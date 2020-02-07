Image caption 英國《泰晤士報》頭版刊登感染新冠狀病毒不治身亡的李文亮醫生照片。

中國武漢肺炎「吹哨人」李文亮醫生感染冠狀病毒不治身亡，成為周五（2月7日）國際媒體聚焦的中國消息。

路透社報道了國家監察委派調查組到武漢就李文亮及相關問題展開調查的消息，但指出有跡象顯示涉及李文亮之死的言論遭到刪查，「尤其是對政府的批評指責」。

「武漢政府欠李文亮醫生一個道歉」和「我們要言論自由」等周四在微博網站短暫流傳之後，迅即消失，周五搜索已經無法顯示。

路透社說，李文亮生前和彌留之際的遭遇激起了人們對2003年薩斯（SARS）時期的記憶。最初當局設法隱瞞疫情之舉在國內外招致譴責。

報道引述「自由之家」中國事務分析員薩拉·庫克說，李文亮之死引發「廣泛而一致」的公眾抗議，但這是否構成一大拐點仍不清楚。這方面一個先例是2008年高鐵事故慘案同樣在社交媒體激起滔天巨浪，輿情洶洶，但後來很快平息。

美國《紐約時報》網絡版報道標題是「新型冠狀病毒吹哨人之死觸發罕見的網上騷動」。

圖片版權 EPA Image caption 武漢中心醫院入口處，人們向李文亮醫生獻上鮮花，表達哀悼之情。

報道記述了中國社交媒體上井噴般的悲憤之情。包括政府官員和商界要人在內，社會各界民眾在網媒和社媒發佈了無數訊息，表達哀思、要求問責，對李文亮和其他「吹哨人」的不公遭遇表達憤怒。

報道說，這波輿情在一個不容些微異議的專制國家引發「靈魂的拷問」。

《紐約時報》報道稱，網民們上傳《悲慘世界》中的歌曲「你可聽見人們的怒吼」（Do You Hear the People Sing），他們援引中國憲法第35條有關民眾有言論自由的規定，他們推送「喪鐘為誰而鳴」的詩句。

英國《衛報》稱李文亮是「說出真相的英雄」，他的去世令中國民眾激憤。該報報道說，李文亮之死觸發普通中國人爆發出憤怒和悲慟，但他們要求言論自由的呼聲受到刪查。

圖片版權 Reuters Image caption 香港市民哀悼李文亮醫生

《衛報》注意到，熱門話題#我們要言論自由 在微博上曾經一度有200萬人討論，不過隨後被刪除；#武漢政府欠李文亮醫生一個道歉 的話題在吸引成千上萬的微博用戶後也消失不見。

《金融時報》稱這名34歲英年早逝的醫生在武漢肺炎疫情一個關鍵時刻去世。「迅猛擴散的疫情是習近平自2012年上台以來面臨的最重大的政治和經濟挑戰。」報道說，李文亮「吹哨人」之舉使他成為全國民眾心目中的英雄，而當局則在努力設法平息公眾對政府處理疫情不當的憤怒，這也令當局聲稱疫情已經得到控制的說法受到質疑。

圖片版權 Li Wenliang

美國有線電視CNN報道說，李文亮去世後「有更多控制輿論的明顯的舉動」，激起更大、更普遍的憤怒。

CNN在報道中稱李文亮「死了兩次」：先是包括《環球時報》在內的部分官媒爆出李文亮去世的消息，觸發社交媒體上的哀悼浪潮。隨後出現一份聲稱李文亮還活著的醫院聲明，官媒立刻刪除之前的報道，但最後醫院又發聲明證實李確實去世。

美聯社AP報道說，年輕的李文亮醫生之死觸發了人們對他的讚譽之情以及對共產黨當局置政治於公共安全之上的無比憤怒。

「李文亮醫生雖離開人世，卻代表了人們蘊藏著的憤怒，針對的是執政共產黨管控信息，官員用謊言掩蓋疫情，化學品洩露，食品安全，金融詐騙等等。」

半島電視台英語網站（Al Jazeera English）上刊登的報道說：「一個幾乎前所未有的景象是，微博和微信上的推送滿是悲傷之情。」

「李文亮」和「武漢政府仍然欠李文亮一個道歉」的話題，在他去世後的一個小時內，成為最多人討論的熱門話題。

「李醫生的去世給這個因為疫情已經焦慮不安的國家增添了一層情緒。」