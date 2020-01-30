特朗普提出「巴勒斯坦立國」計劃引發流血衝突

圖片版權 EPA Image caption 巴勒斯坦人不滿特朗普的計劃，發起示威，之後演變成與以色列保安部隊的衝突。

美國總統特朗普提出讓巴勒斯坦人以東耶路撒冷為首都建立獨立國家的計劃，隨即引來批評被指是個「陰謀」。

特朗普早前宣佈計劃時，說整個耶路撒冷將繼續是以色列的首都，但未來巴勒斯坦國首都將包括耶路撒冷東部部份地區。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）批評特朗普的計劃，揚言巴勒斯坦人的權利「不可出讓、也不可以討價還價」。

特朗普宣佈計劃後，一些巴勒斯坦人周三（1月29日）發起「憤怒日」示威，跟以色列保安部隊爆發衝突，造成最少三人受傷。

巴勒斯坦政府指，部份示威者受槍傷，指控以色列當局以實彈鎮壓示威者。巴勒斯坦傳媒報道，一些示威者被以色列保安部隊成員發射的橡皮子彈射傷。

圖片版權 AFP Image caption 巴勒斯坦人遊行期間，舉著自治政府主席阿巴斯的畫像。

特朗普有什麼計劃？

特朗普的計劃主要如下：

美國將承認以色列在西岸許多地區的主權，包括具爭議的猶太人居住點；

計劃將會讓巴勒斯坦政府控制的地區面積「增倍」，同時讓未來的巴勒斯坦國在耶路撒冷東部建立首都，美國將會在這個首都設立大使館；

耶路撒冷將繼續是以色列「不可分割」的首都；

計劃強調「不會強迫任何以色列或巴勒斯坦人離開家園」，暗示位於以色列控制的西岸地區的猶太人聚居點將維持不變；

以色列將與約旦合作，維持耶路撒冷聖殿山（Temple Mount）目前運作的安排。阿拉伯人將這個地方稱為「聖禁地」 （al-Haram al-Sharif），目前由一個約旦營運的宗教信託基金管理；

按照特朗普計劃，轉移給巴勒斯坦的土地在未來四年將不會被開發，讓巴勒斯坦當局與以色列協商立國的條件。

以巴雙方如何看待特朗普的計劃？

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）與特朗普召開聯合記者會期間，形容這個計劃是「百年難得一見的協議」，以色列絶對不會放棄這個計劃。

「希望上帝保佑我們安全、繁榮和和平！」

但巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯回應特朗普的建議時說，他相信「沒有一個巴勒斯坦、阿拉伯、回教或基督教的小孩子會接受一個不以耶路撒冷為首都的巴勒斯坦國」，又說巴勒斯坦一方「從一開始就拒絶這個計劃」，「立場沒有錯。」

巴勒斯坦政府首席談判員埃雷卡特（Saeb Erekat）形容，特朗普的計劃完全跟內塔尼亞胡的建議一樣，批評建議是把以色列當局「在巴勒斯坦地區建立的殖民區合法化」。

國際社會有什麼反應？

中東地區國家對特朗普的計劃看法不一。沙地阿拉伯和埃及當局歡迎特朗普政府的工作，呼籲以色列和巴勒斯坦當局重新展開談判，但約旦認為要真正達致和平，以色列必須放棄1967年「六日戰爭」後取得的土地，讓巴勒斯坦按戰爭前的控制線立國。

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）沒有直接回應特朗普的計劃，只重申聯合國已經在大會和安全理事會通過的許多決議中表明立場。

其實大家在爭吵什麼？

以色列和巴勒斯坦的關係數十年來都十分複雜，雖然雙方早在1993年已經簽署和平協議，雙方近年仍然為這些議題爭吵：