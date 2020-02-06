武漢肺炎：各國撤僑回國隔離期間待遇天壤之別，有扔雞蛋有送鮮花
新型冠狀病毒從中國爆發後，美、英、日、澳及印尼等國皆派出專機撤僑，但回鄉後，這些人被安置的地點及待遇及當地居民對撤離者的態度，有所不同。
大部分政府都公布了隔離觀察撤離者的安置點。韓國和印尼隔離點附近的居民，因擔心傳染風險表示強烈抗議。台灣當局未公布撤離者的隔離地點，並稱其考量是為讓民眾充分休息，不被打擾。
對於是否公布隔離地點，學者看法不一，但都認為政府必須盡責降低隔離人員被污名化的可能，這樣對防疫才有正面幫助。
蛋糕與鮮花
1月31日從武漢撤回英國的民眾受到溫暖對待，有民眾送上蛋糕、鮮花、酒及玩具，對他們表示支持與鼓勵。
目前這些人被安頓在威勒爾區（Wirral）的阿羅公園醫院（ Arrowe Park Hospital ），隔離14天後，若身體無恙就能返家。
許多人捐贈玩具、電動玩具給被隔離觀察的小朋友，讓他們消磨時間。
贈送玩具的民眾麗莎（Lisa Houghton）表示，她必須盡點力，「當這些孩子被隔離時，我總不能把這些玩具丟掉或送到慈善商店吧。」
另外，在傳出有隔離者生日後，立刻有民眾寄了一盒手工蛋糕。
甚至有人送了紅酒。艾瑪（Emma Davies）說：「我送了很多東西，其中還有酒。我想，如果我也被隔離，應該會想要喝一杯。」
同時，當局所成立的服務中心，則為被隔離者的親戚朋友凖備三明治和熱茶。志工麥朵（Myrtle Lacey ）說：「大家都想盡一份力，我們會持續提供茶、咖啡、三明治及熱情的一顆心。」
當地居民大部分都歡迎這群從武漢撤離回英國的人到他們的城鎮，不過還是有人表示擔憂，擔心這些撤離者可能把新冠病毒帶到家裏。
瑪麗（Mary Lorenzo）表示，她的岳母在聖誕節後就在阿羅公園醫院住院，因此她有些擔憂。她說：「雖然岳母正在接受治療，但仍有風險。我了解這些撤離的人必須被隔離，但我希望隔離地點能在其他地方。」
示威與抗議
印尼政府2月2日包機從武漢撤回238人，並安置在納土納群島（Natuna）隔離觀察，引發當地數百名民眾抗議，擔心這些人會帶來新型冠狀病毒，對納土納居民造成威脅。
納土納群島位於南中國海，印尼與中國在當地曾因為護漁問題而陷入緊張。
抗議民眾聚集在地方議會及海軍基地示威，要求政府撤離中心必須遠離住宅區。居民費爾道斯Kiki Firdaus向《亞洲新聞台》表示：「納土納群島面積非常小，如果新冠狀病毒擴散，什麼都沒了。」
對於印尼政府沒有事先通知他們所居住的島嶼被指定為隔離地點，他感到非常失望，並說：「我們覺得被出賣了。」
目前有超過280人在納土納群島上隔離觀察，其中包括機組人員在內。
納土納島的最大城鎮拉奈（Ranai），約有兩萬人居住。當地居民認為，納土納島常停電，醫療資源也不足，根本不應該成為隔離地點。
印尼總統佐科·維多多（Joko Widodo）對媒體表示，選擇納土納島作為隔離地點是經過醫療團隊評估，不是每一個島都適合作為隔離使用。
韓國同樣出現抗議聲浪，從武漢撤離的人被當局安排在牙山市和鎮川郡的隔離中心，引發當地民眾抗議。向當地民眾說明，遭抗議民眾丟擲雞蛋、飆髒話，居民並一度使用拖車堵塞隔離設施的道路。
其中一名抗議居民向官員說：「如果這麼安全，為什麼不把他們帶到你家。」行政安全部長官陳永（Chin Young）表示，理解當地民眾的憂慮，並解釋之所以選該地點是因為只有這些設施夠大，足以容納從武漢撤回來的僑民。
韓國總統文在寅1月30日說：「恐懼和厭惡不是我們面對新病毒的武器，我們需要的是信賴和合作。」
