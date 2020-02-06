表情包：猜猜表情符號中最新家族成員的含義
你喜歡用表情符號嗎？如果是，你知不知道意大利人新發明的這個表情符號是什麼意思？
如圖中所示，這個表情符號實際上是一個手勢，它是由大拇指和食指、中指以及無名指組成的一個符號，和中國文化中「七」的手勢有點相似。
有人把它稱作為捏手指。
意大利人使用這個表情符號想表達的意思是：「你想要怎樣？」，或者「你想幹啥？」
它也可以表達一種驚訝，不相信，或是想讓對方安靜等。
然而，在不同文化中，這個表情符號很可能有完全不同的意思。
一符各表
這裏，我們為你梳理一下這個表情符號在不同文化中的不同含義。
這個表情包是在今年1月份才正式推出和收進萬國碼Unicode的。
該符號的發明者稱，意大利人講話時喜歡用各種手勢，因此，這個手勢符號想表達的是一個問句。
但是，意大利人同時表示，這個表情符號也能被地中海沿岸國家以及其他文化和國家廣泛使用，而且有不同的解讀。
的確，許多國家和文化中都有用不同手勢表達情感的習慣。
例如，在以色列，這個手勢可以表達一系列的含義：
人們用這一手勢表示不高興或生氣。
它還可以表示「等一下」、「耐心點」 甚至「WTF」這樣的粗口。
而在尼日利亞，這個手勢則相當於來回爭論。
但在印度，它卻有著完全不同的意思。人們用這個手勢詢問對方是否肚子餓了，想吃東西？
在阿拉伯世界，它又會是一種完全不同的意思，它可以是：慢一點、冷靜點等等。
有一位推特用戶還解釋說，它甚至可以表示一種威脅和警告，比如，耐心點，否則你可能會後果自負這樣的意味在裏面。
不僅如此，人們對此還給出了不同的幽默解釋，比如，有人說，它可能表示著沒有餐具怎麼吃飯呀？
也有人說，如果把它倒過來，就好像是撒一點鹽的手勢，即要謹慎對待或有所保留的意思。
韓國流行音樂明星，少女時代成員侑莉（K-Pop star Yuri）曾經用手做出過這個」餃子「的手勢。
因此，許多K-Pop的粉絲一看到這個手勢就會聯想到侑莉。
對K-Pop粉絲來說，它經常與短語「I mandu you」相關聯（mandu是韓語中的餃子），韓粉開玩笑說，這個姿勢是侑莉對他們說「我愛你」的方式。
表情包的設計
如果誰想發明一款新的表情符號，必須要向國際字符編碼組織萬國碼提交詳細的申請。
萬國碼把所有語言都統一到一套編碼裏，不會有亂碼。
同時，也能確保在任何電子產品上使用，無論是蘋果還是安卓系統都沒有問題。
2020年，萬國碼還將發佈最新一批表情符號，其中包括不分性別的婚禮符號和跨性別標誌。
在2020「表情符號13.0」更新版中，總共將新增117個表情符號。