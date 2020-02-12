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美國新罕布什爾州11日舉行總統大選初選，參議員桑德斯以不足2%的優勢壓倒政治新星布蒂吉格，他宣佈當晚是特朗普時代「終結的開始」。參議員克萊布徹出人意表地躥升至第三位，而曾經在民調中領先的參議員沃倫及前副總統拜登則落至四、五名。

民主黨總統參選人正爭奪黨內提名，贏家將在11月大選中挑戰現任總統特朗普。

楊安澤退選

由於在初選前兩站愛荷華、新罕布什爾州選情不利，華裔總統參選人楊安澤宣佈退選。

「我是一個擅長數學的人，」楊安澤當晚對支持者說，「從數據來看，我們無法勝出。」但他說，競選之路上已觸動及改善了數百萬人的生活。 「我們一起實現了如此多的成就。」

你的器材不支持播放多媒體材料 楊安澤宣佈退選（英文視頻）

兩年前楊安澤宣佈競選總統時，他是個毫無政治名氣的科技企業家。然而，他如今累積了一群死忠粉絲，他們的暱稱是「楊幫」。楊安澤的中心政綱與眾不同：每個美國人每月1000美元的全民基本收入。

楊安澤當選總統的機會從始至終微乎其微，但他能在全國政治舞台上宣示他出人意表的想法，已算是他競選的一種勝利。同時，他警告自動化的進程將衝擊數百萬的藍領和白領就業機會，這在美國政壇孤獨但發聾振聵的發聲。這些理念與政見會在他競選結束後，持續影響美國社會。

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楊安澤經常用涉及亞裔刻板印象的笑話來自嘲，引來不少批評，但他的確創造了歷史，成為第一位具影響力的亞裔美國總統參選人。

「如果楊安澤是白人，我想他會比布蒂吉格更受歡迎，因為他有獨特的想法，」楊安澤的華人支持者張冰對BBC說。儘管如此，他說楊的競選之路走得比許多支持者想像的更遠。

楊安澤成功吸引了自由派和保守派的支持，從桑德斯的前支持者到曾經給特朗普投票的人，都投入了「楊幫」麾下。

楊安澤的退選意味著美國總統大選中，來自少數族裔背景的參選人又少一位。仍在競選的參選人將極力爭取楊安澤支持者的青睞。他們雖相對少數，但十分年輕、充滿活力，還有過人的社交媒體宣傳能力。

布蒂吉格與桑德斯纏斗、克萊布徹逆襲

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年紀相差40歲的桑德斯與布蒂吉格分別在初選前兩站勝出，進入纏斗的態勢。在愛荷華，布蒂吉格取得意料之外的勝利，險勝桑德斯0.1%；在桑德斯本優勢明顯的新罕布什爾州，布蒂吉格乘著勢頭見長的東風，緊咬桑德斯，兩人得票率差距約1.6%。

兩人目前是民主黨總統提名的最有力競爭者，互相攻擊的戲碼也開始上演。

在桑德斯的慶祝派對上，支持者們喊起了「華爾街皮特（布蒂吉格）」的口號，諷刺其接受億萬富翁的政治捐款。「我可沒有40個億萬富翁來支持我的競選，」桑德斯在數日前的民主黨辯論中說。

在布蒂吉格的選舉之夜集會上，他則暗諷桑德斯的政見過於極端、不務實。「我們不是只有革命與維持現狀兩種選擇。」

桑德斯目前領跑全國民調，但他在前兩站的領先優勢比預期要小。2016年，桑德斯在新罕布什爾州可是以20%的絶對優勢壓倒希拉里·克林頓。緊追的布蒂吉格來勢洶洶，但他的試煉還在後頭：作為一位形象精英的白人同性戀者，他是否能贏得宗教信仰虔誠的非裔選民和其他少數族裔選民的支持，還是一個問號。

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來自中西部明尼蘇達州的參議員克萊布徹在新罕布什爾州實現逆襲，奪得第三名。

出口民調顯示，50%的新罕布什爾選民在選舉前幾天才選定心儀的參選人，他們大部分將票投給了布蒂吉格與克萊布徹。溫和派的選民也大多選擇兩人，29%投票給克萊布徹，25%選擇了布蒂吉格。桑德斯在沒有大學學位的選民中佔優，而受過大學教育的選民則青睞克萊布徹，受教育程度高的白人女性對她尤其擁戴。

1976年至今的民主黨總統提名人都在愛荷華或新罕布什爾州至少取得一站勝利。未能擠進前三名的參選人通常因聲勢受損、競選資金耗盡而被迫退選。

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前副總統拜登的競選之路已岌岌可危。他在愛荷華以令人失望的第四名告終，在新罕布什爾州更是掉到了第五名。為了避免尷尬，他甚至沒等票站關閉就飛到南卡羅來納州拉票。那裏是拜登的「南方城牆」，在族裔更為多元的南方州份，他有穩定忠實的基本盤支持。

「99.9%的非裔選民還沒投票呢！」拜登在當晚宣示。

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同樣面臨危機的還有參議員沃倫，同屬黨內左翼的她政見與桑德斯接近，但連續兩站大幅落後於桑德斯。兩人都來自新罕布什爾州的臨近州份，在這裏有半個主場之利，都投入了大量資源競選，但沃倫最終只獲得單位數的得票率。

他們最後扭轉乾坤的機會在人口族裔組成更為多元的內華達州與南卡羅來納州，兩地將於本月下旬分別舉行選舉。