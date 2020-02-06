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奧斯卡最佳影片獎頒給......什麼 ？怎麼可能？怎麼不可能？這種完全出乎意料的"黑馬"在小金人像歷史上出現過多次。

2020奧斯卡獎揭曉前，最佳影片候選名單上最熱門的是《1917》。門德斯導演的這部一戰歷史大片在影評圈、觀影大眾和博彩圈都是最佳選擇，但最後結果是否眾望所歸，在頒獎前都只是猜測。尤其是韓國影片《寄生蟲》（Parasite）成為今年「黑馬」的可能性似乎與日俱增。

奧斯卡獎歷史上向來不乏「黑馬」 。

下面是10次令人難忘的「驚掉下巴」時刻。

圖片版權 Getty Images Image caption 《月光男孩》由獨立製片公司A24出品，只花了150萬美元。

《月光男孩》（Moonlight）， 2017年

《月光男孩》從事先呼聲最高的《愛樂之城》（La La Land）手裏奪走最佳影片獎，這件事本身就大出意料。

然後在頒獎儀式上又出了匪夷所思的情況，小金人像被錯誤地頒給了《愛樂之城》，然後無比尷尬地在直播電視攝像機鏡頭前糾正錯誤。

不少人相信這是奧斯卡獎歷史上最大的「烏龍」。

《月光男孩》由獨立製片公司A24出品，只花了150萬美元。

《愛樂之城》全球票房達數億美元，奧斯卡獎評選之前已經拿到諸多大獎。

安娜·帕奎因 （Anna Paquin, 安娜·派昆），1994年

縱觀奧斯卡獎歷史，很難說小金人像有年齡歧視——時年8歲的賈斯汀·亨利（Justin Henry）1980年因在《克萊默夫婦之爭》（Kramer vs Kramer）影片中的出色表演獲最佳男演員提名。

但最後成功加冕影帝是另一回事。

1994年奧斯卡最佳女配角評選，《鋼琴課》（The Piano，又譯《鋼琴別戀》）裏的帕奎因希望不大：她當年才11歲，而競爭對手包括影壇老將愛瑪·湯普森、薇諾娜·瑞德、霍莉·亨特。

她本人對毫無預兆地獲此殊榮也真真切切感到震驚。有視頻為證。

年齡最小的奧斯卡獎得主是時年10歲的塔圖姆·奧尼爾（Tatum O'Neal），1973年和父親搭檔在《紙月亮》中演父女而獲最佳女配角獎。

時隔20多年，11歲的帕奎因獲獎還是令無數影迷倍感意外。

圖片版權 Getty Images Image caption 1978年，可能星球大戰中的原力還不夠強大，不敵安妮·霍爾

《星球大戰》（Star Wars）不敵《安妮·霍爾》（Annie Hall），1978年

伍迪·艾倫（Woody Allen）導演的喜劇《安妮·霍爾》1978年爭奪奧斯卡最佳影片獎時，對手之一是《星球大戰：新希望》。

後者是好萊塢大片，多年來保持著強大的票房吸金力，當年那部《新希望》影響之大，被認為徹底改變了大眾文化。

然而，最佳影片獎小金人像最後落入《安妮·霍爾》懷中。

這個決定當時引發爭議，40年後的今天仍是分歧焦點。許多人認為，這就是奧斯卡獎輕視科幻作品的頭號證據。

圖片版權 Getty Images Image caption 格倫·克洛斯 （Glenn Close，右）是 2019奧斯卡影后呼聲最高的候選人

奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）和格倫·克洛斯（Glenn Close），2019年

格倫·克洛斯 （Glenn Close，右）是 2019奧斯卡影后呼聲最高的候選人。

她款款亮相奧斯卡獎頒獎儀式時，是獲提名次數最多而從未得獎的好萊塢影星；她曾7次獲奧斯卡獎提名。

這次似乎時來運轉，實現零的突破。

奧斯卡獎揭曉前，克洛斯憑著在《賢妻》（The Wife）中「拯救劇本」的精彩表演斬獲多項大獎。

這個小金人像終於要到手了吧？

可惜，那個信封裏裝著的卡片上寫著另一個名字，英國演員奧利維婭·科爾曼。

很多人表示無語。

圖片版權 Getty Images Image caption 史泰龍自編自演的《洛奇》是1977年奧斯卡獎的「黑馬」，擊敗了《出租車司機》和《總統班底》

史泰龍一拳爆冷門，1977年

電影史上兩部經典佳作，《出租車司機》（Taxi Driver）和《總統班底》（All The President's Men）1977年都上了奧斯卡最佳影片獎提名名單。

