《寄生蟲》：韓國電影背後的真實地下室居民

  • 2020年 2月 7日
Oh ke-cheol in bed surrounded by furniture in his tiny apartment in Seoul

韓國電影寄生蟲（Parasite 台譯寄生上流）2019年在國際影壇廣受好評，並獲得令人吃驚的高票房。電影講述了一個貧窮的韓國家庭住在一個狹小黑暗的半地下室公寓中，與另一個富有人家在首爾豪宅相遇的故事。

儘管這部被奧斯卡提名的電影是虛構的，但裏頭的半地下室的公寓卻不是：它們被稱為 "banjiha"，在韓國首都首爾有成千上萬的人就生活在這樣的公寓裏頭。

BBC韓語記者拜訪了其中一些住民，了解他們的生活。

Short presentational grey line

吳基喆（Oh kee-cheol 音譯）的「半地下室」公寓，幾乎沒有陽光能照射進來。

稀少的陽光，讓果肉植物都無法存活。

Person looking through the window of Oh kee-cheol's apartment
Image caption 街上過往的人可以直接看到公寓裏。

人們可以透過窗戶窺視他的公寓。 有年輕人偶爾會在公寓窗外抽煙，或吐痰在地上。

在夏天，公寓有難以忍受的濕氣，也有令人苦惱，迅速蔓延的霉菌。

比地板高出半公尺的狹小浴室沒有洗臉台。 浴室天花板如此之低，以至於他在裏頭雙腿必須叉開，以免撞到天花板。

在物流業工作的31歲的吳先生說：「剛搬進來時，我曾經小腿撞到台階受傷，胳膊也被水泥牆面擦傷。」

Oh kee-cheol in his bathroom with a raised floor
Image caption 衛生間比房間地面高出很多。

但他說現在已經習慣了。

「我現在知道公寓裏不平的地方和燈在哪。」

《寄生蟲》是韓國知名導演奉俊昊（Bong Joon-ho）的大作，一個關於富裕階層與底層人士的複雜故事。

富裕的朴家和貧苦的金家，兩家之間的鴻溝通過他們住的房屋得以一窺。 一個是山上華麗的豪宅； 另一個是陰暗的半地下室。

然而，現實生活中，這種半地下室是數以萬計的年輕人在首爾住的地方。他們努力工作，希望擁有更美好的未來

Composite of the Kim family in their bathroom in Parasite, and Oh ke-cheol in his apartment 圖片版權 CJENM/BBC
Image caption 電影《寄生蟲》的場景（左）和吳基喆的住所（右）非常相似 。
Film set of the Park's apartment in Parasite 圖片版權 CJENM
Image caption 電影中朴家的豪宅

這種半地下室不僅是首爾的古怪建築，還是歷史的產物。狹小居住空間的來源，可以追溯到數十年前，朝鮮與韓國之間的衝突歷史。

1968年，朝鮮突擊隊潛入首爾，執行暗殺韓國總統朴正熙的任務。

Outside

朝鮮的行動最後失敗，但南北韓之間的緊張局勢不斷加劇。 同一年，朝鮮還襲擊並俘獲了美國海軍間諜船「普韋布洛號」（USS Pueblo）。

武裝的朝鮮特工潛入韓國，並製造了許多恐怖事件。

由於擔心北韓攻擊升級，韓國政府在1970年更新了建築法規，要求所有新建的低層公寓樓都必須要有地下室，以便在國家緊急情況下發生時充當掩體。

最初，出租這種半地下室是非法的。 但是在1980年代的住房危機期間，首爾的居住空間不足，政府被迫讓這些地下空間出租合法化。

The streets around Oh ke-cheol's home in Seoul

2018年聯合國指出，儘管韓國是全球第11大經濟體，但該國缺乏負擔得起的住房，這是一個很大的困境，特別是對於年輕人和窮人。

在過去的10年中，對於35歲以下的韓國民眾來說，每月房租一直佔月收入的一半左右。

因此，這種半地下室公寓已成為在快速上漲的首爾租房市場中，相對便宜的選擇: 月租金約為54萬韓元（ 453美元），而韓國20多歲的僱員，平均月薪約為200萬韓元（1,679美元）。

即便如此，一些地下居民仍在努力克服社會污名，但很難成功。

Oh kee-cheol sits at his computer with his cat

「其實我對我的公寓真的很滿意。"」吳基哲說。

「我選擇住在這個地方是為了省錢，也真的省了很多錢。但是我注意到，我無法阻止人們憐憫我。」

「在韓國，人們認為擁有一輛好車或房子很重要。我認為這種半地下室象徵著貧窮。」

「也許這就是為什麼我的住處定義了我的身份。」 吳基喆補充。

在《寄生蟲》的劇情中，貧窮的金氏家族滲透到富人樸氏一家的生活，並試圖從後者那邊賺錢。樸氏一家中，最年輕的小孩卻聞到來自金氏家族中的貧窮的氣味。

電影中，當父親金基澤試圖清除這種氣味時，他的女兒冷淡地說：「這就是地下室的氣味。除非我們離開這個地方，否則這氣味不會消失。」

Shim Min and Park Young-jun in their apartment

26歲的攝影師樸寧俊（Park Young-jun 音譯）搬進自己的半地下室公寓後不久，就去觀看了《寄生蟲》這部電影。 最初，他選擇住在半地下室的理由很簡單：便宜和空間。

然而，他在看完電影后不禁意識到這種特別的氣味。 他說：「我不想也被聞到身上有金家的味道。」

那個夏天，他在家點燃了無數的薰香，大部分時間除濕機都開著。 他說，從某種程度上說，這部電影激勵他修繕自己的公寓並進行裝潢。

他解釋說：「我不希望人們因為我住在地下而為我感到難過。」

樸寧俊和女朋友詩敏（Shim Min 音譯）還錄下了他們重新修繕公寓的過程。現在他們對住處感到非常滿意，但卻是花了幾個月的時間。

Couple

樸寧俊說：「當我的父母第一次看到公寓時，十分沮喪。因為之前的房客吸煙，我媽媽無法擺脫那氣味。」

詩敏是24歲的YouTuber，當男友決定住在半地下室公寓時，一開始她十分反對。

「我對這種半地下室的看法非常負面。它看起來不安全，讓我想起了城市的黑暗面。我在高樓層的公寓大樓里長大，所以我擔心我的男朋友。」

Shim Min and Park Young-jun in their apartment

但他們重新裝潢半地下室的視頻，在網路上廣受歡迎。 有些人甚至羨慕他們公寓的時尚感。

詩敏說：「我們熱愛我們的家，並對我們重新裝潢半地下室的工作感到自豪。」 但是她指出，這並不意味著他們想永遠定居在半地下室。 「我們將往前走，」 她說。

吳基喆希望未來利用積蓄買下屬於自己的住處。 現在生活在半地下室中的他希望早日實現夢想。

「我唯一的遺憾是我的貓，艾波，不能透過窗戶享受陽光，」他補充。

Oh ke-cheol's cat

圖片作者：Julie Yoon

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