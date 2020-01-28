Image caption 丹尼爾已經在武漢生活四年

1月17日，墨西哥小伙丹尼爾（Daniel Stamatis）登上飛往中國的客機。那時他根本沒想到，一個星期後，他的「第二故鄉」武漢會被封城。

丹尼爾在中國已經生活了七年。最開始，是在外國人眼中更傳統的中國大都市。丹尼爾自己承認，沒有真正認識和了解之前，他想象中的中國是一幅「太極、湖泊、蓮花」的畫面。

2016年，丹尼爾搬入武漢，當時的印象，那是一座「污染嚴重、建設之中」、「五六年後將變得非常美麗」的城市。但是今天，「武漢非常不宜居」。

武漢封城：新冠狀病毒發源地

直到幾星期前，武漢這個名字外國人知道的可能並不太多，或許只是在中國、亞洲旅遊期間停留或者僅僅聽說的一站。現在，武漢是世界媒體聚焦的中心：因為，這裏是一種新冠狀病毒的發源地。

為控制疫情蔓延，1月23日，武漢開始封城。數以百萬計的人從此被「隔離」。這其中就包括在華中科技大學讀博士的丹尼爾。

Image caption 丹尼爾在武漢讀建築博士

丹尼爾回憶說，「大約一個月前，有同事在我們的微信群裏發言，提醒大家戴口罩，『多加小心』。我當時覺得有點誇張了。」

那是丹尼爾第一次聽說新病毒。

後來，收到的警告越來越頻繁。「1月11日，我回墨西哥參加婚禮。返程機票是17號的，當時沒覺得有問題。到19日，病毒警報已經到處都是了。」

遠離親朋的隔離生活

他通過Skype接受BBC葡萄牙語採訪時說，「如果我把機票改期推遲幾天，可能就不回中國了。我可能就會繼續留在墨西哥，那就太好了。」

「（封城後）我只和人網上聯繫，誰也不見。」

36歲的丹尼爾一直和女朋友同居。眼下，這也讓封城改變了。「我女朋友前一天去蘇州了，和她媽媽一起去的。她們回不來了。不准上火車……法律規定，誰也不能出去，誰也別想進來。」

1月25日視頻：從我24層窗口看出去的武漢

位於中國心腹地帶的武漢人口超過1100萬。在丹尼爾看來，武漢人好象總是「集體行動」-作息時間表差不多的感覺。所以他很清楚，每天哪個時段最好不出門。

「我知道，如果早6:30出門，整個城市都是屬於我的；但如果我7:30出門，外面已經忙到一片混亂。7:30-8:30之間，休想，什麼也做不成。」

丹尼爾說，大學校園非常大，他有摩托車，就算只在校園範圍內活動也會騎摩托車。

Image caption 丹尼爾：大街上空空蕩蕩，超市裏還是有許多人

現在「什麼都沒有。沒有公交車，沒有地鐵，沒有出租車。商店也都關門了……除了超市。小商店、小餐館都不開門。」

1月26日星期日，武漢開始禁止私家車進入市中心。

封城的日子

封城之下怎樣生活呢？丹尼爾說，他基本不出門，26日例外，他必須出去買食品。

丹尼爾戴好口罩--「不戴不行，有規定，公眾場所必須戴」—走出家門。大街上空空蕩蕩，幾乎看不到任何車輛。直到超市：裏面居然擠滿了人！

「大街上人非常、非常少，但超市裏人很多，比平常日子還多。」

不過，進入超市前必須首先接受檢查，「所有人都查。他們用一種像是黃色小手槍的東西檢查額頭，然後才放行。」

那把「黃色的小手槍」應該是量體溫的溫度計。丹尼爾說，查體溫的速度很快，所有人都放行進了超市。

丹尼爾買了許多冷凍、罐頭食品、幾公升橙汁後回家。他本來還想買一些水果和蔬菜，但是，等著稱重交錢要排大隊。

「我從來沒見過那場面。我不願意排三小時的隊，就為了買仨瓜倆棗。」

1月27日視頻：超市裏排隊買水果、蔬菜的人龍

不管是在街上還是超市，丹尼爾那次出行只看到一位上了年紀的人，但他沒有看到孩子，一個也沒有。因為老年人、幼兒更容易受到病毒的傷害

丹尼爾說，目前他仍然心境平和。他說，等到春節假期後，可能還要再看封城給武漢人帶來的真正衝擊。

「25日是中國農曆春節……我看還要再等幾天，等人們開始出門了。假期結束後，回去正常上班，才能真正看清楚。」

丹尼爾接受了封城的現實。「我告訴自己，不要找事，我就呆在這裏，安安靜靜地呆著，做自己的事。沒問題。」

你的器材不支持播放多媒體材料 "Wuhan, add oil!": Watch residents shouting to boost morale in quarantined city

（視頻：武漢加油。27日當地時間晚上，武漢市民打開窗戶高喊加油、互相鼓勵）

但是後來，兩條新聞讓他改了主意。

「一，習近平說病毒的傳播速度在加快。二，美國決定派飛機來接回在武漢的美國人。這裏的美國人很多，因為通用汽車在武漢有分公司，很多美國商人，還有外交官。」

丹尼爾在印尼的一個朋友靈機一動想出個主意：為什麼不試著上美國飛機？

「我並不覺得這個主意很瘋狂。再說，我從6歲起一直就有美國簽證。」

美國領事館很「客氣」地回復了丹尼爾的請求。但丹尼爾懷疑對方並沒有給他太多的考慮。

丹尼爾想出了另外一個工具：推特。那以前，他並不是推特粉絲。

1月25日推文：尊敬的美國駐墨西哥大使，美國派往武漢接美國公民的飛機有可能把我也帶回去嗎？我是墨西哥人，在武漢，我有美國簽證。習近平主席說了，病毒傳播在加速。1000個感謝。

後來，南美數家媒體關注了他的推特。

「太不可思議了。10小時內大使回話了，他們從中國給我打的電話，告訴我應該可以，他們會考慮的。他們還說，沒有人這樣問過。」

「我沒想過離開武漢，因為封就是封了，沒有可說的。但是，如果另外一個國家、特別是我們（墨西哥）北面的鄰居要派飛機來……要是我能走，對我來說這也很重要。"

「我並不是絶望地盼著離開。不管怎麼說吧，我狀況還可以，有吃的，身體沒問題。我也沒見過有誰露死街頭……我不願意總想著死，但是我也不傻。」

丹尼爾的家人倒是更加迫切地希望他能登上美國的飛機，「他們比我還擔心。也許吧，人已經在這兒了，感覺可能有點遲鈍。」

「我不能總說我還是抱著雙臂坐著......我看到了一個小小的機會，一扇小窗......」