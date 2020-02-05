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美國總統特朗普發表每年一度的國情咨文，高呼」美國人重振雄風「，闡述政績，宣讀政策清單，昭示競選連任的決心和籌碼，歷時1小時18分鐘。

不過，現場和電視機前觀眾最難忘也最感難以置信的，他和眾議院議長南希·佩洛西之間無言的交鋒。

觀察人士稱，這場無言的交鋒凸顯了美國政壇劍拔弩張的對立局面。

BBC北美記者安東尼·祖克爾（Anthony Zurker）親歷了這「戲劇性的夜晚」。他說，至少今年的國情咨文獨一無二，令人難忘。

圖片版權 REUTERS/Leah Millis/POOL TPX IMAGES OF THE DAY Image caption 不跟你握手。尷尬一刻

獨一無二

從時間和地點來看，特朗普國情咨文的發表被視為」歷史性「的事件不無道理。

時機：講話的前一天是衣阿華州民主黨初選，劇情混亂。

講話的次日參議院將就總統彈劾案表決，估計提案被否決沒有懸念。

時間線再拉長一點，今年11月美國大選，特朗普凖備競選連任。

地點：選在眾議院，而不是白宮。眾議院去年12月通過彈劾總統議案。

特朗普總統開口前，共和黨議員高呼「再幹四年」。他在講話中通篇隻字不提彈劾案。

圖片版權 Mario Tama/Getty Images Image caption 和去年一樣，不少民主黨女議員穿白衣出席，以示對一個世紀前爭取女性選舉權的先驅的致敬。

以牙還牙

懸念和緊張始於發表國情咨文之前。總統把講稿遞給眾議院議長南希·佩洛西（Nancy Pelosi），她按慣常禮節伸出手去跟他握手，總統故意視而不見，斷然轉身離開。

然後，佩洛西也擯棄了章法，沒有用慣常的客套語來開場，不說「我很榮幸..." 。

總統在講話中指責民主黨人謀劃讓美國納稅人為非法移民享受免費醫療保險服務買單，攝像鏡頭顯示佩洛西兩次不出聲地抗議：「不對。」

特朗普快結束講話時，電視鏡頭從不同角度明白無誤地把佩洛西在他身後撕那份講稿的畫面傳到世界各地的屏幕上，一下、兩下......碎紙片往身後一扔。

據她自己事後對福克斯電視記者解釋，這還是客氣的，她完全可以選擇別的更不留情面的做法。

佩洛西和特朗普之間的敵意眾所周知。彈劾總統是她鼎力推動的，特朗普則常喚她「瘋狂的南希」。

4個月前，佩洛西在白宮開會，中途佛身而去。周二是兩人自那以後第一次面對面。

不過，佩洛西不止一次起身為總統鼓掌，包括他提到基礎設施投資項目的時候。這是民主、共和兩黨很可能達成一致攜手合作的領域。

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歡呼和怒吼

特朗普說，在短短3年時間內美國粉碎了正在衰敗的心態，重拾遠大抱負，以不久前還難以想象的速度前進，永不回頭。

至於來自民主黨的挑戰，他毫不諱言，「決不容社會主義摧毀美國醫保！」

他還順帶批判了民主黨執掌的紐約州和加利福尼亞州的移民政策。

但批評者指出，特朗普反對民主黨的廢除私營醫療保險提案，但自己卻沒有拿出像樣的計劃。

特朗普的話不時受到共和黨議員的歡呼，而民主黨議員要麼沉默要麼怒吼，有人中途退場以示抗議。

整個講話過程中不乏緊張的潛流，聽眾席上也不平靜。

當特朗普談到槍支管控問題時，2018年佛羅里達校園槍擊案中一名遇害學生的父親高聲反對，很快被保安帶出會場。

這名父親是議長佩洛西邀請的公眾代表。

圖片版權 Photoshot Image caption 特朗普總統說，現在美國經濟令全世界羨慕，可能是美國歷史上最強盛的。

爭取競選連任

特朗普總統凖備競選連任。他借發表國情咨文之機透露了競選籌碼——經濟是他的王牌。

美國經濟過去一年的數據並不是很出彩，但特朗普任期內美國經濟擴張時間之長也是事實。

經濟成功的原因，據特朗普自己解釋，包括政府監管鬆綁、減稅、重新簽貿易協定。

特朗普還聲明，他致力於推動美國成為「世界上最繁榮而且最包容的社會」。

包容這個詞顯然是經過斟酌才使用的；他的講話全篇多處都用到這個詞，尤其是談到少數族裔的地方。這個群體對特朗普總統並不看好。

關於社會包容和公平，特朗普例舉了自己的政績，包括簽署刑法改革政令，給傳統上以非裔學生為主的大專院校增加撥款，還指出他任期內非洲裔、西班牙裔和亞裔美國人群體失業率之低。

應邀出席總統國情咨文演講的嘉賓中有一位老兵，是第二次世界大戰期間美國空軍一個全部由黑人組成的戰鬥編隊最後一名尚活在人世的飛行員。特朗普在講話中宣佈設立「機會獎學金」（opportunity scholarship）贊助一名非裔女學生在費城一所私立學校就讀。

圖片版權 AFP Image caption 第一夫人梅拉尼亞給共和黨支持者，電台主持人林博（左）發總統自由獎章

溫情和掌聲

移民政策是個敏感話題，對特朗普競選連任也至關重要。

他需要說服持中間立場的選民，民主黨指責他種族歧視和仇外心理，那純屬無稽的攻擊。做到這一點，則競選連任的目標便更容易達到。

美國里根總統時代開始有一項不成文的傳統，即在國情咨文過程中安排一個「人情和掌聲」環節，通常是邀請一位嘉賓，通過個人的故事或經歷來傳遞國策信息，表彰、讚頌感動公眾的奉獻精神、個人犧牲和英雄主義。

這個環節的目的是提供一個共情機會，一個收獲朝野兩黨共同的掌聲和讚許的機會。

BBC記者說，特朗普把這個傳統提到新的高度。

他在國情咨文報告中間安排了一個停歇，插入兩項「人情」內容，一項是第一夫人給保守派資深電台主持人林博（Rush Limbaugh）頒發總統自由獎章，另一項則跟電視台的日間真人秀高度相似。

在直播鏡頭前，舉世眾目睽睽之下，一位隨部隊駐扎阿富汗7個月的陸軍士官和他的妻子驚喜重逢。和許多真人秀的腳本一樣，觀眾被告知事先雙方都不知情，是一次戲劇性的「演播廳偶遇」。

圖片版權 Drew Angerer/Getty Images Image caption 特朗普總統凖備競選連任。他借發表國情咨文之機透露了競選籌碼——經濟是他的王牌。

民主黨的反應

每年總統國情咨文講話之後，主要反對黨一名代表要做出回應。今年承擔這個任務的是密歇根州長威特莫（Gretchen Whitmer）。

她指責總統沒有解決美國的問題，在推特上破口大罵無濟於事。

包括紐約州和加利福尼亞州民主黨議員在內的部分眾議員抵制特朗普的國情咨文，沒有出席。

和去年一樣，不少民主黨女議員穿白衣出席，以示對一個世紀前爭取女性選舉權的先驅的致敬。

特朗普總統在講話中提到一些政策重點，觀察人士認為沒有一項有可能在眾議院得到批准。

他提到增加撥款用於公立學校學生的職業培訓，設法降低處方藥價格，民主黨議員齊聲高呼，民主黨提出類似的議案正壓在共和黨控制的參議院待批。

BBC記者說，特朗普競選連任的決心是表達了，但競選綱領還有待公布，至少要等彈劾案結束之後。