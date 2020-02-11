肺炎疫情: 新冠病毒威脅持續 多國嚴控口罩出口
- 2020年 2月 11日
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隨著新型冠狀病毒疫情擴散，多國口罩、消毒洗手液等各種防護用品的供應變得緊張，中國大陸、香港和台灣等疫情爆發早期就受影響的地區更是首當其衝，令當地許多公司和個人先後到外地搜購。
但是為保障供應，多國先後採取限購措施，同時限制出口到海外。台灣、南韓、泰國等地先後推出政策，限制旅客攜帶口罩出境。
世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前表示，口罩、防護衣和其他保護裝備的需求，在新型冠狀病毒爆發後增加達100倍，價錢也升近20倍，呼籲各國要公平分配裝備，打擊囤積。
目前有哪些地方限制口罩出口？
實施這種限制的國家主要是東南亞國家或地區，例如台灣當局早前宣佈禁止口罩出口一個月，出境旅客也只能帶不多於250個口罩離開。
台灣和澳門也先後宣佈限制公眾購買口罩的數量，購買時必須登記身份，讓政府紀錄購買的數量。兩地政府同時實行措施，只准到指定商店按指定的價錢購買口罩，澳門和台灣每一個口罩分別賣八澳門元（約合一美元） 和五元新台幣（約合0.17美元）。
泰國早前也宣佈限制口罩出口，外寄口罩每次不可多於500個，否則會被拒絶。
香港目前沒有類似的管制，但當地口罩供應不足，一些商人更趁機抬高售價。這個情況更影響到醫護人員的口罩供應。負責管理各家政府醫院的醫院管理局早前表示，口罩的存量只夠使用一個月，會要求前線人員盡量減少使用量，同時停止向病人派發口罩，降低消耗量。
行政會議成員葉劉淑儀周一（2月10日）曾透露政府計劃限制商店售賣口罩的價錢，但政府在同一天發表聲明澄清沒有打算這樣做。
俄羅斯、伊朗等國先後發出預警指出，如果口罩的需求持續上升，可能會仿效東南亞國家的做法，限制口罩出境。
日本、歐美等國目前仍然沒有限制口罩出口，但當地的口罩供應在疫情爆發初期已經變得十分緊張。
印度在1月確診當地第一宗新型冠狀病毒個後也宣佈限制口罩出口，但之後當地工業和商務部周六（2月8日） 發表通告，取消外科手術口罩出口限制，但N95口罩等限制仍然維持。
中國新型冠狀病毒疫情時間軸
國際醫學期刊《柳葉刀》（The Lancet）公佈的首例後來被證實是新型冠狀病毒肺炎的患者發病。
一張武漢市衛健委的內部通知在網絡上流傳，稱武漢出現「不明原因」的肺炎，並與該市的華南海鮮市場有關。當天，包括武漢市中心醫院醫生李文亮在內的8人在聊天軟件上發佈疫情消息。
武漢市衛健委首次公開通報肺炎疫情，稱該市目前發現了27例「病毒性肺炎」病例，其中7人病情嚴重。但通報指，未發現「明顯人傳人」證據，也未發現醫務人員感染。當日，中國國家衛健委委派專家組抵達武漢指導工作。
華南海鮮市場被關停，有檢疫人員前來檢測物質。同日，武漢市公安局通報稱，8名網友因發佈不實信息被「依法查處」，其中包括李文亮。
武漢市衛健委通報稱，共發現不明原因肺炎病例44例，未發現明顯「人傳人」證據。同日，新加坡宣佈在機場對來自武漢的旅客進行體溫檢測。
中國國家衛健委確認，「新型冠狀病毒」為疫情病原。協和醫院有多名醫護人員陸續感染。
武漢市衛健委稱，被確診的新型冠狀病毒肺炎病例為41例，其中1人死亡。中國向世界分享病毒基因序列。同日，湖北進入省「兩會」時間。按照慣例，當局一般會在兩會期間降低負面新聞報道頻率。
一名武漢遊客在泰國被確診患有新型冠狀病毒肺炎，成為在中國境外確診的首例病例。
日本宣佈確診該國首個感染病例。從1月11日到1月16日，武漢市衛健委連續7天宣佈未有新增病例。次日，湖北「兩會」閉幕。
武漢市衛健委通報有4例新增病例。國家衛健委派出第二個高級別專家組赴武漢考察。武漢市百步亭社區舉行大量人員聚集的「萬家宴」。
武漢新匯報136例確診病例，北京和深圳也在當日通報2例和1例確診病例，這是中國在武漢以外的地區首次報告疫情情況。當日晚上，醫學專家鐘南山在官方媒體首度確定該病毒可以「人傳人」，並有14名醫護人員感染。同日，國家衛健委發佈公告，宣佈將新型冠狀病毒肺炎納入乙類傳染病，但按甲類防控。根據中國《傳染病防治法》，中國的甲類傳染病僅包括鼠疫和霍亂。
美國確診第一例新型冠狀病毒肺炎病例，這是在亞洲以外的首例確診案例。台灣發現首宗新型冠狀病毒確診病例。湖北省委書記、省長等出席春節團拜會並觀看演出，後受到民眾批評。
香港和澳門分別確診當地首宗新型冠狀病毒肺炎個案。
武漢、黃岡、鄂州等多個湖北城市陸續宣佈「封城」，限制公共交通出入。湖北省的感染病例上升至444例，武漢新增8人死亡。同日，浙江、廣東、湖南等多個省市陸續啓動一級應急響應。北京等地宣佈關閉廟會和著名旅遊景點。
中國迎來農歷除夕，但當晚，社交媒體上出現大量前線醫護人員的求助信息，稱「物資不足」。當日，湖北啓動一級應急響應。當局宣佈在七天內緊急興建「火神山醫院」。
美國宣佈關閉武漢領事館，並安排飛機撤離外交人員。
中國國務院總理李克強前往武漢視察疫情。國務院宣佈延長2020年春節假期至2月2日。當日，中國大陸新型冠狀病毒的死亡病例突破100例，累計確診病例增至4515例。
香港特首林鄭月娥宣佈大幅削減來往中國大陸交通服務，包括關閉高鐵西九龍站，暫停所有來往香港和中國大陸的高鐵、輪渡服務。
世界衛生組織（WHO）宣佈新型冠狀病毒疫情構成「國際突發公共衛生事件」。同日，西藏確診首例病例，代表著疫情已蔓延至中國所有省份。
新型冠狀病毒肺炎的全球確診病例突破1萬例，超越2003年「非典」疫情的8100例確診病例數量。澳大利亞政府宣佈拒絕所有來自或途徑中國的非澳大利亞公民入境。
湖北省宣佈對所有疑似病患進行集中隔離，開始建設方艙醫院。同日，火神山醫院交付。
中國春節假期結束的首個交易日，上證綜指暴跌7%，創下四年半以來最大單日跌幅。中國多家媒體收到報道禁令，要求限制對疫情的報道。
李文亮在感染新型冠狀病毒肺炎後去世，終年34歲。他的去世在社交媒體上引發廣泛悼念。
已有36,000人感染新型冠狀病毒肺炎，超過800人死亡，死亡人數超過「非典」在全球的記錄。