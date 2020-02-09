新冠肺炎：英國確診本土第4例和媒體警告疫情在英爆發

圖片版權 PA Media Image caption 從武漢撤回的英國及歐洲僑民被送往米爾頓凱恩斯鎮隔離觀察。

英格蘭首席醫療官說，當地確診第四人新冠病毒檢測呈陽性。與此同時，《星期日泰晤士報》援引一位專家說，英國可能將面臨比埃博拉更嚴重的疫情。

在英國確診的新病例在法國感染了病毒。此前此人和另一位已經確診的英國病人有過接觸。

與此同時，大約200名英國和其它外國公民乘坐英國從武漢撤僑的最後一架救援航班，於周日（2月9日）抵達英國皇家空軍布雷茲諾頓機場。

全球已確診超過3.7萬例新冠病毒性肺炎病例，大部分發生在病毒發源地中國。

據中國衛生官員稱，新冠病毒造成的死亡人數已經達到813人，超過2003年非典Sars疫情死亡人數。

2003年，有774人死於Sars。

英格蘭首席醫療官克里斯·惠蒂教授在周日的一份聲明中說，最新的英國患者已被轉移到倫敦北部皇家自由醫院的NHS專科中心治療。

他說，現正採取積極的控制感染措施，防止病毒進一步擴散的可能性。

他表示，英國全面醫療健康機構NHS 已經做好非常充分的凖備，以管控有關病例並治療病人。同時正在迅速確認病人與他人的任何接觸史。

他說，這位患者在送醫前也遵循 NHS 的建議，進行了自我隔離，而不是去醫院急診部門。

與此同時，一名英國男子在法國與一名攜帶者接觸後，在馬略卡島被診斷出患有冠狀病毒。

圖片版權 PA Media Image caption 從武漢抵達英國的此次航班是英國政府從武漢撤僑起飛的第二次也是最後一次包機。

圖片版權 EPA Image caption 第二架包機上乘客被安置在肯茨希爾會議中心和酒店，接受14天的隔離觀察。

從武漢撤回僑民後隔離

從武漢撤僑的航班抵達英國皇家空軍布雷茲諾頓機場，機上載有200多名英國和外國公民。

英國外交部表示，此次航班是英國政府從武漢起飛的第二次也是最後一次包機。

乘客包括105名英國人及其家屬以及95名歐洲人。機上共有13名工作人員和醫務人員。撤離者被8輛大巴送往米爾頓凱恩斯的肯茨希爾會議中心和酒店，接受14天的隔離觀察。

NHS工作人員穿著藍色防護服、手套和口罩從大巴上下車迎接了撤回的僑民。

英國駐華大使吳百納（Dame Barbara Woodward）告訴BBC，有兩名想加入該航班的英國人在中國體溫檢查後沒有通過，無法登機。

在其他地方，西班牙東部巴利阿里群島當地政府周日證實，一名英國男子的冠狀病毒檢測呈陽性。

周五，他與妻子和兩個女兒一起住進了當地首府帕爾馬的醫院。他的家人對病毒的檢測結果呈陰性。

當地衛生部說，已經開始對可能與這名男子有過接觸的病例進行調查。

目前，超過100名英國公民和家屬已經搭乘英國和其他國家包機撤離英國。他們被隔離在英格蘭西北維拉爾半島的阿羅公園醫院接受隔離觀察。

最新的回返者將被安置在米爾頓凱恩斯的肯特斯山公園會議中心和酒店，在那裏他們將被隔離觀察兩周，這是病毒的潛伏期，以確保他們沒有受到感染。

NHS說，在酒店，他們可以使用Netflix、雜誌、書籍、嬰兒設備（包括高腳椅、兒童玩具和遊戲、手機和平板電腦）來閲讀、遊戲和瀏覽互聯網。已經為他們的到來凖備了衣服和洗浴用品。

英國媒體援引專家警告疫情在英國爆發

2月9日的《星期日泰晤士報》援引一位專家說，英國可能將面臨比埃博拉更嚴重的疫情。

倫敦衛生與熱帶醫學學院院長彼得·皮奧特教授表示，他對每天出現的大量病例感到非常警惕，認為新冠肺炎的病毒很可能成為大疫情。

皮奧特教授曾參與發現了埃博拉病毒和非洲艾滋病，他告訴《星期日泰晤士報》，他認為這種病毒比埃博拉更危險。

圖片版權 NHS England/PA Media Image caption 英國醫療機構為第二批撤回的僑民在觀察期凖備了娛樂設施、雜誌、書籍、嬰兒設備（包括高腳椅、兒童玩具和遊戲、手機和平板電腦）來閲讀、遊戲和瀏覽互聯網，並為他們的到來凖備了衣服和洗浴用品。

他認為，一旦疫情在英國爆發，NHS將無法應付。

他說，目前疫情（在中國）仍在持續，不太可能在2月底甚至3月份就達到高峰。

此前，英國外交部於2月4日決定，建議所有英國人如果可以的話，離開中國。

英國航空公司和維珍大西洋航空公司已暫停所有往返中國大陸的航班，而其他航空公司則繼續運營英國和中國之間的航班。

來自中國官方的消息顯示，中國感染該病毒的總病例周日已達37290例。

根據世界衛生組織的數據，除中國以外，24個國家已經確診了288例病例。

除菲律賓外，其他致命個案均發生在中國和香港。

在英國，政府醫療衛生和社會護理部說，截至周六下午，英國已有686人接受了冠狀病毒檢測。

最初在英國本土確診的兩例患者均為中國公民，他們正在紐卡斯爾的皇家維多利亞醫院接受治療。

英國本土確診的第3例病例是一名在新加坡感染了病毒的英國男子，他在返回英國途中還曾在法國的一個滑雪勝地停留。隨後，阿爾卑斯山當地的同住一小木屋的5名英國人：4名成年人和1名9歲男孩經檢測結果對病毒呈陽性反應。