名單上還有西爾維斯特•史泰龍（Sylvester Stallone）自編自演的《洛奇》（Rocky），講一個無名窮小子成為拳擊冠軍的故事。

客觀地說，這部影片完全擔得起經典盛名，公映後贏得一片好評，也是1976年票房最高的影片。

奧斯卡最佳影片獎發給《洛奇》之所以令人公開或暗自感到驚訝，可能更多是因為題材：無名小輩、貧民區出來的拳擊手，在奧斯卡獎這個擂台上擊敗了傳統的「獲獎題材」類優秀影片。

圖片版權 Getty Images Image caption 1977年奧斯卡獎頒獎儀式上，5分鐘出鏡獲獎影星斯特雷特發表獲獎感言，背後是拳王阿里和動作片影星史泰龍

電影史上著名的5分鐘獲獎表演，1977年

比阿特麗斯·斯特雷特（Beatrice Straight，碧翠絲•史翠） 1977年在《電視颱風雲》（Nextwork）裏5分鐘錶演，為她贏得奧斯卡最佳女配角獎。

這成了電影史上一段佳話。

演員收獲掌聲和榮譽，是需要付出血汗和辛酸的。但斯特雷特的小金人像似乎得來全不費功夫。

在那之後又過了12年，英國影星朱迪·丹奇（Judy Dench，茱蒂•丹契）推出自己的速戰速決版，憑著在《莎翁情史》中的8分鐘錶演奪得最佳女配角獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 科斯特納與好萊塢大師級導演共舞

凱文•科斯特納（Kevin Costner）與大師共舞，1991年

《與狼共舞》（Dances with Wolves）是凱文•科斯特納的導演處女作，他也是男主角。

1991年奧斯卡最佳影片獎發給它，大家都認為名至實歸，但科斯特納能不能拿到最佳導演獎，卻有很大分歧。

他畢竟是第一次執導，而且那年跟他同在提名名單上的還有好萊塢傳奇人物、大師級導演馬丁•斯科塞斯和弗朗西斯•科波拉。

最後，導演新秀科斯特納奪得最佳導演獎。

圖片版權 Getty Images Image caption 斯皮爾伯格（中）在《拯救大兵瑞恩》拍攝現場

大兵瑞恩輸給了莎士比亞，1999

《莎翁情史》（Shakespeare in Love）從《拯救大兵瑞恩》（Saving Private Ryan）手裏奪走1999年奧斯卡最佳影片獎，引發一片喊冤叫屈聲。

莎士比亞和熱戀情人的故事在1999年奧斯卡桂冠爭奪中不能說是一匹黑馬，因為它事先已經囊括了13項提名。

但要說大兵瑞恩會敗給莎翁，事先也沒多少人相信。

《拯救大兵瑞恩》是斯皮爾伯格導演的二戰題材大片，口碑之好舉世共睹。

斯皮爾伯格因為這部影片拿了最佳導演獎，但莎翁還是奪走了最佳影片獎。

莎翁談戀愛的影片本來也不差，卻因為搶了大兵瑞恩的風頭而遭影迷詬病。

瑪麗薩•托梅（Marisa Tomei）是誰？1993年

圖片版權 Getty Images Image caption 瑪麗薩•托梅1993年獲獎，出乎所有人的意料

1993年，奧斯卡最佳女配角獎的爭奪十分激烈，名單上都是實力派大明星。

茱迪•戴維斯、米蘭達•理查森、瓦妮莎•萊德格雷夫和瓊安•普洛萊特，都是科班出身的知名影星。

最後她們誰都沒拿到小金人像；獲獎的是一位當時名不見經傳的電視劇演員瑪麗莎·托梅（Marisa Tomei）。

更不同尋常的是，托梅獲提名時還有影評人士質疑。

圖片版權 Getty Images Image caption 科波拉終於出了口惡氣，1975年憑《教父2》獲最佳導演獎。

《教父》獲獎，導演科波拉落榜，1973年

《教父》（The Godfather）是公認電影史上最成功、最受追捧的電影之一。

導演弗朗西斯·科波拉（Francis Ford Coppola）因為這部影片而收獲無數讚譽。

《教父》1973年獲3項奧斯卡獎，包括最佳影片獎。

然而，導演科波拉卻跟最佳導演獎失之交臂。

這是他心中的痛、梗、刺。不服氣。

過了兩年，終於有機會雪恥——1975年《教父2》為他奪得最佳導演獎。

他的獲獎感言也是話裏有話：「我（當年）差一點就因為同一部影片的前半部分獲這個獎。」

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