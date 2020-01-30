圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒已經在全世界造成7700多例確診病例，170人死亡。多個國家從武漢撤僑，多國航空公司宣佈停飛來往中國的航班。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。

這是世界衛生組織第三次就中國的疫情召開緊急委員會會議。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）在宣佈這一決定時，對中國政府應對疫情的努力和及時反應表示讚賞。

他說，「這一宣佈不是對中國的不信任，而是擔心疫情在衛生條件不佳的國家擴散。」

世界衛生組織認為，目前在中國以外的國家和地區確診病例增加，是做出這一宣佈的主要原因。

此前，譚德塞28日專程前往北京，會晤了中國最高領導人習近平。

習近平稱，「疫情是魔鬼，我們不能讓魔鬼藏匿」，並保證說中國政府始終本著公開、透明、負責任的態度及時向國內外發佈疫情信息，積極回應各方關切，加強與國際社會合作。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：我們目前對新型冠狀病毒了解多少？

目前，中國國內以及世界範圍內的病毒感染人數和死亡人數都增加，引發多國決定從武漢撤僑，多國航空公司停飛來往中國的航班。

什麼是國際關注的突發公共衛生事件？

所謂國際關注的突發公共衛生事件（Public Health Emergency of International Concern ，PHEIC），是指按特殊程序確定的不尋常公共衛生事件，包括以下兩個特點：

通過疾病的國際傳播構成對其他國家公共衛生風險；以及

有可能需要採取協調一致的國際應對措施

而是否構成國際關注的突發公共衛生事件所依據的標凖是：

對公共衛生影響的嚴重性；

事件性質的突發、不尋常或意外；

事件有可能在國際間傳播；

事件有可能引致限制旅行或貿易的危險。

可能採取什麼措施？

世界衛生組織一旦確定某個特定事件構成國際關注的突發公共衛生事件，則根據於2005年各成員國協商達成的約定——《國際衛生條例》，必須對這一事件立刻做出反應。

根據對每個突發事件的具體細節，世衛組織總幹事將建議受影響的締約國及其他締約國應該採取的措施，其中可能包括：

採取有一定時間限制、影響國際旅行和貿易的措施；

採取影響旅行的措施，以避免疾病的國際傳播；

可能要求旅行者出示健康信息、基本檢查結果和疫苗接種文件；

對國際交通工具及機場、港口和陸地過境點採取常規公共衛生措施；

世衛的決定在很大程度上將促使世界各國撥出額外的經費和資源，掌控和遏止病毒的蔓延。

本次，世界衛生組織對中國、所有國家和全世界都提出了建議，其中包括：

證據顯示限制人員和貨物流動不一定有效果，而且會分散干預疫情的各方資源；另外限制人員貨物流動也可能干擾必要的援助和技術援助，可能會影響各行業，對受影響的國家造成經濟上的負面影響。

近年有哪些國際關注的突發公共衛生事件？

最近10年中，世界衛生組織宣佈過5次國際突發公共衛生事件：

2009年H1N1流感（俗稱豬流感）病毒疫情 2014年野生型脊髓灰質炎（小兒麻痺症）病毒疫情 2014年西非埃博拉病毒疫情 2016年巴西寨卡病毒疫情 2018-2020年剛果（金）埃博拉疫情

宣佈國際關注的突發公共衛生事件容易嗎？

本次從武漢開始的新型冠狀病毒疫情，至今已經有7700多個確診病例，170人死亡，確診的病例人數已經超過了中國在2003年的非典型性肺炎（薩斯）的確診人數。

目前，全中國各個省份和自治區以及多個國家都已經出現了確診病例。中國政府也採取了封城、暫停交通、推遲學校開學、工廠開工以及關閉公共場所等諸多前所未有的嚴厲措施遏止病毒繼續擴散。

外界對世界衛生組織在決定中國疫情是否構成國際關注突發公共衛生事件過程中所採取的謹慎態度不無批評和異議。

世界衛生組織在決定是否宣佈國際突發公共衛生事件時的謹慎態度也是有先例的。最近的例子就是埃博拉疫情。

圖片版權 Getty Images Image caption 目前已知能感染人體的冠狀病毒有六種。

2019年7月17日世界衛生組織宣佈埃博拉疫情為國際突發公共衛生事件之前，這一疫情持續了近一年時間。

為此，國際著名醫學雜誌《柳葉刀》（The Lancet ）曾經在2018年7月18日刊發評論認為：世界衛生組織此前的猶豫不決讓「世界衛生部門的領導人們感到失望，稱如果早點宣佈埃博拉為國際關注的突發公共衛生事件PHEIC 將可能提升國際支援的水平，發放更多的財政資源幫助在疫區的應對小組。」

該評論還認為，世界衛生組織的委員會當時也認識到跨邊界的埃博拉病毒傳染，但「他們認定宣佈國際關注的突發公共衛生事件所帶來的經濟損失比所帶來的經濟利益要大。」

評論說，當時的決定「顯得對政治層面的考慮大於技術層面，而這麼做是個錯誤。」