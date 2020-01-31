圖片版權 EPA Image caption 澳洲當局表示，這是短期內最好的解決方式，別無選擇。

澳洲政府日前宣佈，從中國武漢撤離回國的人必須在偏遠的聖誕島隔離，該島是惡名昭彰的移民拘留中心所在地。

從武漢撤離的人大部分是澳洲籍華人，他們必須在聖誕島隔離兩周。

部分在武漢等待撤離的澳洲僑民質疑「白人是否會有不同待遇」，也有醫生批評該措施，但澳洲當局表示，這是短期內最好的解決方式，別無選擇。

澳洲內政部長杜登（Peter Dutton）向媒體指出：「我無法在悉尼、墨爾本或布里斯本騰出一家醫院安置上百人，聖誕島正是為這種特別情況所打造的。」

聖誕島距離澳洲約2600公里，該小島從2003年起被作為拘留中心，曾收留成千上萬名尋求庇護的難民，島上的設施及拘留情況曾遭受到聯合國及人權組織的批評。

滯留武漢的澳洲僑民表示，官方要求支付1000澳元澳幣（人民幣4658）的機票費用，並同意前往聖誕島，才能被撤離回澳洲。

目前已有600多名澳籍人士尋求幫助，澳洲當局表示，將會優先撤離老人或有小孩的家庭。

杜登稱，這些撤離者可能會先飛到澳洲大陸進行隔離再被送到聖誕島。

「不能降落在我的國家」

許多人對政府的幫助表達感謝，但也質疑要被送至聖誕島的措施，並比較其他國家的撤離情況。早前，日本及美國將武漢的公民撤回主要城市。

圖片版權 DANIEL OU YANG Image caption 丹尼爾對BBC表示，許多市民對聖誕節島設立隔離設施感到不安。

來自雪梨的丹尼爾·歐陽（Daniel Ou Yang）對BBC表示，「與和其他國家相比，我們連降落在自己的國家都不行。」他擔心聖誕島上的醫療水凖，並說：「就因為我們不是澳洲白人，就得遭受這樣的待遇？是因為我們是澳洲華人嗎？」

1月31日，澳洲政府將會派「重量級」的醫療設備及24名醫護人員到聖誕島，以建立醫院，但並未回應有關歧視的質疑，只表示該計劃是根據專業的醫療人員的建議。

不過，澳洲醫學協會（Australian Medical Association）已表示，從中國撤離的僑民最好在澳洲大陸隔離。

該協會主席巴通（Tony Bartone）向當地媒體表示，他們認為將撤離人員遣返到聖誕島不是合適的解決方案，因為那裏收留了「遭受嚴重精神創傷和身體傷害，極為痛苦的人」。

一名來自悉尼的劉姓女子向媒體表示，「我們不是囚犯，為何要把我們關在拘留所，而不是醫療場所？」

餘文博（音譯：Wenbo Yu）的妻子和兩個小孩都在武漢，他向澳大利亞廣播公司（ABC）表示，他希望他們留在武漢，因為「比起武漢，聖誕島更讓人難以捉模」。

澳洲反種族歧視前專員索奉馬賽恩（Dr.Tim Soutphommasane）坦承情況複雜。他說：「澳洲公民應該受到更好的待遇。」

聖誕島的拘留中心已於2018年關閉，但於次年重新開放，目前只收留一家四口來自斯里蘭卡的難民。

澳洲已有9例新型冠狀病毒的確診病例，其中2人已康復出院。