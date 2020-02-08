2019年2月初，新型冠狀病毒繼續肆虐，中國的感染個案和死亡病例持續上升，引發全球關注。BBC中文從不同的角度為大家關注疫情進展，以下是BBC中文過去一周受讀者關注的內容，如果你錯過了， 現在帶你一一回顧。

1.武漢怎麼了？

圖片版權 Li Wenliang Image caption 李文亮因感染新病毒去世

率先揭發疫情的武漢醫生李文亮因感染新型冠狀病毒去世，在中國互聯網上引發軒然大波。李文亮曾一度被當局指控造謠違法，但事實證明，他的言論有警示作用。網友要求當局向誠實發出警告的李文亮道歉，並呼籲放開言論管制。鋪天蓋地的網絡評論將李文亮視為「英雄」，但中國官方似乎陷入了不知如何定義李文亮的窘境。

美國媒體評論稱，中國處理李文亮死訊的消息，是為維穩所做的錯誤決定，這可能動搖中共政權統治的基礎。台灣學者批評，中國政府決策「荒謬、蠻悍」。

在武漢，專門針對新疫情的火神山醫院和雷神山醫院在短時間內已建成，並在本周投入使用，提供幾千個牀位予病人。中國解放軍派出醫護人員進駐可提供幾千個牀位，相信可短暫紓緩武漢市醫院的壓力，但武漢市感染人數持續上升，亦出現醫護人員感染的案例，這兩間醫院是否足夠？

圖片版權 Getty Images

武漢當局在這次疫情被輿論問責，是否在疫症爆發初期存在隱瞞。在1月18日，武漢百步亭社區舉辦了約4萬個家庭參與的萬家宴，兩日後，中國醫學權威鍾南山就指，新型病毒肯定有人傳人。近期，這個社區幾十人出現病症，裏面的居民人心惶惶。

圖片版權 Getty Images Image caption 香港民眾舉行了悼念李文亮醫生的燭光守夜活動

武漢肺炎疫情仍然嚴峻，兩名新型冠狀病毒肺炎的患者家屬與BBC記者沙磊（John Sudworth）對話，講述自己親屬求醫的艱難經歷。小黃（化名）的爺爺花了九天時間才看到病，但在獲得一張難求的醫院牀位後不久便去世了。另一名患者家屬王文君說，她的大伯被送入隔離酒店後不久便身亡，他的父親如今也病入膏肓。

另一方面，BBC中文也探討了當地的武漢病毒研究所，為什麼它會在這次疫情中一舉成名呢？

你的器材不支持播放多媒體材料 中國新冠狀病毒疫情持續擴散，中國大陸社交媒體出現大量有關疫情的短片。有人因未有佩戴口罩被捕，有人因為發佈有關疫情的訊息而被相關部門上門訓示，亦有警察將懷疑染病的人鎖在家中。

2. 經濟影響

疫情觸發中國多個省市封城，多國向來自中國或特定疫區的旅客實施入境限制，人口流動減少，中國國民許多響應政府呼籲避免出門。

中國與美國在1月中才剛剛簽署中美貿易第一階段協議，但約一周後，武漢因為疫情封城，我們分析了疫情如何打擊消費生活，以及對全球經濟的影響。

圖片版權 Getty

3. 世界衛生組織

世界衛生組織宣佈此次疫情全球進入公共衛生緊急狀態，背後考慮涉及什麼因素？

另外，台灣因為中國的關係，未能加入世衛，這次疫情中，台灣在國際組織的地位，再次備受關注。

你的器材不支持播放多媒體材料 艾未未談世衛組織抗擊肺炎疫情

4.疫情陰霾下的香港

香港宣佈2月8日開始對曾訪大陸的人實施強制檢疫14日，但香港的醫護人員工會認為，應該禁止曾到中國大陸的非香港籍旅客入境，以免香港爆發大規模社區感染。

數以千計醫護人員連續幾天罷工，打擊香港醫療服務，不少病人受到影響，有人怨聲載道的同時，民調卻顯示有六成人支持他們罷工。

另一方面香港市民擔心物資供應而爭相在超級市場搶購糧食，政府譴責有人造謠散播假消息。

圖片版權 AFP Image caption 超級市場貨架來不及補貨。

5. 特朗普彈劾案

美國參議院審議總統彈劾案，在周三判定特朗普無罪，無需下台，讓他可以專心凖備自己競逐連任總統的工作。