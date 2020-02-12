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澳大利亞上周的傾盆大雨，為前所未見的野火危機帶來希望。但綿延數月的森林大火已經摧毀了許多動物的棲息地。現在，澳大利亞正式列出113種需要「緊急幫助」的生物。

該國政府表示，一個好消息是還沒有發現有動物已「滅絶」。

但是，由於夏季發生在澳大利亞南部和東部的猛烈森林大火，該清單上幾乎所有生物都喪失了至少30％的棲息地。

專家說，考拉（無尾熊）和袋鼠以及鳥類，魚類和青蛙是最需要幫助的動物。研究人員此前曾估計，大火燒燬了大片溫帶森林和草原，超過10億隻動物被燒死。

周二（2月12日）發佈的臨時清單，將數百種受火災影響的物種範圍縮小到需「採取最緊急保護行動的生物」。

此清單是由該國政府的「野生生物和受威脅物種叢林大火恢復小組」（Wildlife and Threatened Species Bushfire Recovery Expert Panel）起草。

專家發現，清單中的一些動物仍面臨「瀕臨滅絶的危險」，因為牠們幾乎所有棲息地都被燒燬了。 這些生物包括普格青蛙（Pugh's frog），藍山石龍子(Blue Mountains water skink)、）和袋鼠島袋鼩（Kangaroo Island dunnart）。

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其他例如考拉和灰鼠（smoke mouse）的生存基本條件被破壞了。這意味著這些動物將需要「緊急干預」，幫助牠們從大火中恢復。

雖然清單上的許多物種在大火之前都已被視為「生存受到威脅」，但另外一些列入清單的動物在之前卻被認為生存條件安全無虞。

專家小組在報告中說：「許多（物種）被認為是安全的，因為在大火之前生存並未受到威脅。但現在牠們喪失了大部分棲息地，生存受到威脅。」

該國環境部長蘇珊·萊伊（Sussan Ley）稱，植物和其他無脊椎動物的情況將列在下一輪清單中。

她說，因為某些地區的持續大火和悶燒的地面，很難凖確評估這場災難的真實規模。

「雖然在受火災影響的地方發現有的動物仍然生存下來，令人鼓舞，但進入許多地區進行更詳細的實地評估仍然危險，」 萊伊解釋。

上個月，澳大利亞為野生動植物和棲息地恢復投入了5000萬澳元（3300萬美元）。 資金將用於給動物治療，提供食物和控制害蟲的計劃。