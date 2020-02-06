盤點奧斯卡獎歷史上的冷門和黑馬
奧斯卡最佳影片獎頒給......什麼 ？怎麼可能？怎麼不可能？這種完全出乎意料的"黑馬"在小金人像歷史上出現過多次。
2020奧斯卡獎揭曉前，最佳影片候選名單上最熱門的是《1917》。門德斯導演的這部一戰歷史大片在影評圈、觀影大眾和博彩圈都是最佳選擇，但最後結果是否眾望所歸，在頒獎前都只是猜測。尤其是韓國影片《寄生蟲》（Parasite）成為今年「黑馬」的可能性似乎與日俱增。
奧斯卡獎歷史上向來不乏「黑馬」 。
下面是10次令人難忘的「驚掉下巴」時刻。
《月光男孩》（Moonlight）， 2017年
《月光男孩》從事先呼聲最高的《愛樂之城》（La La Land）手裏奪走最佳影片獎，這件事本身就大出意料。
然後在頒獎儀式上又出了匪夷所思的情況，小金人像被錯誤地頒給了《愛樂之城》，然後無比尷尬地在直播電視攝像機鏡頭前糾正錯誤。
不少人相信這是奧斯卡獎歷史上最大的「烏龍」。
《月光男孩》由獨立製片公司A24出品，只花了150萬美元。
《愛樂之城》全球票房達數億美元，奧斯卡獎評選之前已經拿到諸多大獎。
安娜·帕奎因 （Anna Paquin, 安娜·派昆），1994年
縱觀奧斯卡獎歷史，很難說小金人像有年齡歧視——時年8歲的賈斯汀·亨利（Justin Henry）1980年因在《克萊默夫婦之爭》（Kramer vs Kramer）影片中的出色表演獲最佳男演員提名。
但最後成功加冕影帝是另一回事。
1994年奧斯卡最佳女配角評選，《鋼琴課》（The Piano，又譯《鋼琴別戀》）裏的帕奎因希望不大：她當年才11歲，而競爭對手包括影壇老將愛瑪·湯普森、薇諾娜·瑞德、霍莉·亨特。
她本人對毫無預兆地獲此殊榮也真真切切感到震驚。有視頻為證。
年齡最小的奧斯卡獎得主是時年10歲的塔圖姆·奧尼爾（Tatum O'Neal），1973年和父親搭檔在《紙月亮》中演父女而獲最佳女配角獎。
時隔20多年，11歲的帕奎因獲獎還是令無數影迷倍感意外。
《星球大戰》（Star Wars）不敵《安妮·霍爾》（Annie Hall），1978年
伍迪·艾倫（Woody Allen）導演的喜劇《安妮·霍爾》1978年爭奪奧斯卡最佳影片獎時，對手之一是《星球大戰：新希望》。
後者是好萊塢大片，多年來保持著強大的票房吸金力，當年那部《新希望》影響之大，被認為徹底改變了大眾文化。
然而，最佳影片獎小金人像最後落入《安妮·霍爾》懷中。
這個決定當時引發爭議，40年後的今天仍是分歧焦點。許多人認為，這就是奧斯卡獎輕視科幻作品的頭號證據。
奧利維婭·科爾曼（Olivia Colman）和格倫·克洛斯（Glenn Close），2019年
格倫·克洛斯 （Glenn Close，右）是 2019奧斯卡影后呼聲最高的候選人。
她款款亮相奧斯卡獎頒獎儀式時，是獲提名次數最多而從未得獎的好萊塢影星；她曾7次獲奧斯卡獎提名。
這次似乎時來運轉，實現零的突破。
奧斯卡獎揭曉前，克洛斯憑著在《賢妻》（The Wife）中「拯救劇本」的精彩表演斬獲多項大獎。
這個小金人像終於要到手了吧？
可惜，那個信封裏裝著的卡片上寫著另一個名字，英國演員奧利維婭·科爾曼。
很多人表示無語。
史泰龍一拳爆冷門，1977年
