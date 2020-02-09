泰國槍擊案致26人死亡，兇手對峙中被擊斃

圖片版權 AFP Image caption 被挾持的民眾在軍警護送下離開槍擊現場。

經過一晚對峙，早前在泰國東北部呵叻府（Nakhon Ratchasima）挾持多名人質的士兵被警察擊斃，這宗槍擊案造成最少26人死亡。

一名32歲泰國軍隊軍士長乍甲班特（Jakraphanth Thomma）周六（2月8日）下午殺害自己的指揮官後，從呵叻府當地一個軍事基地偷取武器，然後開車到一家大型商場向途人掃射，造成多人傷亡。他在行兇過程中多次在自己的社交網站Facebook帳號留言。

據報這名士兵之後在一家商場內挾持多名市民。當地警方在軍隊的協助入內搜捕，不時傳出槍聲，經過一晚對峙後，乍甲班特最後被擊斃。行動中一名保安部隊成員殉職，另有兩人受傷。

目前未清楚他的行兇動機。路透社引述泰國國防部一名發言人形容，乍甲班特好像「瘋了一樣」。

圖片版權 AFP Image caption 乍甲班特在軍營偷取槍械後，開車到商場向途人開火。

圖片版權 AFP Image caption 從閉路電視畫面可見，乍甲班特在商場內舉槍到處走動。

發生什麼事？

乍甲班特周六當地時間約下午三點半（即北京時間約四時半）在軍營槍殺一名指揮官，同時殺害這名指揮官的岳母和另外一名士兵。之後, 他從軍營偷取武器，傍晚六點左右開車到一家稱為Terminal 21的商場，與保安部隊展開超過半天的對峙。

現場閉路電視片段顯示，他舉著槍在商場內走動。泰國媒體拍到的畫面也顯示，乍甲班特下車後開始開火，其他人紛紛躲避。

商場內當時仍然有許多顧客，其中一名成功逃脫的顧客對BBC說，事發時她躲進四樓的一個洗手間內，之後逃跑到二 樓一家餐廳，躲在餐桌下方，三個小時內聽到最少四響槍聲，之後被保安部隊疏散到安全地方。

泰國官員透露，商場內16人包括一名保安喪命，另外有四人在送到醫院後搶救無效不治。另外兩人死亡情況不詳。

圖片版權 Reuters Image caption 民眾被困一個晚上後，周日由軍警護送離開。

圖片版權 AFP Image caption 有被困商場的民眾對BBC透露，她躲在商場一家餐廳的桌子下數個小時，才獲拯救離開。

他在社交網站發佈了什麼？

槍手在行兇過程中多次在社交網站發展帖文，其中一個帖子問到，自己應否向警方投降。

他之前還上傳了顯示支一手槍和三排子彈的照片，又註明「是時候變得興奮了」、「沒有人可以逃過死亡」。

Facebook目前已經把這些照片刪除，又發表聲明向遇害者家屬表示同情，指出Facebook「不會容許任何人稱讚或支持這種襲擊」。