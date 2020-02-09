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這是我第一次報道愛荷華黨團大會 - 美國總統大選的揭幕戰。我事前預料到會遇到高聲嘶吼、熱情洋溢的群眾，但我從來沒想到，我會遇到一群來自中國的年輕「民主遊客」。

愛荷華，一個位於美國中西部、面積不大的州，常常被稱為「高空飛過的州」，意思是人們通常只坐在飛機上飛越這裏。愛荷華的大部分土地被廣袤的玉米和大豆田所覆蓋。國際遊客大可不必介懷，連許多美國人都從未踏足這裏。

但是別名為「鷹眼州」的愛荷華，在中國還挺有名的。中國國家主席習近平曾經兩度造訪此處。一次在2012年，就在他成為主席不久之前。還有一次在1985年，當年他是河北省的地方官員，來觀摩學習愛荷華的農業技術。

我遇到的那些中國旅客也是帶著明確目的來愛荷華的：他們不是來學習大豆和玉米，而是來參觀美國的民主政治。

在黨團大會前的周末，我在一個擠進幾百人的房間裏撞見了他們。民主黨參選人楊安澤正在那裏舉行拉票集會。

中國的「楊粉」

他們一行五人，都是16、17歲的中學生，大多在中國的國際學校上學。在寒假期間，他們跨越了半個地球，愛荷華是旅程的其中一站。他們專門來參觀美國總統參選人的拉票集會與黨團大會。學生們告訴我，每人的全程費用超過7000美金。對一般的中國家庭來說，這可是一筆大數目。

當民主黨總統參選人與科技企業家楊安澤千呼萬喚始出來、出場與支持者打招呼時，人群立即爆發出歡呼聲。現場播放著節奏強烈、震耳欲聾的舞曲，被稱為「楊幫」的支持者興奮尖叫、熱烈鼓掌。這不是中國學生們熟悉的場景，不過他們覺得很新奇有趣。在密鑼緊鼓的三天行程中，他們去了八個候選人的集會，涵蓋了民主黨和共和黨的政治人物。

「如果我能投票，我會投票給楊安澤，」16歲的劉峻豪告訴我。他只能聽懂楊演講的一半內容，但是整晚都目不轉睛地盯著楊安澤，臉上寫滿了敬仰。

劉同學對美國政治並不特別感興趣。他不清楚黨團會議的日期、參選人主張的政策，以及為什麼愛荷華對美國大選來說如此關鍵。但他確信，此行能讓他「長見識」。比起去參觀主流美國景點的其他同學們，他能在愛荷華獲得與眾不同、意義非凡的經歷。

美國選舉的「開放」、「透明」和「折騰」

這些中國的年輕人怎麼看待他們在愛荷華親眼目睹的民主呢？一位學生說民主看起來「開放」與「透明」，還有一位說過程「挺折騰的」。還有一位學生跟我說，讓人們選擇自己的領袖是一件好事，但在今日的中國行不通。很多中國人受教育程度不高，讓他們參與民主選舉會造成混亂。這是不少中國人普遍相信的觀點。

混亂，這恰恰正是今年愛荷華黨團會議的關鍵詞。由於技術故障，選舉結果延誤了好幾天才公布。黨團會議通常像是一場愉快、活躍、有些許混亂的社區聚會，不過今年的黨團會議堪稱極其混亂。

但中國學生們似乎並不太介意，可能是因為他們專注於更切身的目標。他們都打算到美國來讀大學，希望透過這趟旅程來增進對這個國家的了解。

組織了這趟旅程的美國華人燕曉哲在2003年就創立了這個項目，帶著中國學生參觀選舉活動、學校、非營利組織和企業。他說，他想把總統選舉打造成一座"總統大學"。

這些中國學生雖因語言障礙和文化差異而時常困惑，但他們永遠不缺好奇心與企圖心。

拜登的推薦信

其中一位中國學生Steven Hu將企圖心付諸實踐。他想要前副總統拜登（Joe Biden）在一份大學申請推薦信上簽名。Steven在波士頓一所高中上學，曾在愛荷華與新罕布什爾州給拜登助選六個月。

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在拜登的拉票集會中，Steven穿著三件套西裝，在拜登必經的走廊邊伺機而動。Steven手上拿著他預先寫好的推薦信，裏面以拜登的口吻寫道：「Steven非常主動，為我的選舉活動帶來了積極影響。」

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終於，一頭銀髮的前副總統走近了。Steven抓住機會說明自己的助選工作，請拜登在推薦信上簽字。「謝謝你，」拜登回應道。他看起來有點疑惑，但匆匆看了一眼信，就在上面簽名了。然而，趕在Steven把信拿回來之前，拜登的一個助手迅速把信取走了，她隨即解釋說，拜登無法在類似的文件上簽字。

Steven難免有些許失望。但他很快釋懷，聳聳肩說，他本來就不期望這封未經正規渠道提交的推薦信能被大學認可。「我只是想要一個證明，我參加過拜登助選的證明。」Steven認為，美國政治就像是一場博弈遊戲，人人都是玩家。這場博弈的公眾參與度極高，但因為有多方制衡，效率也很低。不過，他依然欣賞這個制度。「美國還是偉大的，因為它成功搭建了平台，把所有人都拉進了遊戲。」