電影史上兩部經典佳作，《出租車司機》（Taxi Driver）和《總統班底》（All The President's Men）1977年都上了奧斯卡最佳影片獎提名名單。
名單上還有西爾維斯特•史泰龍（Sylvester Stallone）自編自演的《洛奇》（Rocky），講一個無名窮小子成為拳擊冠軍的故事。
客觀地說，這部影片完全擔得起經典盛名，公映後贏得一片好評，也是1976年票房最高的影片。
奧斯卡最佳影片獎發給《洛奇》之所以令人公開或暗自感到驚訝，可能更多是因為題材：無名小輩、貧民區出來的拳擊手，在奧斯卡獎這個擂台上擊敗了傳統的「獲獎題材」類優秀影片。
電影史上著名的5分鐘獲獎表演，1977年
比阿特麗斯·斯特雷特（Beatrice Straight，碧翠絲•史翠） 1977年在《電視颱風雲》（Nextwork）裏5分鐘錶演，為她贏得奧斯卡最佳女配角獎。
這成了電影史上一段佳話。
演員收獲掌聲和榮譽，是需要付出血汗和辛酸的。但斯特雷特的小金人像似乎得來全不費功夫。
在那之後又過了12年，英國影星朱迪·丹奇（Judy Dench，茱蒂•丹契）推出自己的速戰速決版，憑著在《莎翁情史》中的8分鐘錶演奪得最佳女配角獎。
凱文•科斯特納（Kevin Costner）與大師共舞，1991年
《與狼共舞》（Dances with Wolves）是凱文•科斯特納的導演處女作，他也是男主角。
1991年奧斯卡最佳影片獎發給它，大家都認為名至實歸，但科斯特納能不能拿到最佳導演獎，卻有很大分歧。
他畢竟是第一次執導，而且那年跟他同在提名名單上的還有好萊塢傳奇人物、大師級導演馬丁•斯科塞斯和弗朗西斯•科波拉。
最後，導演新秀科斯特納奪得最佳導演獎。
大兵瑞恩輸給了莎士比亞，1999
《莎翁情史》（Shakespeare in Love）從《拯救大兵瑞恩》（Saving Private Ryan）手裏奪走1999年奧斯卡最佳影片獎，引發一片喊冤叫屈聲。
莎士比亞和熱戀情人的故事在1999年奧斯卡桂冠爭奪中不能說是一匹黑馬，因為它事先已經囊括了13項提名。
但要說大兵瑞恩會敗給莎翁，事先也沒多少人相信。
《拯救大兵瑞恩》是斯皮爾伯格導演的二戰題材大片，口碑之好舉世共睹。
斯皮爾伯格因為這部影片拿了最佳導演獎，但莎翁還是奪走了最佳影片獎。
莎翁談戀愛的影片本來也不差，卻因為搶了大兵瑞恩的風頭而遭影迷詬病。
瑪麗薩•托梅（Marisa Tomei）是誰？1993年
1993年，奧斯卡最佳女配角獎的爭奪十分激烈，名單上都是實力派大明星。
茱迪•戴維斯、米蘭達•理查森、瓦妮莎•萊德格雷夫和瓊安•普洛萊特，都是科班出身的知名影星。
最後她們誰都沒拿到小金人像；獲獎的是一位當時名不見經傳的電視劇演員瑪麗莎·托梅（Marisa Tomei）。
更不同尋常的是，托梅獲提名時還有影評人士質疑。
《教父》獲獎，導演科波拉落榜，1973年
《教父》（The Godfather）是公認電影史上最成功、最受追捧的電影之一。
導演弗朗西斯·科波拉（Francis Ford Coppola）因為這部影片而收獲無數讚譽。
《教父》1973年獲3項奧斯卡獎，包括最佳影片獎。
然而，導演科波拉卻跟最佳導演獎失之交臂。
這是他心中的痛、梗、刺。不服氣。
過了兩年，終於有機會雪恥——1975年《教父2》為他奪得最佳導演獎。
他的獲獎感言也是話裏有話：「我（當年）差一點就因為同一部影片的前半部分獲這個獎。」
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