圖片版權 EPA Image caption 新型冠狀病毒的疫情爆發後，多國的口罩供應都變得緊張。

隨著新型冠狀病毒疫情擴散，多國口罩、消毒洗手液等各種防護用品的供應變得緊張，中國大陸、香港和台灣等疫情爆發早期就受影響的地區更是首當其衝，令當地許多公司和個人先後到外地搜購。

但是為保障供應，多國先後採取限購措施，同時限制出口到海外。台灣、南韓、泰國等地先後推出政策，限制旅客攜帶口罩出境。

世界衛生組織總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）早前表示，口罩、防護衣和其他保護裝備的需求，在新型冠狀病毒爆發後增加達100倍，價錢也升近20倍，呼籲各國要公平分配裝備，打擊囤積。

目前有哪些地方限制口罩出口？

實施這種限制的國家主要是東南亞國家或地區，例如台灣當局早前宣佈禁止口罩出口一個月，出境旅客也只能帶不多於250個口罩離開。

台灣和澳門也先後宣佈限制公眾購買口罩的數量，購買時必須登記身份，讓政府紀錄購買的數量。兩地政府同時實行措施，只准到指定商店按指定的價錢購買口罩，澳門和台灣每一個口罩分別賣八澳門元（約合一美元） 和五元新台幣（約合0.17美元）。

泰國早前也宣佈限制口罩出口，外寄口罩每次不可多於500個，否則會被拒絶。

香港目前沒有類似的管制，但當地口罩供應不足，一些商人更趁機抬高售價。這個情況更影響到醫護人員的口罩供應。負責管理各家政府醫院的醫院管理局早前表示，口罩的存量只夠使用一個月，會要求前線人員盡量減少使用量，同時停止向病人派發口罩，降低消耗量。

行政會議成員葉劉淑儀周一（2月10日）曾透露政府計劃限制商店售賣口罩的價錢，但政府在同一天發表聲明澄清沒有打算這樣做。

俄羅斯、伊朗等國先後發出預警指出，如果口罩的需求持續上升，可能會仿效東南亞國家的做法，限制口罩出境。

日本、歐美等國目前仍然沒有限制口罩出口，但當地的口罩供應在疫情爆發初期已經變得十分緊張。

印度在1月確診當地第一宗新型冠狀病毒個後也宣佈限制口罩出口，但之後當地工業和商務部周六（2月8日） 發表通告，取消外科手術口罩出口限制，但N95口罩等限制仍然維持。