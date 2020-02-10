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就在中國許多地方的工廠和公司開始在逐漸復工的同一天，世界衛生組織（WHO）發出最新警告表示，由於源自武漢的新冠病毒開始在多國一些並未到訪過中國的人之間傳播，因此疫情在全球存在「星星之火可能燎原」的危險。

世衛組織周一（10日）在日內瓦發出的警告中還呼籲，「人類一定不能讓疫情失控」。

世衛組織總幹事譚德塞博士（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）說，截止到格林尼治時間（GMT）2月10日早5點，中國大陸共有40235宗確診新冠感染病例，909人死亡。另外，也有24個國家和地區共有確診病例319宗和1人死亡。

最新數據顯示，僅周日一天，死亡數字就增加97人，是疫情12月在武漢暴發以來最高單日死亡數字。

圖片版權 AFP Image caption 德國柏林的警察守護在載有感染新冠病毒病患的急救車旁。

疫情星火燎原？

在日本橫濱港，繼續被迫停靠的「鑽石公主」號郵輪上3700名乘客和船員中，確診感染人數又增加65，全船感染人數升至135。

在北美，美國和加拿大都已經有感染病毒案例。

在歐洲，除德國、法國、西班牙等國家出現感染病例之外，出於對中國經濟前景的擔心，與中國相關的歐洲汽車工業證券交易指數SXAP，原油價格，以及鐵和銅等工業原材料價格均延續連日跌勢。

圖片版權 PA Media Image caption 英國南部海濱城市布萊頓的一家診所因有人員感染而關閉。

在英國，繼北部城市約剋日前發現感染病例之外，南部海濱城市布萊頓一家地方診所由於發現醫護人員被感染而宣佈診所關閉。英國醫療當局也提升了對疫情的預警級別。

英國航空公司（BA）取消了3月底之前往返於英國和中國的所有航班。

不能讓疫情失控

世衛組織總幹事譚德塞博士的最新示警與疫情初始時的相對放鬆態度形成鮮明的對比。他在不久前訪問中國的時候高度讚揚了中國的疫情防控工作，並表示疫情可控。

譚德塞在最新講話中指出，由於近日開始出現從未去過中國的人之間的病毒傳播病例，「令人擔憂」。

「小火星也可以導致一場大火，」他在日內瓦告訴記者說。「現在還是火星，我們的目標繼續是防控。」

「我們人類必須團結一致與病毒鬥爭，確保疫情不會失控。」

圖片版權 EPA Image caption 英國航空BA宣佈3月底之前取消一切往返英國與中國之間的航班。

與此同時，世界衛生組織的一個先遣專家團已經抵達中國開始疫情調查。

世衛組織專家萊恩（Mike Ryan）說，先遣團抵達意味著全球最好的專家與中國最好的科學家和公共衛生專家可以協作對抗病毒疫情。

此次新冠狀病毒疫情的全球死亡人數已經超過2002/2003年爆發的薩斯（SARS 非典）。