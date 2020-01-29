新型冠狀病毒疫情全球擴散 各國加緊防備

圖片版權 Reuters Image caption 一名曼谷國際機場人員在機艙內進行消毒，泰國至今已經有八宗確診新型冠狀病毒的個案。

新型肺炎最初在中國大陸傳出後，疫情慢慢擴散到世界其他地區，歐美和亞太多國先後宣佈確診個案，多國也因應情況推出措施防止肺炎進一步擴散，同時計劃從中國境內一些受疫情影響的地區撤離僑民。

世界衛生組織周二（1月28日）公布的最新數字顯示，泰國有14宗確診個案，是中國以外最多個案的國家。它同時宣佈新型冠狀病毒在全球範圍的危險程度為「高」，在中國的危險程度則為「極高」。

多國也先後宣佈將會把湖北省的僑民撤出，澳洲、新西蘭、加拿大和英國等地先後提高對湖北省的旅遊警示，美國的警示更包括整個中國大陸，也特別要求國民不要前往湖北省。

圖片版權 Reuters Image caption 德國首都柏林一座國際機場客運大樓內，貼上以德文、英文和中文的標語，告知旅客應採取什麼措施預防新型冠狀病毒。當地日前確診當地第一宗個案。

其中一個最新確診的肺炎個案位於德國，是繼法國之後第二個出現疫情的歐洲國家。德國當局透露這名患者目前身體狀況良好，但沒有說明他有沒有曾經到訪武漢。

加拿大在周一也確診當地第一宗肺炎個案，是繼美國第二個出現個案的北美國家。加拿大衛生當局指，這名患者曾經與妻子一起到訪武漢，他的妻子同時被懷疑感染，當局已經將她隔離。

亞洲地區的疫情也在擴散。斯里蘭卡周一確診當地第一宗肺炎個案，患者是一名中國旅客，上周從湖北省飛抵當地，現正在斯里蘭卡首都可倫坡一家傳染病醫院接受治療。

至今中國大陸以外地區沒有死亡個案。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：醫療資源依然緊張，患者家屬親述 「住院難」

圖片版權 EPA Image caption 伴隨中國疫情加重，多國已對來自中國的飛機加強檢疫。

為防止疫情擴散， 一些地區對部份中國旅客實施十分嚴厲的措施。其中菲律賓當局早前將135名來自武漢的中國遊客遣返，之後暫停中國公民申請落地簽證的安排。目前菲律賓沒有新型肺炎的確診個案。

澳門早前也宣佈，會要求所有在澳門的湖北遊客離境，拒絶離開的遊客會被送到隔離營，直至他們的簽證到期。

澳門當局強調，如果有需要會要求警方協助，將相關人士送到隔離營。當地報章周二（1月28日）的數字顯示，已經有144名湖北旅客在周一的限期前離開澳門，另外有四人入住澳門政府安排的隔離營。

台灣周一也宣佈即時禁止中國大陸居民入境，但持有特區護照和香港或澳門永久性居民除外。

澳洲政府也透露，目前已知約600名澳洲公民在武漢，澳洲政府將協助他們回國，但之後會將他們隔離在距離澳洲本島約1,500公里約的聖誕島作隔離。

Image caption 中國境外的新型冠狀病毒確診病例

美國和日本之後宣佈將會派出包機，接送居住在湖北省的國民離開。其中日本的包機在周二傍晚出發到武漢，運送口罩和防護衣物到當地後，接送約200名日本公民回國。日本政府透露現時約有650名日本人在武漢希望離開，當局將安排更多包機接送他們離開。

美國周日（1月26 日）派出包機，接送美國駐武漢領事館的職員和家屬離開，包機部份座位將開放給普通美國公民，但明言如果座位不夠，就只會容許高危人士優先上機。

另外，法國和烏克蘭先後都宣佈，計劃包機將本國公民接載離開武漢。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 5970 死亡人數: 133 中國大陸及港澳地區共5970人感染，133人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月29日早上9:30