圖片版權 Getty Images

新型冠狀病毒從中國爆發後，美、英、日、澳及印尼等國皆派出專機撤僑，但回鄉後，這些人被安置的地點及待遇及當地居民對撤離者的態度，有所不同。

大部分政府都公布了隔離觀察撤離者的安置點。韓國和印尼隔離點附近的居民，因擔心傳染風險表示強烈抗議。台灣當局未公布撤離者的隔離地點，並稱其考量是為讓民眾充分休息，不被打擾。

對於是否公布隔離地點，學者看法不一，但都認為政府必須盡責降低隔離人員被污名化的可能，這樣對防疫才有正面幫助。

蛋糕與鮮花

1月31日從武漢撤回英國的民眾受到溫暖對待，有民眾送上蛋糕、鮮花、酒及玩具，對他們表示支持與鼓勵。

目前這些人被安頓在威勒爾區（Wirral）的阿羅公園醫院（ Arrowe Park Hospital ），隔離14天後，若身體無恙就能返家。

圖片版權 Leon Neal/Getty Images Image caption 94名從中國撤回的英國國民被安置到一家醫院。

許多人捐贈玩具、電動玩具給被隔離觀察的小朋友，讓他們消磨時間。

贈送玩具的民眾麗莎（Lisa Houghton）表示，她必須盡點力，「當這些孩子被隔離時，我總不能把這些玩具丟掉或送到慈善商店吧。」

另外，在傳出有隔離者生日後，立刻有民眾寄了一盒手工蛋糕。

甚至有人送了紅酒。艾瑪（Emma Davies）說：「我送了很多東西，其中還有酒。我想，如果我也被隔離，應該會想要喝一杯。」

同時，當局所成立的服務中心，則為被隔離者的親戚朋友凖備三明治和熱茶。志工麥朵（Myrtle Lacey ）說：「大家都想盡一份力，我們會持續提供茶、咖啡、三明治及熱情的一顆心。」

圖片版權 Kate Ashton/Lisa Houghton

當地居民大部分都歡迎這群從武漢撤離回英國的人到他們的城鎮，不過還是有人表示擔憂，擔心這些撤離者可能把新冠病毒帶到家裏。

瑪麗（Mary Lorenzo）表示，她的岳母在聖誕節後就在阿羅公園醫院住院，因此她有些擔憂。她說：「雖然岳母正在接受治療，但仍有風險。我了解這些撤離的人必須被隔離，但我希望隔離地點能在其他地方。」

示威與抗議

印尼政府2月2日包機從武漢撤回238人，並安置在納土納群島（Natuna）隔離觀察，引發當地數百名民眾抗議，擔心這些人會帶來新型冠狀病毒，對納土納居民造成威脅。

納土納群島位於南中國海，印尼與中國在當地曾因為護漁問題而陷入緊張。

圖片版權 Reuters Image caption 2月2日，醫務人員為從中國武漢撤回印度尼西亞的僑民進行消毒，然後將他們轉移到納塔納群島軍事基地進行隔離。

抗議民眾聚集在地方議會及海軍基地示威，要求政府撤離中心必須遠離住宅區。居民費爾道斯Kiki Firdaus向《亞洲新聞台》表示：「納土納群島面積非常小，如果新冠狀病毒擴散，什麼都沒了。」

對於印尼政府沒有事先通知他們所居住的島嶼被指定為隔離地點，他感到非常失望，並說：「我們覺得被出賣了。」

目前有超過280人在納土納群島上隔離觀察，其中包括機組人員在內。

納土納島的最大城鎮拉奈（Ranai），約有兩萬人居住。當地居民認為，納土納島常停電，醫療資源也不足，根本不應該成為隔離地點。

印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）對媒體表示，選擇納土納島作為隔離地點是經過醫療團隊評估，不是每一個島都適合作為隔離使用。

韓國同樣出現抗議聲浪，從武漢撤離的人被當局安排在牙山市和鎮川郡的隔離中心，引發當地民眾抗議。向當地民眾說明，遭抗議民眾丟擲雞蛋、飆髒話，居民並一度使用拖車堵塞隔離設施的道路。

其中一名抗議居民向官員說：「如果這麼安全，為什麼不把他們帶到你家。」行政安全部長官陳永（Chin Young）表示，理解當地民眾的憂慮，並解釋之所以選該地點是因為只有這些設施夠大，足以容納從武漢撤回來的僑民。

韓國總統文在寅1月30日說：「恐懼和厭惡不是我們面對新病毒的武器，我們需要的是信賴和合作。」

至於日本第四班來自中國的包機，2月7日返國。當局下令將民間渡輪用作回國者隔離觀察使用。據日媒報道，民間渡輪「白鷗號」有94間客房，其中24間有浴室和廁所。包括口罩、消毒液、飲料、牀單等物資也在船上凖備。