至於日本第四班來自中國的包機，2月7日返國。當局下令將民間渡輪用作回國者隔離觀察使用。據日媒報道，民間渡輪「白鷗號」有94間客房，其中24間有浴室和廁所。包括口罩、消毒液、飲料、牀單等物資也在船上凖備。
此前，首批撤僑共206人住在千葉縣「勝浦飯店三日月」，但因房間數不足，許多人一度被迫同房，另有部分撤離者回家。
香港政府徵用位於美孚的旅館做檢疫用途，引發當地民眾激烈抗議，當局甚至一度出動防暴警察戒備。
度假村欣賞美景
法國政府從武漢接回國民後，把他們安頓在馬賽西方30公里的濱海度假小鎮，一人一室，並可在戶外活動，還能欣賞地中海美景
當地媒體報道，該中心宛如並非醫院或健康中心，人們可以打排球、小朋友則可以玩彩色粘土，甚至還有享用咖啡的空間，被譽為「最人道」的隔離方式，但引起附近居民不安。
至於美國的國民則是被被送到南加州一處軍事基地中的酒店式房舍，他們可以散步、做運動來打發時間。
台灣隔離地嚴格保密
台灣方面，2月3日晚間有200多人搭乘中國東方航空包機抵達台灣，再由專車載至新北市及台中市等檢疫所，根據當局規定，不得公布安置地點。
台灣中央流行疫情指揮中心表示，為避免遭到附近居民抗議，這些防疫所都距離市區有段距離。執行官周志浩說，考慮這些人疲憊需要休息，隔離時間不長就會出去，考量他們和同仁不被打擾，所以保密不公布。
有美國學者同意這樣的做法，流行病學家、約翰·霍普金斯大學健康安全中心的高級學者努索（Jennifer Nuzzo）向BBC中文表示，政府應竭盡避免助長隔離人員遭到污名化。
她說：「政府不應透露安置地點，或洩露隔離人員的個資。」
努索強調，對隔離者及病人的恐懼或擔憂，在防疫上會更不容易，因為可能造成隱瞞疫情的情形。
但也有學者持中立態度，公共衛生專家、美國東北大學法學教授帕爾梅（Wendy Parmet）表示，各國政府會有不同考量，若公布隔離點可能會遭人抗議，甚至會有破壞行為，但若不透露隔離地點，也可能造成隔離人員加深污名的印象。
帕爾梅通過郵件向BBC中文指出，政府在選擇隔離地點時，無需選在郊區或人煙稀少的地方，這還可能增加人們擔心被帶往偏僻處，而不願意遵守檢疫的命令，她強調：「應該對遭隔離的人員實施最低的限制措施，他們是被隔離，不是被關在監獄，不應被當作犯人對待。」
帕爾梅說，檢疫中心若隔離了好多人，必須注意疾病是否會在裏面傳播。「從過去的經驗來看，傳染病流行時，隔離中心通常是最危險的地方，因為很多人聚集，病毒容易迅速傳播，」她警告。
隔離人員的心理狀況也值得注意，帕爾梅向BBC中文表示，用於隔離場所應該要有醫護人員，滿足他們心理及身理健康的需求。
求助他國
大部分從武漢撤離的人都能回到自己的家鄉，但卻有人回不了。
位於努沙登加拉群島東端的島國東帝汶，日前希望印尼政府能提供巴里島安置該國從武漢撤離的人民。
東帝汶規劃和戰略投資部長沙納納·古斯芒（Xanana Gusmao）向媒體證實此事。
不過，印尼當局已明確拒絶該請求。巴里島副省長佐科達（Tjokorda Oka Artha Sukawati）向印尼媒體表示，因為島上許多單位都反對該請求，所以我們不能同意。當地媒體指出，這項決定考量到島上個旅遊業者的利益。
古斯芒2月4日在印尼雅加達再次呼籲巴里島能給予協助，並表示東帝汶缺乏處理新型冠狀病毒的適當基礎設施和設備。
他說：「我們什麼都沒有，這就是為何我們像其他國家要求援助的原因，我們不是要特殊待遇。」古斯芒表示，他有信心印尼在面對新型冠狀病毒上，會比東帝汶做得好。
有媒體稱，從武漢撤離的東帝汶人已在新西蘭政府的幫助下，2月5日抵達奧克蘭。
2月5日，新西蘭派出國籍航空從武漢撤離了約200名，機上包括新西蘭、英國和多名太平洋島國的國民。來自東帝汶的共有17人，他們將會被送到奧克蘭北部的空軍基地隔離觀察14天。
當局提供無線網路供隔離人士使用，並派出針對學齡孩童派出家教老師給予學業上的指導。