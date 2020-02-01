武漢肺炎疫情：全球確診病例超越「非典」

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目前新冠病毒全球確診病例已經突破1萬例，其中絶大多數出現在中國。而爆發於2002年末至2003年的「非典」疫情當時確診病例約為8100例。

在中國之外，新冠病毒已經擴散到22個國家，共有超過100例確診病例。

目前這次疫情已造成259人死亡，死亡病例全部發生在中國。「非典」疫情中共有774人死亡。

本周四，世界衛生組織（WHO）將這次疫情定性為全球衛生緊急狀態。

英國在周五首次確認出現兩例確診病例。美國宣佈公共衛生緊急狀態，並禁止過去兩周內到過中國的非美國公民入境。

香港大學預計，此次疫情的真實數字遠高於官方數據。港大專家利用數學模型推算，僅僅是中國疫區中心武漢可能已有超過7萬5千人感染。

大多數中國境外病例都來自曾經到訪過武漢的人士。但在德國、日本、越南、美國、泰國及韓國已經出現人傳人情況，這些地方有確診病例本人並未前往中國，但因與來自中國的人士接觸而感染病毒。

武漢市委書記馬國強周五接受中國中央電視台採訪時表示，武漢如果可以早一點採取措施，防控效果本可以更好。

WHO發言人林德梅爾（Christian Lindmeier）警告稱，完全關閉邊境可能導致一些人士以其他非官方渠道入境，這樣做或會加速病毒傳播。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒會對肺部造成嚴重傷害。

「從埃博拉和其他一些例子中我們可以知道，如果人們想要出行，他們無論什麼時候都會出行。屆時如果官方途徑不開放，他們會選擇非官方的途徑，」林德梅爾表示。

他還稱，官方出入境記錄是追蹤病毒最好的方式。

新冠肺炎與「非典」疫情的比較

「非典」疫情最早於2002年11月出現在中國廣東省，結束於2003年7月。當時疫情曾擴散到全球數十個國家。

此次疫情出現在2019年12月，截至目前出現疫情的國家數量更少，但全球來看受感染的人數更多。與此同時，死亡病例較「非典」相比更少。

本周三，中國境內的新冠肺炎確診病例數字首次超過「非典」。

「非典」給全球經濟帶來的經濟損失預計超過300億美元。但經濟學家認為，這次疫情給世界經濟的衝擊或會更大。目前已有包括科技、汽車、零售等多個行業的跨國公司暫停在中國的運作。

「非典」期間，中國對疫情規模的瞞報曾遭到WHO批評。而這次WHO對中國應對疫情的應對措施提出讚賞，其中包括中國在多個城市將數以百萬計的人口進行隔離防護。

但周五武漢市委書記馬國強向中國央視表示，如果提早10天出台出行管控措施，效果會更好。

你的器材不支持播放多媒體材料 武漢肺炎：我們目前對新型冠狀病毒了解多少？

「可能疫情會有所緩解，不至於像現在這樣一種情況，」他表示。

香港大學預計，此次疫情數據可能大約每周增加一倍，且中國多個城市內可能已經出現社區傳染情況。

「如果已經有大量未發病病例，與中國交通往來緊密的其他國家大型城市可能也會爆發大量本地疫情，除非這些地方可以在人口與個人層面採取足夠的公共衛生干預措施，」香港大學教授鬍子祺表示。

更難發現，更難阻止

詹姆斯·加拉格爾（James Gallagher）BBC衛生與科學事務記者

為什麼這次疫情比「非典」更難阻止？

這個答案不僅僅取決於中國。外界廣泛認為，中國對這種新型病毒的反應速度和規模已經是前所未有。而這次疫情與"非典"的區別在於兩種病毒在人體內的表現。

「非典」十分殘忍，而且是一種你不會漏過的傳染病，患者只有在出現症狀後才有能力傳染。這使得隔離病患與密切接觸者相對更加容易。

但這種被稱作2019-nCov的新型病毒更難發現，因此更難被阻止。

從病毒角度來看，它比「非典」進化得更適於存活。

目前最好的預計結果是，每五個感染病例中有一個會出現重症。因此我們不能寄希望於被感染的人會自己出現在醫院，而是需要主動去找出他們。

我們現在已經有一些詳細資料顯示，一些人在出現症狀前已經可以傳染他人。

目前大多數關注度都在這個病毒的致命性上，但致命性與傳播性相加，才是這個病毒的真正威脅所在。

中國如何應對？

中國目前所有省份均已出現確診病例。

在疫情最重的湖北省，目前絶大多數地區已經被封鎖。該省省會武漢也是這次疫情的中心。

中國多地對湖北省出台出行禁令，並要求曾去往湖北的人春節假期結束後在家辦公。

此次疫情同時也在影響中國經濟。已有越來越多的國家建議本國國民如非必要不要前往中國。

中國還表示將送專機前往海外，盡快將滯留境外的湖北居民接回境內。

其他各國採取的措施

已有多個國家開始從武漢撤僑。其中英國、澳大利亞、韓國、新加坡及新西蘭將對撤回的本國人士隔離兩周。

澳大利亞計劃將所有撤回人員隔離在聖誕島（Christmans Island）。該地區距離澳洲本土有2000公里距離，且曾經是移民拘留中心所在地。

其他國家情況如下：