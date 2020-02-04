武漢新型冠狀病毒肺炎會成為全球流行病嗎？

圖片版權 BSIP Image caption 如果是一種全新的病毒, 能夠輕易感染人類，並且以有效持續的方式在人際之間傳播，那麼就更有可能引發全球流行病。

一個多月前，新型冠狀病毒疫情從中國爆發，目前已經蔓延到超過20個國家。專家們擔憂的關鍵問題是，傳播的範圍會有多廣，會有多少人生病。目前尚未宣佈出現全球性疫情大爆發，但是新型冠狀病毒肺炎可能成為下一個全球不得不面對的流行病，各國政府和各類機構都在為此做凖備。

什麼算是全球流行病？

全球流行病指同時威脅著全球許多人的傳染病，最近的一個例子是2009年的H1N1流感（豬流感，swine flu)，專家們認為該病導致成千上萬人死亡。

如果是一種全新的病毒, 能夠輕易感染人類，並且以有效持續的方式在人際之間傳播，那麼就更有可能引發全球流行病。

新型冠狀病毒似乎符合上述全部條件。

由於目前還沒有出現預防該病的疫苗或有效治療藥物，控制其傳播至關重要。

什麼時候會宣佈全球流行病？

根據世界衛生組織對「全球流行病」的描述，新型冠狀病毒距離成為全球流行病僅一步之遙。

新型冠狀病毒在人與人之間傳播，並且多個中國的鄰國以及更遠的地方都出現病例。如果我們開始在全球多個地方看到持續的社區層面疫情，那麼這將是一場全球流行病。

可能性有多大？

目前並不清楚這個傳染病的嚴重程度，以及能傳播到多遠。

世界衛生組織總幹事譚德塞稱，截至目前病毒在中國外的傳播看上去「少而且慢」。目前，中國新型冠狀病毒肺炎確診病例超過2萬宗，死亡人數達到420餘人。中國以外有超過150宗確診個案，菲律賓的一名感染者死亡。

新型冠狀病毒在中國大陸、

香港和澳門的感染病例數字 病例數目 0 1-5 6-20 21-100 >100 選擇一個地區 中國 報告確診病例: 9651 死亡人數: 215 中國大陸及港澳地區共9651人感染，215人死亡 資料來源：中國國家衛健委、各省市衛健委和香港政府 截至北京時間2020年1月31日早上10:00

「如果我們在疫情源頭和中心打擊，那麼傳到其他國家會很少很慢，」譚德塞周一表示。

每次全球流行病都是不同的，在病毒開始傳播之前，不可能預測其全部影響。專家們懷疑，新型冠狀病毒的致死率可能低於近年來爆發的其他傳染病，如非典型肺炎（SARS)。

世界衛生組織（WHO）緊急委員會上周四（1月30日）召開會議，宣佈中國新型冠狀病毒疫情構成國際關注的突發公共衛生事件（PHEIC）。世衛做出該決定主要是因為在中國外出現了人傳人現象，同時擔心病毒傳到衛生系統較弱國家會出現的後果。

世界衛生組織稱，儘管各國應採取行動阻止和限制病毒進一步傳播，但目前還沒有理由採取不必要的措施干預國際旅行和貿易。