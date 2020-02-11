圖片版權 Getty Images Image caption 迄今為止確診的4萬多例新冠病毒病例中，嬰兒和兒童病例很少。專家們目前也不清楚為什麼。

最早源自中國武漢的新冠狀病毒肺炎疫情，迄今已在全球確診感染4萬多例，死亡逾千。其中兒童病例相對較少的原因何在？

2月5日，一名中國新生兒在出生僅30小時後被確診為感染冠狀病毒，迅速成為世界各地的頭條新聞。這也是迄今疫情中記錄到的最年幼病例。然而，全球感染者中兒童比例相對非常少。

相關最新疫情研究發表在《美國醫學會雜誌》上，並引用了對位於疫情中心的武漢金銀潭醫院患者的分析。研究發現，在感染病毒的人群中，只有一半以上是40歲至59歲的成年人，而患者年齡小於39歲的只有10%。研究人員加注道：「兒童病例很少。」

為什麼會是這樣？

圖片版權 Getty Images Image caption 兒童對新冠病毒的抵抗免疫力更強嗎？

兒童發病率低

為什麼很少確診兒童病例有許多理論，但健康專家們沒有確切的答案。

英國雷丁大學病毒學教授瓊斯對BBC說：「由於尚不完全清楚的原因，兒童似乎逃脫了感染或沒有受到嚴重感染。」

這可能意味著，兒童患上一種較輕的病，可能包括沒有出現症狀，因此也不會導致就診，住院和更多報告的病例。

英國倫敦大學學院的臨牀講師麥克德莫特同意這一看法。她表示，5歲以上兒童和青少年通常具有為抵抗病毒而做好凖備的免疫系統。他們可能仍被感染，但病情可能較輕或沒有感染症狀。

兒童在這種疫情中的低發病率有先例，包括2003年在中國爆發的薩斯（Sars 非典）病毒造成約800人喪生（佔約8000例感染病例的10％），當時兒童發病率也很低。

2007年，美國公共衛生機構疾病控制中心（CDC）專家確定了135例小兒非典型肺炎病例，但指出「未報告有兒童或青少年死亡」。

圖片版權 Getty Images Image caption 學校放寒假保護孩子們了嗎？

學校放寒假保護孩子？

麥克德莫特還認為，兒童可能不像成年人那樣容易接觸病毒。中國新冠病毒疫情始於春節假期，而在此期間學校放寒假。

幾乎所有中國省份目前都決定暫時關閉學校，一些省份決定2月份內都將繼續關閉學校。

麥克德莫特表示，如果家庭中有人受感染，成人更有可能充當照顧者，保護兒童或送孩子離開家裏。

她認為，隨著疫情傳播範圍擴大，社區接觸風險增加，情況可能會發生變化。

然而，隨著疫情的迅速蔓延，兒科病例迄今尚未增加。

薩斯危機再次提供了先例：CDC的研究人員分析了兒童病例，發現12歲以下的兒童都很少需要住院治療。

圖片版權 Getty Images Image caption 超過半數感染新冠病毒的患者年齡在40至59歲之間。

病毒對成人的影響更嚴重？

雖然很少有兒童被確診感染病毒，但醫學專家並不認為這是因為他們沒有感染病毒。

更可信的解釋是，由於成人已有其它病症，因此受到疫情影響比兒童更嚴重，比如水痘。

英國卡迪夫大學傳染病專家弗裏曼告向BBC表示，這比兒童（對冠狀病毒）有某種免疫力的可能性更大。

他說，另一個可能性是，當局沒有對無症狀或輕度症狀的兒童進行檢測。

牛津大學和倫敦帝國理工學院的統計流行病學專家唐納利對此表示贊同，他引用了香港薩斯疫情的證據。他說，我們的同事得出的結論是，在幼兒中，這種病的臨牀治療過程不複雜，因此受到的影響較小。

圖片版權 Getty Images Image caption 中國新冠病毒感染者中兒童和青少年人數較少。

已患慢性疾病

對於已患有疾病的成年人來說，其免疫系統承受很大壓力，其中包括糖尿病或心臟病人，他們往往更容易受到此類疫情的影響。

病毒學教授瓊斯解釋說，肺炎（冠狀病毒的結果之一）往往影響免疫系統虛弱的人，因為他們健康狀況已經不佳或生命垂危。

他們更容易感染流感和其他呼吸道感染。

在武漢金銀潭醫院研究發現，大約一半的感染者患有潛在的慢性疾病。

圖片版權 Getty Images Image caption 沒有明確的證據顯示患病的兒童傳染他人。

兒童不是有傳播病毒的壞名聲嗎？

瓊斯說，兒童通常容易感染和傳播病毒，而且經常被報道為所謂的超級傳播者。

他說，任何有孩子在托兒所的人都知道，兒童很容易傳播呼吸系統疾病。

因此，我們可能會看到大量兒童在新的冠狀病毒感染者名單，甚至死亡，但這種情況目前根本沒有發生。

有可能是兒童有更強的免疫系統來抵抗病毒，或者疾病本身在兒童中比在成人中表現出的活躍程度要小，因此兒童沒有被帶去就醫，也沒有經過測試和登記。

在了解當前疫情方面，隨著更多努力，應可以更加清楚地了解這場疫情。

這可能也是因為兒童因學校關閉和父母保護得到了有效的隔離。在這種情況下，一旦中國各地的兒童返回學校，我們就會知道更多情況。