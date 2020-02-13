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新型冠狀病毒肺炎疫情自中國爆發以來，一衣帶水的鄰邦日本送去一批批救助物資和暖心話語獲得了中國網友稱讚，還意外引發一場關於漢語文化的討論。

中國駐日本大使館披露，據不完全統計，截至2月7日，日本國內各界累計捐贈防護口罩633.8萬餘個、手套104.7萬餘副，累計捐款約合3060.2萬人民幣。

「願舉全國之力」

日本執政黨自民黨的幹事長二階俊博周一（2月10日）表示，因為新型肺炎疫情感染擴大，自民黨將從國會議員經費中扣除一部分支援中國。

二階俊博說：「將從（自民）黨所屬的國會議員3月的經費中統一先行扣除5000日元（約合人民幣318元）。」

而這只是日本這些天來對中國提供幫助的一小部分。

據日經中文網報道，日本大型醫療臨牀檢查企業Miraca控股日前宣佈，該公司將向武漢市和當地的醫療機構提供醫用口罩9萬個、一次性防護服3800個、護目鏡3000個。該公司還稱，如果疫情長期持續，會討論提供進一步支援。日本理化學儀器製造商島津製作所也捐贈100萬人民幣，以及一台用於診斷肺炎的移動式X光機。

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中國駐日本大使館披露，據不完全統計，截至2月7日，日本國內各界累計捐贈防護口罩633.8萬餘個、手套104.7萬餘副、防護服及隔離衣17.9萬餘套、護目鏡及鏡框7.8萬餘個、大型CT檢測設備1台（價值300萬元人民幣）、體溫計1.6萬餘個，以及防護帽、鞋套、防護靴、消毒用品等，累計捐款約合3060.2萬人民幣。

二階俊博會見中國駐日本大使時還表示，日方願舉全國之力，不遺餘力地向中方提供一切幫助，與中方共同抗擊疫情。

詩詞刷屏

引發最多討論和關注的是日本捐贈物資箱子上印的一句詩：「山川異域，風月同天。」

這是日本漢語教學考試機構HSK事務局向中國湖北捐贈的口罩等物資。隨後新華社報道，日本青少年育成協會理事、國際交流委員會委員長林隆樹要求在箱子上印上這句詩，他希望將古人相通的情感寄托在口罩之中。

圖片版權 Reuters Image caption 日本橫濱港外的「鑽石公主」號郵輪，目前已有超過百人感染。日本是受此次疫情傳播影響較早的國家。

隨後，媒體和網友們發現了越來越多與日本支援物資一同抵達中國的動人詩句：「豈曰無衣，與子同裳」、「青山一道同雲雨，明月何曾是兩鄉」。

這些詩句在中國網絡上反響熱烈，有網友為其中傳達的愛心和情意感動，也有網友開始審視為何中國的詩句卻被日本人所弘揚。

「一系列動作可以說明日本已然成為一個會反思有大愛的民族，民族當然應該記住歷史的傷痕以避免重蹈覆轍，但是也無需永遠以恨意教育年輕人，總之文明的進程真的跟多少GDP蓋了多少樓多少領土面積沒有絶對關係。」一名微博網友評論。

另一名網友評論：「我們只會：武漢不哭，武漢加油……」

在日本居住20年的華人作家唐辛子對BBC中文表示，這並不是第一次日本慷慨解囊援助中國，以往2003年非典以及2008年汶川大地震時，日本對中國的援助也非常多。

但她觀察到，與以前不同，如今自媒體報道活躍，在一定程度上推動了傳播。「以前如果新華社、《人民日報》不報道，大家就不會知道。」

幫中國也是幫自己

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唐辛子分析，日本此次大力援助中國，一方面是因為日本的人道精神，另一方面也是為了自保。

「怎麼阻止疫情不在日本擴展？就是支援中國，給予最大的幫助，讓中國及時把疫情控制住。把源頭控制住了，對日本的影響就會比較小，」唐辛子說。

中日兩國建交已經近50年，但歷史的傷痕從未真正癒合。中日關係近年來不斷出現風波和矛盾：日本修訂教科書中有關兩國戰爭歷史的內容引起中國的批評，日本領導人參拜靖國神社引起中國的譴責等。

對於日本這次的慷慨幫助，中國官方給出了肯定的回應。

中國外交部發言人華春瑩2月初在一次例行記者會上表示，注意到了日本人民「溫暖人心的舉動」，「在當前抗擊疫情的艱難時刻，我們對其他國家人民給予中國的同情、理解和支持表示衷心感謝，銘記在心」。

「病毒無情人有情。疫情是一時的，友情是長久的，」華春瑩還說。

中國官方媒體新華社也報道了日本的「真誠善舉」。

「一批批口罩、防護服、護目鏡等防疫物資陸續抵達中國各地，緩解了中國抗疫的燃眉之急，也讓中國民眾感受到鄰里守望相助的濃濃善意和暖意。」報道稱。