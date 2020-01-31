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美國政府31日宣佈，新型冠狀病毒疫情構成美國的公共衛生緊急狀態，近期到過中國的非美國公民將被禁止入境。

美國宣佈，從2月2日（周日）美東時間下午5點開始實行暫時性的防疫入境規定。除綠卡持有者和美國公民的直系親屬外，在最近14日內到過中國的非美國公民將被拒絶入境美國。被認為有傳播新型冠狀病毒風險的人士會被禁止入境。

最近14日內曾經到過河北省的美國公民，需要接受最長達14日的強制隔離。在最近14日內從中國大陸其他省份返美的美國公民，則需要在特定入境口岸接受檢疫。

不少在美居住的中國公民和美籍華人在農曆新年期間返鄉，而他們的返美旅程恐將受入境新規影響。

衛生部長艾薩（Alex Azar）在白宮表示，美國採取上述措施，以完善中國和國際衛生組織抗擊中國境外疫情的努力。他重申，該病毒對美國公眾的威脅仍然為「低」。

跳過 Twitter 帖子 用戶名 @WhiteHouse LIVE: Press Briefing with Members of Coronavirus Task Force https://t.co/uTydIkjCtH — The White House (@WhiteHouse) 2020年1月31日

美國最新的入境限制措施與世界衛生組織（WTO）的最新建議並不相符。世衛30日宣佈疫情構成國際公共衛生突發事件，但不建議採取任何旅行或貿易限制措施。

美國目前共有7例確診病例，分佈在華盛頓州、伊利諾伊州、加州和亞利桑那州。大部分病患曾在近期到過武漢，有至少1例屬於人傳人傳播。

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美國目前還採取了哪些防疫措施？

•美國國務院30日將中國旅遊警示上調到最高級別，呼籲美國公民暫時"勿前往中國"。美國疾控中心啟用最高的旅遊警告級別，建議旅客取消所有非必要的赴華旅程。

•衛生部要求195名從武漢乘撤僑專機返美的美國公民接受14天的隔離觀察。

•美國航空公司（American Airlines）、美國聯合航空（United Airlines）、達美航空（Delta Air Lines）將在近日開始取消所有前往中國的航班。

•20個美國機場將設有入境檢疫，約95%從中國到美國的旅客經過這些機場入境。

•美國國務院允許駐華的外交官及其家人撤離中國，距離要求所有美國駐華外交人員撤離僅有一步之遙。美國數日前已關閉駐武漢領事館，並派專機送外交人員返美。