武漢肺炎：美國關閉邊界引發中國政府批評

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美國、澳大利亞等國不顧世衛組織的官方建議，宣佈對近日內曾經到過中國的非本國公民關閉邊界，引起中國政府的批評。

美、澳政府表示，最近曾經去過或來自中國的所有外國訪客將被拒絶入境，而包括俄羅斯、日本、巴基斯坦和意大利等其它國家此前也宣佈類似的入境限制。

這些國家關閉邊界的做法與世界衛生組織（WTO）的官方建議並不相符。

世衛組織周四（1月30日）宣佈疫情構成國際公共衛生突發事件，但不建議採取任何旅行或貿易限制措施。

衛生組織周五（1月31日）表示：「限制入境措施所帶來的危害大過其好處，可能會阻擋信息的交流，醫療物資的流通和世界經濟。」

世衛組織建議，不需要限制外國公民入境，只要在邊境進行篩檢過濾入境者即可。

世衛組織還警告，關閉邊界的做法反而可能會加速病毒傳播，因為那些無法入境的人可能會尋求非官方途徑入境。

中國也批評其他國家對中國的旅行限制，指責外國政府違反世衛組織的建議。

中國外交部發言人華春瑩說：「世界衛生組織呼籲各國避免採取旅行限制，但話音未落，美國就反其道而行之，帶了一個很不好的頭，實在太不厚道。」

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禁止入境

美國政府31日宣佈，新型冠狀病毒疫情構成美國的公共衛生緊急狀態，近期到過中國的非美國公民將被禁止入境。

美國宣佈，從2月2日（周日）美東時間下午5點開始實行暫時性的防疫入境規定。除綠卡持有者和美國公民的直系親屬外，在最近14日內到過中國的非美國公民將被拒絶入境美國。被認為有傳播新型冠狀病毒風險的人士會被禁止入境。

最近14日內曾經到過湖北省的美國公民，需要接受最長達14日的強制隔離。在最近14日內從中國大陸其他省份返美的美國公民，則需要在特定入境口岸接受檢疫。

不少在美居住的中國公民和美籍華人在農曆新年期間返鄉，而他們的返美旅程恐將受入境新規影響。

衛生部長艾薩（Alex Azar）在白宮表示，美國採取上述措施，以完善中國和國際衛生組織抗擊中國境外疫情的努力。他重申，該病毒對美國公眾的威脅仍然為「低」。

美國最新的入境限制措施與世界衛生組織（WTO）的最新建議並不相符。世衛30日宣佈疫情構成國際公共衛生突發事件，但不建議採取任何旅行或貿易限制措施。

美國目前共有7例確診病例，分佈在華盛頓州、伊利諾伊州、加州和亞利桑那州。大部分病患曾在近期到過武漢，有至少1例屬於人傳人傳播。

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美國目前還採取了哪些防疫措施？

美國國務院30日將中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國公民暫時"勿前往中國"。美國疾控中心啟用最高的旅遊警告級別，建議旅客取消所有非必要的赴華旅程。

衛生部要求195名從武漢乘撤僑專機返美的美國公民接受14天的隔離觀察。

美國航空公司（American Airlines）、美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）將在近日開始取消所有前往中國的航班。

20個美國機場將設有入境檢疫，約95%從中國到美國的旅客經過這些機場入境。

美國國務院允許駐華的外交官及其家人撤離中國，距離要求所有美國駐華外交人員撤離僅有一步之遙。美國數日前已關閉駐武漢領事館，並派專機送外交人員返美。