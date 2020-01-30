武漢疫情：中國遊客到訪鄰國遭遇「反中」情緒

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新型冠狀病毒已從中國擴散到其他國家，尤其是臨近的俄、韓、日、菲等國已實施相關措施嚴防疫情，部分國家民間則出現「反中」情緒，希望限制中國遊客入境。

韓國有超過50萬人連署希望禁止中國人入境，菲律賓日前則有民眾擔心武漢肺炎，抗議香港郵輪停泊其港口，該郵輪因此提早結束行程返航。

疫情恐加深「反中」情緒

菲律賓1月30日出現首例新型冠狀病毒確診病例，是一名曾到武漢的中國籍女子。面對疫情升溫，菲律賓24日分批遣返將近500名來自武漢的旅客，並宣佈無限期停飛往返武漢航班，並從27日開始停止向中國公民發放落地簽證。

1月28日，一艘從香港出發「世界夢號」郵輪抵達馬尼拉，菲律賓檢疫局同意778名旅客上岸，但當地民眾因擔心旅客可能會將新型冠狀病毒疫情帶進菲律賓而表示抗議，該船原定於1月29日航行至蘇比克，但後來決定取消返回香港。

菲律賓三描禮示省蘇比克市市長喬納森（Jonathan John Khonghun）公開要求停止郵輪赴蘇比克。奧隆阿波市則有多個團體集結抗議遊輪抵達，擔心旅客入境會使當地民眾暴露在感染新型冠狀病毒的危險中。該市市長鮑利諾（Rolen Paulino Jr）呼籲主管機關暫時停止郵輪靠岸，直至新型冠狀病毒疫情受到控制。

圖片版權 Getty Images Image caption 2020年1月30日，身穿傳統韓服的遊客在前往首爾景福宮時戴上口罩。

另外，韓國也出現「反中」情緒，部分韓國餐廳出現禁止中國人進入的標語，也有韓國人認為應該禁止中國人入境。

1月23日，韓國總統府青瓦台官方網站的「國民請願」出現一則請願書，題為「請禁止中國人入境」。截至1月28日，這封請願書已獲得超過53萬5000人聯署，而青瓦台規定超過20萬人以上的請願需要給予答覆。

日本知名的溫泉勝地箱根町，有間販賣點心的店家張貼告示稱「禁止中國人到店內」，引發爭議，京都清水寺的街道也出現不歡迎大陸觀光客的標語。

鄰國官方態度

雖然日本民間出現不歡迎中國遊客的聲音，但據報道，日本官方已向中方捐贈約1.5萬個口罩、8000副防護眼鏡以及手套等支援物資。

早前中國媒體曾報道，日本民間主動捐100萬個口罩給中國，中國《鳳凰新聞》26日稱，日本伊藤洋華堂向成都市80萬枚口罩，大陸四川航空也微博發文表示收到「日本友人捐贈」的100萬枚口罩作防疫。

日本伊藤洋華堂總公司並未發表任何的消息或承認捐贈的善舉，BBC中文無法獨立核實，不過有日本媒體報道，表示伊藤洋華堂官方回應為「此次捐贈是受到成都市的請求」。

新加坡社會及網路上出現「禁止中國旅客入境」的言論。對此，新加坡官方也所表態，據新加坡《聯合早報》28日報道，新加坡教育部長王乙康呼籲民眾將心比心。

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王乙康表示，新加坡在沙士（SARS）高峰期亦曾受嚴重影響，「當時若其他國家說『把新加坡人都趕出我們的國家』，我們會怎麼想？」並強調，「新加坡是國際樞紐，發生這類疫情時很可能受到嚴重打擊，己所不欲，勿施於人，客觀應對這個問題。」

馬來西亞社會同樣出現禁止中國旅客入境的聲音，馬來西亞首相馬哈蒂爾（Mahathir bin Mohamad）1月26日回應表示，因為中國遊客太多，不可能將他們全部隔離，並稱武漢「封城」展示了中國控制疫情的決心。

各國撤僑及對中態度

圖片版權 EPA Image caption 菲律賓1月30日出現首例新型冠狀病毒確診病例。圖為菲律賓馬尼拉以東奎松市的一所華裔菲律賓學校，十二年級的老師和他的學生在上課時戴上防護口罩。

中國武漢新型冠狀病毒疫情嚴重，各國也陸續啟動撤僑計劃，日本首架撤僑專機29日從武漢撤離209名日僑，美國的撤僑專機29日凌晨撤離240人，其他如澳洲、菲律賓、印尼則以備好專機，隨時凖備出發至武漢將當地國民接回。

印尼官方表示，中國境內有逾230名印尼僑民，其中約100人在武漢。菲律賓則約有150名菲人在武漢，另有150人在湖北的其他地區，該國外交部正在討論可能撤僑方案。

印度當局則表示，已有專機在孟買待命，凖備接回250多名僑胞，而澳洲外交部則表示計劃將所有僑民帶回澳洲，當地官員稱，已接獲約400通受困中國的澳洲公民來電想登記撤離。