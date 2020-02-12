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世界衛生組織（WHO）表示，在中國和世界多地造成傳染性肺炎疫情的新型冠狀病毒已經正式被官方命名為「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病）。

「我們現在這種疾病有名字了，就是『COVID-19』,」世衛總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦向媒體宣佈。

這種新型病毒目前已經造成超過1000人死亡，數萬人感染。

譚德塞博士呼籲全世界盡全力對抗這種新病毒。

該病毒屬於冠狀病毒這個大類別之下的其中一種，因此「冠狀病毒」本身並不能代表這種最新出現的病毒。

國際病毒分類委員會（International Committee on Taxonomy of Viruses）此前將這種病毒定名為「SARS-CoV-2」。

你的器材不支持播放多媒體材料 世衛總幹事譚德塞稱，COVID-19是現在的世界「頭號公敵」。（英文）

研究者也一直呼籲確定一個正式的官方名字，以避免造成叫法上的混淆，以及對特定群體或者國家的污名化。

「我們必須找到一個名字是不特定指向某一個地理位置、任何一種動物、任何人類個體或群體，而且還要在發音上容易叫，並且要與這種疾病有聯繫的名字，」世衛總幹事說。

「有這樣一個名字是有意義的，它能避免外界使用其他可能表述不準確或者帶有污名化的名字。它也能幫我們設立一個標凖命名模式，在日後任何冠狀病毒爆發時有所依據。」

圖片版權 Getty Images Image caption 中國官方處置疫情的手段正受到批評。

新名稱的字母來自於corona（冠狀）、virus（病毒）和disease（疾病），還將其出現的2019年作為名字的一部分（病毒的爆發最早是在12月31日向世衛報告）。

疫症最先在中國爆發，目前全國有4.22萬宗確診病例，而死亡人數亦已經超過了2002-2003年爆發的「沙士」（SARS）非典型肺炎疫症。

周一（2月10日），單在湖北省就有103人因這種死亡，是目前單日死亡人數的最高紀錄，全中國則已有1016人死於這種病。

不過，這一天中國新增的感染病例比之前一天下降了20%，從新增3062宗減少至新增2478宗。

新型冠狀病毒疫情在中國已造成超過1000人死亡

最近幾天，中國當局最初對於這場疫情危機的處理方式受到越來越多的批評。

最早向外界發出病毒警告的武漢眼科醫生李文亮一開始受到當局的訓誡，之後他感染病毒死亡，引發了中國公眾的憤怒。

北京目前已經罷免多名對疫情危機處理不當的高官。包括湖北省衛生健康委員會的黨組書記張晉和主任劉英姿在內的多名高官均被免職。他們二人也是目前被罷免的最高級別官員。

中國政府也從最高反腐敗機構國家監察委員會派出調查組赴湖北，調查當地警方對李文亮醫生的處理方式。

你的器材不支持播放多媒體材料 艾未未談世衛組織抗擊肺炎疫情

世界各地的科學家在日內瓦進行會議，商討對抗疫情的辦法。

譚德塞博士表示，要控制疫情，目前仍然有比較切實的機會，前提是要有足夠資源去支持這場抗疫。

他對中國採取的一些措施表示讚賞，指這些措施「減慢了向世界蔓延的速度」。

與此同時，美聯儲警告，中國經濟在這當中所受到的干擾將可能影響到世界其他地方。