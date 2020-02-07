美中貿易戰火延續 FBI批評中國竊取技術

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武漢肺炎蔓延持續，但是華盛頓與北京的外交戰火也沒有止息。周四（2月6號），美國聯邦調查局（FBI）局長克里斯托弗·雷（Christopher Wray）出席華府重點智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）會議致詞發言批評中國正通過「各種必要手段」竊取美國技術。

雷稱這是對華府的最大執法威脅。

中國駐美大使館強烈否認該指控，稱此說法「毫無根據」。

FBI出手

FBI當日亦發表新聞稿聲明，FBI正調查56個地區辦事處約1,000項中國涉嫌盜取技術的案件，包含農業以及醫療科技技術。

克里斯托弗·雷批評，中國這樣層出不窮地盜竊美國技術，嚴重危害美國的經濟利益，並提到來自中國的威脅是多樣以及多層次的。他在發言中警示美國企業，與中國以及中資企業做生意要特別小心生產線，以及中國公司是否有偷竊技術的行為。

美國擔憂學術交流陷阱

除了貿易往來之外，克里斯托弗·雷另外強調，中國積極利用美國的學術開放性來竊取技術。新聞稿特別提及，上個月，FBI才逮補哈佛大學化學系主任利伯（Charles Lieber），後者因為謊報遮掩其與中國武漢大學合作被捕，後來以一百萬美金交保。

但根據路透社報導，中國駐華盛頓大使館在克里斯托弗·雷發言後，當日立即以「毫無根據」為由反駁美國的指控。中國大使館透過電郵聲明，成「中美之間人與人之間的交流有助於增進兩國人民之間的了解，並符合我們兩國的根本利益」。

FBI非首次批評中國

事實上，此次發言並不是聯邦調查局高層首次指控中國企業偷竊美國企業技術。

2019年四月，克里斯托弗·雷在華府另一個智庫「外交關係協會」發言，就開始批評中國透過與美國的學術以及經濟交流做出許多非法並傷害美國國家以及經濟利益的行為。當時他表示，北京透過國營企業、學者、研究生、情報單位以及「表面為民營的公司」開始竊取美國科技與貿易機密。中國引發的情報威脅「比任何其他國家範圍更廣，也更嚴峻」。

同年九月，根據香港《南華早報》報導，克里斯托弗·雷重新強調中國竊取美國商業機密的行為，並首次提到有1000多項中國涉嫌盜取美國技術的案子在被調查中。但他當時特別強調，他的指控「絶對不是針對廣大的中國民眾，以及華裔美國人」。

圖片版權 Getty Images Image caption 新型冠狀病毒已經導致數百人死亡。中國防控疫情面臨巨大壓力。

美中貿易戰戰火持續

不過，在武漢疫情尚未平息之際，克里斯托弗·雷的發言指控似乎加劇美中關係的緊張關係。

根據《紐約時報》2月7號特別提到，除了他的發言之外，美國司法部長巴爾（William Barr）在同日也繼續批評中國，特別提到中國的野心是要控制下一個世代的高速互聯網網絡系統。

該報導指出，巴爾的發言是回應美國副總統上個月在歐洲拜訪歐洲各國反覆提及中國的5G部署，對於歐洲安全系統的危害性。《紐約時報》在另一個分析中稱武漢疫情已經危害剛簽訂不久的美中貿易協議，因為疫情而遭受嚴重的經濟打擊，中國可能會放慢履行對部分貿易協議的承諾。

在全球皆關注武漢疫情的發展時，特朗普開啟的美中貿易大戰，並沒有停息，雙方之間的政治經濟角力依舊暗潮洶湧。