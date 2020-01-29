英國向華為5G開綠燈 引發國際反應和衝擊波

圖片版權 Reuters Image caption 英國媒體報道稱，約翰遜安撫特朗普說將英美聯手破解華為獨大地位。

儘管事先美國施加了巨大的壓力，英國內部也遭遇反對意見，英國首相鮑里斯·約翰遜在美國國務卿蓬佩奧周三（29日）來訪之前宣佈了將繼續使用華為5G技術的決定。

這一決定宣佈的時機，是不是有「生米煮成熟飯」的意思不為外界所知。美國方面雖然強烈不滿，不過華為和中國應該都鬆了一口氣。

英國反應

英國內部對政府的折衷決定仍然有諸多不滿。

在決定宣佈之後，首相約翰遜領導的執政保守黨中的很多資深議員，儘管態度有所緩和，還是持批評和反對意見。英國有些議員甚至認為，現在還有可能使政府改變決定。

對華為一直持批評態度的英國議會外交事務特別委員會前主席湯姆·圖根哈特（Tom Tugendhat）在推特上繼續表態說，英國政府「仍然留下了很多擔憂，也沒有向一個時常在國際間搞出邪惡舉動的角色關上英國網絡的大門」。

英國防務大臣本·華萊士（Ben Wallace）盡量淡化政界的擔心，稱英國不應「疑神疑鬼」，覺得這個決定會導致「中國老大哥來監視我們」。

至於美國對英國此舉會做出什麼反應，華萊士回應說：「我不知道，他們把擔憂說得很清楚，很明確。我們理解，我們也尊重，我們再三向他們保證，分享的情報和分享情報的途徑都是安全可靠的。」

美國反應

圖片版權 Getty Images

美國國會很多議員對英國的這一決定極為不滿，有的表示這將成為英國脫歐之後與美國貿易談判的障礙，也會給未來英美安全合作帶來諸多問題。

美國參議院情報委員會成員、共和黨參議員湯姆·考頓（Tom Cotton）呼籲「全面徹底評估」與英國的情報分享機制。

他說：「我擔心倫敦從歐盟解脫之後，卻把主權拱手讓給北京。」 他形容英國的決定就像是冷戰時期允許英國的電話系統讓克格勃（蘇聯特務機構KGB）來建。

美國總統特朗普，至今還沒有就英國的這一決定發表任何評論。

英美輿論

英國各報對政府這一決定的解讀角度各異。

《獨立報》（Independent）認為，約翰遜批准華為幫助英國建設5G網絡，冒著激怒特朗普的風險。

《每日電訊報》（ Daily Telegraph）說，約翰遜首相已經採取行動，在華為問題上修復與美國的裂痕。「他向特朗普保證，絶對不會讓英國依賴中國的技術。」

該報報道稱，約翰遜致電特朗普說，英國將與美國一起合作破解像華為這類公司的「獨大」地位，而最終目標是把中國這家巨頭公司全部擠出英國的基礎設施建設。

美國《華爾街日報》（The Wall Street Journal）認為，英國支持華為，美國遭遇挫折。該報報道認為，英國此舉將可能讓其他國家「膽子大增」跟風使用華為，給美國牽頭的遏止華為產品的行動帶來重大挫折。

圖片版權 Reuters

《紐約時報》稱，英國此舉顯示美國針對華為公司的努力受挫。

該報指出，「英國的決定在美中之間爭奪科技霸主地位的更廣泛戰鬥中至關重要。英國作為美國主要的盟國，是目前拒聽白宮警告的最重要國家。」 美國一直警告說，華為是北京的工具。英國作為「五眼」情報分享聯盟的成員國，更增添了這一決定的重大意義。

華為表態

英國政府28日的決定是：

不允許「高風險供應商」參與5G網絡和千兆寬帶網的核心網以及其他敏感設施的建設；

「高風險供應商」可以參與網絡非敏感部分的建設，但是其市場份額限制在35%以內，並且這一指標日後還要重新評估以視情況調整，從而確保市場的多元化等。

儘管英國政府在這一決定中並沒有直接點名哪些企業是 「高風險供應商」，但英國媒體和專家都認為，所謂高風險供應商指的是華為。

在這一決定宣佈之前，美國向英國施加巨大壓力。美國總統特朗普與首相約翰遜通電話，美國國務卿蓬佩奧也通過推特向英國喊話： 「只有能保護信息的國家才是真中有主權的國家。」

壓力或許太大，在英國方面起到了適得其反的作用。

英國司法大臣表示：作為主權國家，英國將根據證據來做出充分掌握資訊後的決定，而且將獨立自主做出這個決定。

英國這一決定宣佈後，華為公司副總裁張建崗向中國官方新華社表示，「這一基於證據做出的決策將帶來更先進、更安全、更經濟、面向未來的國家電信基礎設施。它將讓英國在確保市場競爭力的同時，也能獲得世界領先的技術。」

華為可繼續與英國客戶合作以確保5G順利部署，「華為對此感到放心」。