劉曉明接受BBC採訪：反華為參與英國5G建設是「獵巫」

Image caption 劉曉明大使強調，華為是一家私營公司。

中國駐英大使劉曉明表示，有部分保守黨人反對華為在英國參與5G網絡建設，這其實是一種「獵巫」的行為。

英國政府此前宣佈，在5G網絡建設中「有限度」使用中國華為技術，之後有一些資深保守黨人士就此決定向英國首相約翰遜表達擔憂。

包括四名前內閣官員在內的幾位保守黨政客要求立即排除、或逐步淘汰那些「高風險」的技術和設備供應商。

劉曉明在接受BBC安德魯·馬爾的採訪時表示，「這完全是錯誤的」。

「他們的做法其實是一種獵巫的行為，」他表示：「華為是一家私營公司，和中國政府沒有關係……他們唯一的問題就是它是一家中國公司。」

「自由市場經濟」

一些資深保守黨政客警告，在英國下一代5G網絡建設中使用華為設備及技術，對英國國家信息安全造成安全風險，也可能讓約翰遜政府首次遭遇下議院的反對。

但是劉曉明表示，華為是5G領域的領先企業，而且該公司的營運完全獨立於中國政府之外。

「英國首相決定保留華為的原因是華為能夠協助英國在2025年以前建好5G網絡。」

對於美國總統特朗普不滿意英國政府的決定，劉曉明表示，特朗普的這個問題「要留給首相去處理」。

「我希望首相能堅持這個決定，因為我認為這符合英國的利益，英國應該要擁有獨立的外交政策。」

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「更佳解決方案」

英國外交大臣拉布表示，政府是在經過安全專家的「嚴格審核」之後才做出「有限度」允許華為的決定。

但是資深保守黨政客表示，英國在華為之外還有其他的選擇。

他們在向約翰遜表達擔憂的信函中說：「一些下議院議員正在尋找更佳解決方案，確保只有可信任的供應商能獲准成為建設重要國家基礎設施的主要承包商。」

「只有那些來自於公平市場競爭、有法治、尊重人權和信息隱私的國家才是可信任的供應商。」

他們要求政府在基礎設施建設中「排除那些不能信任的、高風險的供應商」，或是立法限制使用這些供應商設備技術的年限。