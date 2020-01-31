新型冠狀病毒：專家分析世衛「國際緊急狀態」後續發展

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世界衛生組織（WHO）1月30日宣佈，新型冠狀病毒疫情已構成國際突發公共衛生事件。專家認為，這一定性可能會促使更多國家或航空公司減少與中國的交通聯繫，但目前對國際社會來說，首當其衝的是研製疫苗，以及研發出能快速測試是否感染的方法。

新型冠狀病毒已感染近8000人，造成172人死亡，全部的死亡案例及絶大多數的病例集中在中國。西藏也出現首例確診病例，這意味著病毒已傳播到中國全部省份及行政區。在中國以外，病毒已蔓延至18個國家，共有約98個確診病例。

哈佛大學流行病學專家丁亮（Eric Ding）對BBC說，上周世衛舉行緊急會議時，對病毒的潛伏期、致死率、傳染性等信息掌握仍然不多，但如今這些信息更加完善，促使世衛作出宣佈國際突發公共衛生緊急狀態的決定。這並不代表世衛認為世界上所有國家都會出現感染案例，而是提醒各國保持高度警惕，併合力抗擊疫情。

丁亮此前連日來呼籲世衛盡早作出這一宣佈，他強調，新型冠狀病毒在一個月內的病例數就和SARS當年在三個月內的病例數持平，雖然當年SARS病例存在延遲公布的情況，但這一比較仍很大程度上體現了新型冠狀病毒強大的傳染性。

世衛對國際突發公共衛生事件（Public Health Emergency of International Concern ，PHEIC）的定義是疫情威脅全球範圍內的公共衛生安全，這意味著疫情嚴重、突然、不正常或未被預期，且會威脅到其他國家的公共衛生安全，需要國際社會馬上採取應對舉措。

丁亮分析，」國際突發公共衛生事件「的定性一方面承載著世衛重視疫情的象徵性意義，另一方面也有利於協調各國的力量來控制病毒進一步擴散。

與此同時，世衛在1月30日表示，不建議外國對中國採取停飛或其他旅行管制措施。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WHO "There is no reason for measures that unnecessarily interfere with intl. travel & trade.

We call on all countries to implement decisions that are evidence-based & consistent. WHO stands ready to provide advice to any country that is considering which measures to take"-@DrTedros — World Health Organization (WHO) (@WHO) 2020年1月30日

」這一建議背後可能有多重考量，包括公共衛生、國際貿易和避免針對某一種族的污名化行為，「丁亮對BBC說。

但世衛的建議對各國政府、航空公司等並無法理約束。香港此前已宣佈大幅減少與中國大陸之間的交通聯繫和關閉部分邊境口岸，英國航空公司暫停所有往返中國航班。其他航空公司，包括美國聯合航空、加拿大航空和國泰航空，已經取消了一些飛往中國的航班。俄羅斯已關閉所有與中國接壤的邊境。

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美國喬治城大學全球衛生政策教授卡瓦諾（Matt Kavanaugh ）對BBC表示，世衛組織接下來需要協調各國的防疫措施，關閉邊境、限制旅行並不一定是最有效的方法，還可能是打擊國際貿易的過度反應。」關鍵應是保障疑似患者能確診、隔離和接受治療，限制他們的行動反而會削弱這一努力。「

丁亮則形容，封鎖武漢或甚至整個中國來控制疫情蔓延，如同」用一塊布蓋住一隻蒼蠅「，並非完全無效，但不是最佳的方法。他認為，目前首當其衝的是研製疫苗，以及研發出能快速測試是否感染的方法。他指出，新型冠狀病毒的潛伏期較長，而且在病人還未出現症狀時就能人傳人，因此即便有體溫檢測，也難以杜絶所有傳播。

美國：出現首例人傳人案例，允許駐華外交官撤離

美國在1月30日確診第六例新型冠狀病毒病例，也是美國第一例人傳人案例，新患者是此前確診的芝加哥女性患者的配偶。此前確診的五位病患都曾在近期到過武漢。

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美國疾控中心（CDC）主任羅德夫（Robert Redfield）表示，有鑒於疫情在中國和其他國家的傳播現狀，美國出現人傳人案例並不意外。「我們明白這可能令人擔心，但從我們所知的信息來看，我們仍然相信該病毒對美國公眾的直接風險為低。」

同日，美國國務院宣佈允許駐華的外交官及其家人撤離中國，距離要求所有美國駐華外交人員撤離僅有一步之遙。美國從武漢撤僑的專機已在1月29日降落加州一處空軍基地，約210名美國公民自願在當地接受三天的隔離觀察。

美國商務部長羅斯（Wilbur Ross）1月30日的一番關於疫情的言論引發巨大爭議。他說，新型冠狀病毒疫情或有助於工作崗位更快重返北美。羅斯在接受福克斯電視台採訪時說，新型冠狀病毒是一種非常不幸、惡性的疾病，他並不希望趁此時宣示勝利，「但事實是，它將成為各企業重新審視產品供應鏈時的考量因素。」

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @atrupar Secretary Wilbur Ross says coronavirus will be good for [checks notes] American jobs: "I think it will help to accelerate the return of jobs to North America." pic.twitter.com/Y4SbDIcTi4 — Aaron Rupar (@atrupar) 2020年1月30日

在社交媒體推特上，不少網友抨擊羅斯在全球疫情蔓延的情況下談論病毒為美國經濟帶來的好處，其言論缺乏人性與同情心。

特朗普總統則在1月29日發表推文說，中美正就疫情防控緊密合作，美國各大防疫機構的專家正24小時密切觀察情勢。