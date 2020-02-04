2020美國大選：愛荷華初選結果延遲公布，引發爭議

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2020年美國總統大選在愛荷華州率先拉開帷幕，在首戰關鍵初選結束後，民主黨的結果卻遲遲未能公布。

在2月3日（周一）晚上7點，愛荷華召開了1678個黨團大會，並在兩小時左右結束選舉，然而，備受矚目的民主黨初選結果卻未能及時公布。

愛荷華民主黨表示，延遲是由於「上報原因」，他們在三組結果中發現不符數據。他們否認延遲是由於黑客攻擊或網絡入侵。

BBC得知，延遲的原因是用於上報選舉結果的手機應用程序出現重大故障，出現無法登錄、無故關閉的狀況，導致各選區的官員需要通過電話或者電郵通報結果。

據報出現故障的手機應用程序是今年新採用的上報工具，本為加速統計和公布選舉結果而設，但最終卻起到了截然相反的作用。

現任總統、共和黨人特朗普當晚輕鬆勝出愛荷華的共和黨黨團大會。他表示，民主黨人搞砸了黨團大會初選，形容延遲公布結果是「歷史上最草率的失敗事件」。「人們當然會懷疑過程的公正性。還有，這些民主黨人說他們想要掌控我們的健保系統？」

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民主黨人紛紛宣誓勝利，這卻是民主黨的失敗

BBC中文駐美記者 馮兆音 發自愛荷華州

黨團大會偃旗息鼓，選民們要麼回家守在電視機前，要麼奔向他們支持的參選人的慶祝派對。以往的選舉夜都是有人歡喜有人愁，今晚卻與眾不同。

每個競選團隊的慶祝派對都熱火朝天，幾乎所有的民主黨總統參選人都宣示勝利，堪稱前所未見。

前副總統拜登表示：「這看起來是個漫漫長夜，但是我感覺很好。」選前民調領先的桑德斯宣示：「我強烈感覺到，我們今晚有非常、非常好的表現。」

沃倫也不甘示弱，她對支持者說：「結果很接近，我只會告訴你我目前知道的情況。」這時，一名支持者突然大喊：「你贏了！」意料之外的反應在現場掀起一陣歡呼。

然而，延誤公布選舉結果對民主黨、甚至美國民主政治來說，都是一個尷尬時刻。美國電視評論員將其比作小布什對陣戈爾的2000年大選中，佛羅里達州的「蝴蝶選票」設計，導致出現大量廢票和錯票，鬧得美國政壇人仰馬翻。與當年相似的是，陰謀論也勢必會冒出頭來，導致民主黨內分裂愈趨嚴重。

民主黨人挑戰特朗普之路，恐怕出師不利。