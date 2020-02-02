美國2020大選：愛荷華初選五個不尋常之處

圖片版權 Getty Images

離2020年美國總統大選的選舉日還有275天，但將決定總統提名人的初選即將在愛荷華州展開，這意味著馬拉松式的美國大選正式揭開帷幕。眾所矚目的焦點在於，誰將代表民主黨出戰大選、挑戰特朗普？

目前，仍有超過十位的民主黨人正爭奪總統候選人提名，桑德斯（Bernie Sanders）、沃倫（Elizabeth Warren）、拜登（Joe Biden）和布蒂吉格（Pete Buttigieg）四人民調領先，但愛荷華以黨團大會這一特殊形式選舉，在這裏，常常會出現預料之外的結果。

1%的影響力

在美國總統大選中，愛荷華有6張選舉人票，僅佔總數的1%，但是它對選舉的影響力卻遠超於它承載的票數。愛荷華的特殊之處在於，它是第一個舉行初選的州份。它決定了各參選人的勢頭，誰先拔頭籌，誰兵敗出局。

愛荷華黨團大會對民主黨來說尤其重要 - 過去九位民主黨總統候選人，有七位勝出了愛荷華初選。2008年大選中，當時名不見經傳的奧巴馬在愛荷華打響頭炮，最終一舉擊敗大熱的對手希拉里而取得民主黨提名。因此在過去幾個月內，民主黨參選人幾乎走遍了愛荷華各地，在近兩周內，他們在愛荷華砸下5000萬美元的競選廣告。

共和黨與民主黨各有自己的黨團大會，特朗普幾乎確定將是共和黨的候選人，而民主黨一方則懸念重重。在愛荷華初選之後，通常只有三、四位參選人會繼續奮戰。也有人會等到下一場位於新罕布什爾州的初選結束後再退選。

圖片版權 Getty Images Image caption 華裔總統參選人楊安澤在愛荷華拉票

報道過多屆愛荷華初選的當地記者康威（Simon Conway）認為，唯一的華裔候選人楊安澤（Andrew Yang）可能會是一匹黑馬。「我相信人們願意投票給他們想要一起喝酒的總統參選人。我想，很多人希望跟楊安澤喝一杯。」

習近平曾到訪的農業州

愛荷華的主要經濟產業是農業，本地出產的農產品包括玉米、大豆和豬肉。根據統計，在愛荷華，豬隻的數量比人還多。

由於愛荷華位於美國中部又並非旅遊勝地，常被稱為「高空飛過的州份」，一般旅客並不會特地到訪。然而，中國國家主席習近平卻曾經兩度造訪這裏。

1985年，習近平時任河北正定縣委書記，到愛荷華考察玉米種植和加工。2012年，他作為國家副主席重返故地，參觀了州首府得梅因附近的一座玉米和大豆農場。中美貿易戰期間，由於中國向美國大豆徵收高額關稅，愛荷華的大豆農生計遭受打擊，但不少人依然擁護特朗普。

以種族比例來看，愛荷華的人口並不具有代表性。90%的居民是白人，而在全美，白人佔總人口的72%，且比例呈現下滑的趨勢。而在民主黨選民之中，白人只佔53%。但愛荷華初選對推舉民主黨總統提名人的影響，卻不容小覷。

免費曲奇餅可能左右選情

「我們有曲奇！這裏有免費曲奇！」2016年愛荷華黨團大會中，這樣的呼喊聲此起彼伏。

跟正兒八經投票比起來，愛荷華的黨團大會更像是社區聚會，大家公開辯論和站隊，奮力爭取朋友、家人與鄰居到己方陣營來。這個時候，哪個陣營有最美味的免費曲奇餅乾，或將成為左右選情的因素。

圖片版權 Al Drago / Getty Images

愛荷華90個縣共有1678個黨團大會場地，它們通常是學校的體育館、圖書館、教堂和工會大堂等等，有的甚至是在某人家裏。

黨團會議流程共分三步：第一輪站隊，游說與第二輪站隊。

在總統參選人的代表們作拉票發言後，選民會走向心儀參選人的陣營，人們會招徠還沒拿凖主意的人加入到己方。

以往的黨團大會中，各參選人的團隊都會分發免費的曲奇餅乾和點心，「賄賂」還沒拿定主意的選民來聆聽政見並留在陣營裏。如今一些黨團大會地點禁止帶入食物，但免費曲奇在愛荷華政治影響力依然不容忽視。

數人頭、站隊、倒戈……

選民並不需要持有選票，只需站在所支持參選人的隊伍中即可。計票方式是原始的「數人頭」，各陣營互相監督點票。

黨團大會首輪站隊設有一個「有效門檻」，如果某位參選人的得票率低於15%，就被認定在該場黨團大會中出局。

圖片版權 Getty Images Image caption 民主黨人桑德斯與愛荷華支持者握手

這些淘汰參選人的支持者可倒戈到其他參選人的陣營，也可以試著招徠其他選民加入己方陣營、讓自家的參選人跨越"有效門檻"，又或者直接離場。根據今年引入的新規，如果你支持的參選人得票高於15%，你就不能改主意了，必須忠心到底。

在第二輪站隊之後，所有得票15%以上的參選人可以根據其支持者數，換算成相應比例數量的縣黨代表數；縣黨代表進而被換算成州代表數，決出州內勝負並最終折算為全國黨代表大會席位。

周一晚上7點，別遲到！

愛荷華的黨團大會在3日（周一）晚上7點開始，將持續約一小時。因為有15%的得票"有效門檻"，組織者要在大會開始時清點好人數，選民如果沒有凖時到達，就只能吃閉門羹了。

本屆選舉是愛荷華首度設立衛星直播的遠程黨團大會，共有92個遠程大會設在美國各地和歐洲。然而，選民依然要凖時親身到達各黨團大會的地點。

圖片版權 Reuters

由於擔憂網絡安全，愛荷華的黨團大會不啟用遠程電子投票。選民要參與投票的話，仍需要前往規定地點。在冬天氣溫可達零下三十度、常常大雪紛飛的愛荷華，這可不是件簡單輕鬆的事。當日需要上晚班的人，也只能無奈錯失參與初選的機會。

因此，愛荷華黨團大會雖然備受關注，投票率卻通常不高。在2016年，只有16%符合資格的當地選民、約17萬人參與了黨團大會，而那已經是歷史上第二高的投票率了。