1
|福建
|80
|遼寧
|36
|香港
|8
|澳門
|7
|江蘇
|99
|新疆
|13
|陝西
|46
|甘肅
|24
|内蒙古
|15
|青海
|6
|西藏
|0