此前，首批撤僑共206人住在千葉縣「勝浦飯店三日月」，但因房間數不足，許多人一度被迫同房，另有部分撤離者回家。

香港政府徵用位於美孚的旅館做檢疫用途，引發當地民眾激烈抗議，當局甚至一度出動防暴警察戒備。

圖片版權 EPA Image caption 2020年2月5日，醫務人員在位於印度洋的聖誕節島澳大利亞移民拘留中心為隔離區做凖備

度假村欣賞美景

法國政府從武漢接回國民後，把他們安頓在馬賽西方30公里的濱海度假小鎮，一人一室，並可在戶外活動，還能欣賞地中海美景

當地媒體報道，該中心宛如並非醫院或健康中心，人們可以打排球、小朋友則可以玩彩色粘土，甚至還有享用咖啡的空間，被譽為「最人道」的隔離方式，但引起附近居民不安。

至於美國的國民則是被被送到南加州一處軍事基地中的酒店式房舍，他們可以散步、做運動來打發時間。

台灣隔離地嚴格保密

台灣方面，2月3日晚間有200多人搭乘中國東方航空包機抵達台灣，再由專車載至新北市及台中市等檢疫所，根據當局規定，不得公布安置地點。

台灣中央流行疫情指揮中心表示，為避免遭到附近居民抗議，這些防疫所都距離市區有段距離。執行官周志浩說，考慮這些人疲憊需要休息，隔離時間不長就會出去，考量他們和同仁不被打擾，所以保密不公布。

有美國學者同意這樣的做法，流行病學家、約翰·霍普金斯大學健康安全中心的高級學者努索（Jennifer Nuzzo）向BBC中文表示，政府應竭盡避免助長隔離人員遭到污名化。

她說：「政府不應透露安置地點，或洩露隔離人員的個資。」

努索強調，對隔離者及病人的恐懼或擔憂，在防疫上會更不容易，因為可能造成隱瞞疫情的情形。

但也有學者持中立態度，公共衛生專家、美國東北大學法學教授帕爾梅（Wendy Parmet）表示，各國政府會有不同考量，若公布隔離點可能會遭人抗議，甚至會有破壞行為，但若不透露隔離地點，也可能造成隔離人員加深污名的印象。

帕爾梅通過郵件向BBC中文指出，政府在選擇隔離地點時，無需選在郊區或人煙稀少的地方，這還可能增加人們擔心被帶往偏僻處，而不願意遵守檢疫的命令，她強調：「應該對遭隔離的人員實施最低的限制措施，他們是被隔離，不是被關在監獄，不應被當作犯人對待。」

帕爾梅說，檢疫中心若隔離了好多人，必須注意疾病是否會在裏面傳播。「從過去的經驗來看，傳染病流行時，隔離中心通常是最危險的地方，因為很多人聚集，病毒容易迅速傳播，」她警告。

隔離人員的心理狀況也值得注意，帕爾梅向BBC中文表示，用於隔離場所應該要有醫護人員，滿足他們心理及身理健康的需求。

求助他國

大部分從武漢撤離的人都能回到自己的家鄉，但卻有人回不了。

位於努沙登加拉群島東端的島國東帝汶，日前希望印尼政府能提供巴里島安置該國從武漢撤離的人民。

東帝汶規劃和戰略投資部長沙納納·古斯芒（Xanana Gusmao）向媒體證實此事。

不過，印尼當局已明確拒絶該請求。巴里島副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）向印尼媒體表示，因為島上許多單位都反對該請求，所以我們不能同意。當地媒體指出，這項決定考量到島上個旅遊業者的利益。

古斯芒2月4日在印尼雅加達再次呼籲巴里島能給予協助，並表示東帝汶缺乏處理新型冠狀病毒的適當基礎設施和設備。

他說：「我們什麼都沒有，這就是為何我們像其他國家要求援助的原因，我們不是要特殊待遇。」古斯芒表示，他有信心印尼在面對新型冠狀病毒上，會比東帝汶做得好。

有媒體稱，從武漢撤離的東帝汶人已在新西蘭政府的幫助下，2月5日抵達奧克蘭。

2月5日，新西蘭派出國籍航空從武漢撤離了約200名，機上包括新西蘭、英國和多名太平洋島國的國民。來自東帝汶的共有17人，他們將會被送到奧克蘭北部的空軍基地隔離觀察14天。

當局提供無線網路供隔離人士使用，並派出針對學齡孩童派出家教老師給予學業上的指導。