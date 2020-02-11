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美國四年一度的大選被很多人形容為一場漫長的達人秀，參選人經過一輪輪激烈初選的競逐，最終勝者掀起總統競選的高潮。初選將決定誰會分別代表共和、民主兩黨參加總統大選。

美國政治中有句老話，形容大選初選是個「民主黨人墜入愛河，共和黨人選邊站隊」的過程。這句話的意思是，民主黨選民選擇自己心儀的參選人，而共和黨選民則會以黨的利益為重，相對集中地支持一位參選人。這句老話在本屆初選中似乎再次得到了印證。

由於民主黨愛荷華初選出現了結果延時、混亂的狀況，領先參選人之間支持率又相對接近，使得第二站新罕布什爾州的競爭顯得尤為關鍵。

新罕布什爾州在2月11日舉行總統大選初選投票，民主黨多名參選人在此廝殺、角逐黨內提名；現任總統特朗普則也在投票前一日在這裏舉行萬人集會。位於美國東北部的小州新罕布什爾是大選初選第二站。與上周結束的首站愛荷華州初選一樣，這裏的結果將決定總統參選人的聲勢。

「民主黨人墜入愛河，共和黨人選邊站隊」

新罕布什爾州選民在2月11日將在票站投下初選票。民主、共和黨各有自己的初選選票，共和黨有17人參選，民主黨則有33人。當然，大部分共和黨人只認識選票上一個名字：總統特朗普（又 川普）。

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多數人目前看好特朗普會幾無懸念將代表共和黨出戰總統大選，謀求連任。他10日在新罕布什爾州的首府曼切斯特舉行了萬人拉票集會， 狂熱氣氛跟四年前競選時如出一轍。

上周，特朗普好消息不斷，經歷了人們稱為「史上最佳的一周」 ：他周一在黨內初選中輕鬆贏下愛荷華，周二發表主題為「美國重振雄風」的國情咨文，周三在彈劾案中被判無罪，周五美國公布就業數字向好。

「我們有史上最高的支持率，謝謝你南希！」 特朗普在發言中諷刺眾議院議長、民主黨人佩洛西，指她主導的彈劾案反而讓他支持率上升。人群高聲呼喊：「Lock her up（把她關起來）！」 這是2016年大選中的特朗普集會中的經典台詞，只是當時的針對目標是希拉里·克林頓。

「讓自由派再哭一回！」

成千上萬支持特朗普的所謂「川粉」不畏嚴寒從四方驅車前來，許多人的車尾貼著一張貼紙：「讓自由派再哭一回！」

馬薩諸塞州居民克雷德（Mary Kreider）專程長途趕來支持特朗普。她對BBC說，2016年她因為相信商人特朗普能夠振興經濟而投票給他，如今特朗普沒有讓她失望，經濟向好，她的退休金儲備節節上升。

「實現承諾」正是特朗普競選連任的關鍵字。他講台背後掛著的巨幅條幅寫道：「許下承諾，實現承諾」。

「我怎麼評價他？看我的帽子！」 頭戴紅色棒球帽的克雷德以帽子上跑馬燈滾動展示的三個單詞回答：「Best President Ever （有史以來最棒的總統）！」

美國經濟向好，鞏固了特朗普基本盤人氣，他在共和黨內支持率高企。選民不在意他的口無遮攔，而讚許他能「把事情辦成」。經濟將是特朗普競選連任的主旨，配搭邊境建牆、打擊非法移民等標誌性政策。

桑德斯與布蒂吉格的「愛」之爭

民主黨的初選戰場則複雜得多。在愛荷華，政治新星布蒂吉格以微弱優勢險勝參議員桑德斯。而在新罕布什爾州民調中，桑德斯領先，布蒂吉格緊隨其後，差距在民調誤差之內。

一位是78歲仍一腔熱血的資深參議員，另一位是38歲溫文爾雅的前小鎮市長，兩人氣質大相徑庭。究竟誰能讓新罕布什爾州的民主黨選民「墜入愛河」？

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桑德斯在這裏的支持度不容小覷，他是鄰近佛蒙特州參議員，有半個主場之利。2016年初選中，他在與希拉里的對決中獲得了60%的選票。桑德斯在社交媒體上還使用包括中文在內的多語言進行宣傳，爭取少數族裔選民的選票。

10日晨，在州首府曼切斯特的造勢集會上，桑德斯演講激動澎湃，一一擊中他最受選民歡迎的政策：免費教育、全民醫保、富人稅、氣候變化政策……每個論點話音剛落，觀眾隨即報以歡呼與掌聲以示認同。

如果要在民主黨內找一個能像特朗普那樣煽動群眾情緒的演講者，放眼望去，桑德斯似乎是唯一選項。

他從一而終的政治理想讓許多支持者對他始終忠誠。「他是我可以信任的人，其他候選人總作出妥協，只有桑德斯設定高遠的目標。」 一位從外州專程趕來桑德斯集會的支持者對BBC說。

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「黑馬」布蒂吉格出人意料地在愛荷華取勝。民主黨參選人大部分年紀較長、政治資歷長達數十年，這位38歲的參選人的年輕活力讓他脫穎而出。

布蒂吉格原是印第安納州一位名不見經傳的市長，曾在英國牛津大學求學、在阿富汗服役。他同時是公開出櫃的同性戀者。實務、聰明、口才好，這是布蒂吉格支持者最常用來形容他的三個單詞。

布蒂吉格在愛荷華的勝利順水推舟，讓他在新罕布什爾州的人氣也急升。在州首府曼切斯特，每隔幾個街區就會看到布蒂吉格橙藍相間的巨幅競選宣傳。

新罕布什爾州選前的民主黨辯論中，幾乎所有參選人都將矛頭指向了布蒂吉格，攻擊他的資歷及競選資金來源。「我可沒有40個億萬富翁來支持我的競選，」桑德斯說。

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在愛荷華馬失前蹄的前總統拜登，近日也推出揶揄布蒂吉格的競選廣告，內指拜登政績豐碩，包括推動全民醫保、重振中西部的經濟，相較之下，前小鎮市長布蒂吉格只是在公園安裝了裝飾性的彩燈、修好了人行道。

布蒂吉格也不甘示弱，他回應道：「我的確不是奧巴馬。但他（拜登）也不是，我們當中沒有人是奧巴馬。」

布蒂吉格的弱點正是拜登的強處，前者在非裔、拉美裔選民中的支持率偏低，而後者則在在這一群體中更受愛戴。

新罕布什爾州將是兩人競選的分水嶺。如果拜登在此大幅落後，他的聲勢將再受打擊。而對布蒂吉格來說，若能在愛荷華與新罕布什爾州連下兩城，他的勢頭將直接威脅到目前領銜民調的桑德斯。