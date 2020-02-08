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中國官方衛生部門周六（2月8日）確認新型冠狀病毒可以通過空氣傳染。

上海舉行的新聞發佈會上，衛生防疫專家確認：新冠肺炎傳播途徑，除了直接傳播、接觸傳播之外，還包括"氣溶膠傳播"。

氣溶膠（aerosol），是由固體或液體小質點分散並懸浮在氣體介質中形成的膠體分散體系。通俗簡單來說，氣溶膠就是空氣中穩定分散懸浮的液態或固體小顆粒，肉眼看不見。

所謂"氣溶膠傳播"，即飛沫混合在空氣中，形成"氣溶膠"，吸入後導致感染。

此前的2月5日，中國國家衛健委網站公布的《新型冠狀病毒感染的肺炎診療方案（試行第五版）》中，對病毒傳播途徑的描述曾經表示 "氣溶膠和消化道等傳染途徑尚待明確"。

時隔3天後，氣溶膠傳染途徑得到中國官方衛生部門的確認。

氣溶膠傳染與飛沫傳染途徑的不同之處在於傳播距離。飛沫和接觸傳染，都是在近距離範圍內發生，而氣溶膠的傳播距離遠，增加了無接觸感染的風險。

氣溶膠傳染

正值中國農曆元宵節，衛生部門警告病毒在家庭成員間的傳播性非常高。

上海衛生部門2月8日宣佈，僅8日半天時間，新增確診病例5例，其中2人來自外地，3人為上海居民，共計確診病例為286人。

上海市民政局副局長曾群在新聞發佈會上表示，針對病毒傳播途徑，呼籲社區居民，一定要注意防範聚集性疫情的發生，要提高家庭聚集性疫情防控意識，居家防疫措施包括：

要取消一切社會活動聚集，要勸阻重點疫區的親朋好友推遲前往上海計劃；

常開窗，多通風，保持室內空氣的流通；

做好日常家庭消毒：對門把手、桌椅、馬桶坐墊等重點部位用75%乙醇或含氯消毒液擦拭消毒；

講個人衛生：飯前便後用流動的水、肥皂或者洗手液來洗手，咳嗽打噴嚏時用紙巾或手肘彎曲遮掩口鼻；

避免空氣和接觸傳播：家庭成員要避免接觸可疑症狀者身體分泌物，不要共用個人生活用品；就餐時，公筷分餐，快進食，少說話，相互交流不宜近，避免握手和擁抱，拱手微笑講禮儀。

防疫專家還建議，謹慎起見，居家隔離的疑似患者用完廁所衝水前，記得蓋上馬桶蓋再衝水，這可以極大減少空氣中的氣溶膠濃度。

在武漢疫情蔓延導致中國當局在1月23日決定封城防疫之後，武漢市、湖北省以及周邊省份的交通受到嚴重影響。多個國家的航空公司停飛了來往於武漢之間的航班。

有"九省通衢"之稱的武漢，既是中國交通樞紐，也是中國工業重鎮。武漢封城帶來的經濟衝擊目前尚沒有統計數字。

而作為中國東部經濟中心的上海，如果疫情失控，對中國乃至世界經濟造成的衝擊都將是無法估量的。

香港隔離措施

從武漢蔓延的新型冠狀病毒導致的肺炎疫情，至今仍然沒有減輕的跡象。世界上多個國家和地區的防疫措施也在收緊。

香港從周六（8日）開始，所有從中國大陸入境香港的人，包括香港本地居民、外來訪客都必須隔離14天：居家隔離、在酒店房間或者政府的隔離中心隔離。

香港至周五累計確診的病例共26宗。香港從2月3日開始的醫護人員罷工行動也在周六中止。

香港政府從1月30日至2月4日，先後關閉了10個與中國大陸的出入境口岸。針對香港最近出現市民搶購食品和生活物品潮，香港政府表示，疫情防控措施不會影響大陸與香港貨運，糧食供應充足。

疫情擴散

截至2月7日，中國境內共有3萬多人確診感染，死亡人數已超過700人。

據世界衛生組織的統計，在中國大陸以外共有20多個國家出現了270個病例。

圖片版權 Getty Images Image caption 在法國東部上薩瓦省（Haute-Savoie）與意大利和瑞士交界的一個滑雪場地確診了五名英國遊客受病毒感染

在中國武漢，一名美國公民因新型冠狀病毒死亡。據信，這是第一個死於該病毒感染的外國人。媒體報道稱，這位60歲的美國女性，去世前有其他健康問題。

另外，日本外交部表示，一名日本公民在武漢醫院內去世，有明顯的感染新型冠狀病毒的症狀。

法國衛生部門確認，在法國東部上薩瓦省（Haute-Savoie）與意大利和瑞士交界的一個滑雪場地確診了5名英國遊客受病毒感染，他們是4個成人和1名兒童。其中1人最近曾經去過新加坡。

目前在英國本土，已經確診了3個病例。其中兩人是中國公民，第3人是從新加坡返回的英國人。

英國至今已經從中國撤回了兩批僑民，分別都被隔離14天。

第三批英國撤僑約150人將在周日（9日）離開中國，也將被帶到英格蘭中部的米爾頓凱恩斯（Milton Keynes）的一個會展中心隔離14天。

英國衛生和社保部宣佈，至周五（7日）下午英國已經檢測了共620個疑似病例，只確診了3例。