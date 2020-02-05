特朗普彈劾案：參議院判定特朗普無罪，無需下台

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美國參議院審議總統彈劾案，在周三（5日）判定特朗普無罪，無需下台。

針對第一項「濫用職權」罪名的投票中，參議院以52票比48票否決彈劾，判定特朗普無罪。針對第二項「妨礙國會」罪名的投票則遵循黨派分野，以53票比47票判決總統無罪。

這一結果並不令人意外。此前外界普遍預期，共和黨人佔多數的參議院不會將特朗普入罪。美國憲法規定，參議院審判需達到多於三分之二的票數，即至少67票，才能判定總統有罪、應當下台。參議院目前有53名共和黨人、47名民主黨人及獨立議員。

去年12月，民主黨人佔上風的眾議院以濫用職權、妨礙國會兩項罪名對特朗普提出彈劾。但參議院如今終結彈劾案，特朗普將繼續執政。

Reuters 眾議院投票結果 兩項彈劾指控 230-197 濫用權力

229-198妨礙國會調查 0 支持任一項指控的共和黨人

2 反對濫用權力指控的民主黨人

3反對妨礙國會指控的民主黨人 數據來源: BBC

共和黨唯一的「反叛者」

參議院的投票基本遵循黨派分野，民主黨人支持判定特朗普有罪，總統所屬的共和黨的議員們則認為他無罪。但在激烈的黨爭當中，出現了唯一一位「反叛者」。

共和黨參議員羅姆尼（Mitt Romney）違背黨的投票傾向，投票判定特朗普犯下「濫用職權」的罪名。他在投票前說：「我認為，企圖破壞選舉以保住權力，是對憲法極其嚴重的攻擊。這是重大犯罪及不當行為，因此，除了表達這一結論，我在宣誓之下毫無選擇。」

針對特朗普「妨礙國會」的罪名，羅姆尼則投了反對票。

圖片版權 Getty Images Image caption 羅姆尼

他作出支持彈劾的聲明後，「羅姆尼是我的英雄」一度在推特上成為熱門話題。他曾在2012年競選美國總統，但在大選中敗給了奧巴馬。

此前被認為可能反對彈劾案的民主黨參議員、代表西弗吉尼亞州的曼欽（Joe Manchin）與代表亞利桑那州的希尼瑪（Kyrsten Sinema）則投下了贊成票。

彈劾案餘波未平

雖然特朗普被判定無罪，民主黨對他涉嫌濫用職權的調查可能持續。

民主黨彈劾代表納德勒（Jerry Nadler）早前表示，即使特朗普被認定無罪，眾議院「很可能」要求前國家安全顧問博爾頓（John Bolton）出庭作證，繼續調查特朗普。上周，參議院否決了民主黨人提出的召喚證人作證的動議，希望彈劾審判可以速戰速決。

圖片版權 Getty Images Image caption 納德勒與博爾頓

納德勒說，眾議院如果傳喚博爾頓作證，詢問的話題將不設限，內容不只特朗普的「烏克蘭通話門」。博爾頓的發言人則未置評。

美國政治跌宕起伏的三天

BBC中文駐美記者馮兆音

先是他拒絶跟她握手，接著她當眾撕掉了他的講稿。

這說的不是兩個鬥氣的孩童，而是共和與民主兩黨位階最高的民選政治人物：總統特朗普與眾議院議長佩洛西。

4日晚，特朗普在國會發表國情咨文時，佩洛西坐在他的身後，全程表情凝重。兩人在全國電視直播的鏡頭下，毫不掩飾對對方的敵意。

在發言中，特朗普提及「美國」這一詞組總共97次、「上帝」10次、「邊境」9次、「經濟」5次。彈劾？隻字未提。

美國政治在短短3日內如過山車般跌宕起伏。愛荷華初選在3日落下帷幕，民主黨卻因技術故障未能及時公布結果而成為選舉中的最大輸家，挑戰特朗普之路出師不利。4日特朗普與佩洛西針鋒相對，讓當晚成為美國歷史上最政治化的一場國情咨文。

今日，特朗普被認定無罪。但他將永遠是美國歷史上第三位被彈劾的總統，與此前兩人不同的是，他將謀求連任。距離2020年總統大選還有9個月，美國政壇的地震還陸續有來。